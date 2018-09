Idles on kuin Popeda sateenkaarilogoineen: brittibändi puhuu pehmeistä arvoista mutta brutaalilla kielellä

Antti Lähde Aamulehti

Idles on kuin Popeda sateenkaarilogoineen. Yhtyeen punkrock kuulostaa kivitaloa päin iskeytyvältä purkupallolta ja betonia vasten tamppaavien nahkasaappaiden armeijalta, mutta haaveilee maailmasta, jossa väkivalta tukahtuu halauksiin ja lumihiutaleista kasvaa lumivyöry.

Joy as an Act of Resistance on brittiyhtyeen toinen levy. Se debytoi viikonloppuna Britannian albumilistan viidentenä, mikä on hämmästyttävä saavutus musiikilta, jolla ei ole paikkaa radiossa tai suoratoistopalveluiden soittolistoilla.

Idlesin laulaja Joe Talbot on yksi nykyrockin taitavimmista ja rohkeimmista sanoittajista. Hän hyökkää teksteissään ärhäkästi niin maskuliinisuutta, konformismia, rasismia, kaupallista mediaa kuin harhaista nostalgiaa vastaan, mutta tekee sen – kuten albumin nimi lupaa – ilon ja riemun kautta, solidaarisuutta korostaen.

Laulu veriveljille

Talbotilla on harvinainen taito tehdä yksityisestä yleistä – ja päinvastoin. Malliesimerkki tästä on bristolilaisen Heavy Lungs -yhtyeen laulajan mukaan nimetty Danny Nedelko, toinen levyn neljästä singlestä ja sen melodinen helmi.

Danny Nedelko on Ukrainassa syntyneenä maahanmuuttaja, kuten miljoonat muutkin britit. Talbot julistaa "veriveljekseen" paitsi Nedelkon, myös Queen-laulaja Freddie Mercuryn (Sansibar), Nobel-palkitun rauhanaktivistin Malala Yousafzain (Pakistan), kestävyysjuoksija Mo Farahin (Somalia) sekä "puolalaisen teurastajan" ja "nigerialaisen kolmen lapsen äidin", jotka kaikki on tehty "luista, lihasta, verestä ja rakkaudesta, sinusta ja minusta".

Talbotin maailmassa jumala on "she", mutta Joy as an Act of Resistance on kirjoitettu ehdottomasti miehen näkökulmasta – ja ennen kaikkea miehille. Levyn keskeisin teema on maskuliinisuuden vaatimus ja sen tukahduttava vaikutus. Samaritansissa Talbot luettelee äijämäisiä elämänohjeita kuin kauppalistaa (leuka pystyyn, älä itke, kasvata pallit...) ja vertaa "miehen mallia" naamioon, joka löytyy niidenkin kasvoilta, jotka siihen eivät vapaaehtoisesti pukeudu.

Sivallus brexitin suuntaan

I'm Scum ja Television käsittelevät ulkonäköpaineita, itseinhoa ja itsensä hyväksymistä. Jälleen kerran Talbotin viesti on rohkaiseva ja empaattinen, mutta kieli brutaalia: "Jos joku puhuisi sinusta niin kuin puhut itsestäsi, iskisin häneltä hampaat sisään".

Levyn poikkeuksellisin kappale on June. Nimi viittaa kesäkuuhun 2017, jolloin Talbotin tytär Agatha syntyi kuolleena. "Kuolleena syntynyt on hänkin syntynyt", Talbot laulaa ennen kuin päättää kappaleen Hemingwaynkin suuhun laitettuun mininovelliin: "Baby shoes for sale: never worn".

Brexitiin viittaa suorimmin kappale GREAT, jossa Talbot muistuttaa siltoja polttavia ja ovia sulkevia kanssaäänestäjiään siitä, että "voitte toki saada aivan kaiken, mutta varautukaa paiskimaan ylitöitä".

Kuuntele: Idlesin albumi Joy as an act of Resistance.