Ihmissuhde loppuu, mutta nainen ei muutakaan syrjäseudulta pois – peräkyliltä poismuuttaminen alkaa olla jo tehdasasetus

Ville Hänninen

Nuori nainen muuttaa rakkauden perässä maalle. Keskellä ei-mitään arki muuttaa nopeasti muotoaan, kun yhteiselo päättyy ennen kuin oikein ehti alkaakaan.

Nainen ei kuitenkaan tahdo lähteä heti takaisin vaan alkaa rakentaa uuden elämän aineksia tai ainakin ottaa aikalisän. Tutustuu rauhassa uuteen elinympäristöönsä ja sen ihmisiin. Hän menee kauppaan töihin ja selvittää seudun sosiaaliset kuviot ja kirjoittamattomat säännöt.

Paikalliset eivät oikein ymmärrä ratkaisua. Hekin tietävät, että paikkakunnalla on nuorisolle aika vähän virikkeitä tai kasvun varaa. Suomeksi: ei töitä, ei miehiä. Norlannin (Norrland) väkimäärä on laskenut hitaasti jo vuosikymmenten ajan.

Lähteminen on tehdasasetus, alueelle saapuvat saavat selittää tulonsa ja jäämisensä.

Kasvukertomus

Sisämaa on Elin Willowsin esikoisromaani. Vaasalainen Willows (s. 1982) on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Ruotsissa, mutta muutti Suomeen jo kymmenisen vuotta sitten ja on työskennellyt täällä kulttuuritoimittajana. Koska kirja sijoittuu Pohjois-Ruotsiin, on luontevaa, että se ilmestyy samaan aikaan molemmissa maissa.

Erityisen paikkasidonnaisena en romaania pidä, mutta toki siinä on pohjoiseurooppalaiselle lukijalle tuttu ylpeän yksinäisyyden sävähdys. Siinä mielessä Sisämaa vertautuu esimerkiksi Tommi Liimatan Finlandia-ehdokkaanakin olleeseen Autartikseen (2017). Liimatan romaani kuvaa kuitenkin itsepintaista ihmisistä eristäytymistä, Sisämaa maltillista itsenäistymistä.

Kapinahengen tai vastarinnan sijaan ihminen sopeutuu ainakin joksikin aikaa maailmaan ja alkaa elää siinä. Silloin fyysinen paikka menettää merkitystään, tilalle astuvat mielen sisämaat. Siitä huolimatta, että ”kylmyys on täällä vähiten yllättävää. Sen voi arvata katsomalla karttaa. – – Useimpien asioiden tavoin tämäkin on silti tottumuskysymys.”

Pimeyteen tottuu

Pikkupaikkakuntalainen miljöö korostaa ihmisten (niiden harvojen) välisiä suhteita ja paikan merkitystä ihmiselle. Pohjimmiltaan muutosprosessi on kuitenkin useimmilla samanlainen. Kun lähtee kotoa, vaikka yhtä hyvin Helsinkiin tai Tampereelle, joutuu joka tapauksessa jonglööraamaan elämän palloilla aikansa, jotkut lopun ikänsäkin.

Monet nuoruuskuvaukset kertovat selkeälinjaisen herkistä ja kompleksisista ihmisistä, jotka ovat solmussa itsensä kanssa, vellovat näkyvine tai padottuine tunteineen. Willowsin kuvaama nainen on selvästi paremmin sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä, vieraankin, kanssa. Pimeydestä tulee hänelle arkea, kylmyydestä ystävä, ja ”hänen murteensa, joka kuulostaa ensin puhelimessa niin vieraalta, tuntuukin tutulta ja jopa turvalliselta”.

Willows kirjoittaa lyhyitä ja tiiviitä virkkeitä, jotka sopivat romaanin hallittuun rakennelmaan, mutta jäin silti kaipaamaan kielellisesti eloisampaa miljöö- ja ihmiskuvausta.