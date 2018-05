Identiteettivaras lähettää törkeitä viestejä palkitun iskelmälaulajan kasvoilla ja nimellä – "Ympäri Suomen ihmiset puhuvat, että käyttäydyn törkeästi naisia kohtaan"

Sini Kuvaja

Vaikka laulaja-lauluntekijä Mikko Harju uransa on vasta alussa, hän on jo joutunut verkossa kiusallisten identiteettivarkauksien uhriksi.

Harjulle on tehty Facebookiin ja Tinderiin feikkiprofiileita.

–Yksi lähettää aktiivisesti tosi törkeitä viestejä mun kasvoilla ja nimellä. Nuoret fanit eivät välttämättä tajua, etten se ole minä, Harju sanoo.

Hän on saanut pari valeprofiileista poistettua, mutta tilalle on ilmestynyt uusi.

–Nyt ajattelin tehdä tästä rikosilmoituksen, koska tämä on ollut niin törkeää ja alkaa vaikuttaa uraan. Ympäri Suomen ihmiset puhuvat, että Mikko Harju käyttäytyy somessa törkeästi naisia kohtaan, vaikka kyseessä on feikkiprofiili, Harju sanoo.

Identiteettivarkautta lukuun ottamatta Harju elää unelmaansa. Ensialbumin levyjulkkarit ovat pian Tavastialla, festarikesä odottaa, ja fanit tatuoivat laululyriikoita ihoonsa.

Harjun fanit ovat tatuoineet iholleen sanoja neljästä eri biisistä. Suosituimmat tatuoidut sanat ovat ”Sinä riität”, mutta osa on tatuoinut pitkiäkin virkkeitä tai yhdistellyt eri biisien sanoja.

Tatuointeja on tehty kaikkiaan yli 130. Harju on myös pyynnöstä kirjoittanut faneille biisinsanoja lapuille, koska ihmiset ovat halunneet iholleen hänen käsialaansa. Nyt hän ei tee niitä ainakaan hetkeen koska haluaa keskittyä musiikkiin.

Ihmiset ovat kertoneet hänelle haluavansa lauseen iholleen muistutukseksi, koska he ovat saaneet biisistä niin voimakkaan tunteen. Mitä mieltä Harju itse on tatuoinneista?

–Vetää sanattomaksi. On tosi hienoa, että on pystynyt luomaan sellaista, minkä ihmiset haluavat muistaa loppuelämänsä, ja mikä antaa heille jotain hyvää elämään, Harju sanoo.

Harju kasvoi Siikaisten Hirvijärvellä, kävi pientä kyläkoulua ja haaveili artistin urasta lapsesta saakka. Työuransa hän aloitti kuitenkin sähkömiehenä.

Vuonna 2010 hän muutti Helsinkiin tavoittelemaan unelmaansa muusikon urasta. Harju julkaisi omakustanteena biisin Mä olen tässä, joka nousi keväällä 2016 Spotifyn kuunnelluimpien suomalaisten biisien joukkoon. Se poiki levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa.

Kappaletta seurasivat suositut iskelmähitit Sinä riität ja Taivas ei oo rajana.

Perjantaina ilmestyi Harjun esikoisalbumi Sinä olet elämä, joka sisältää kaikki nämä hitit. Julkistuskeikka on Tavastialla 9.6., ja Harju odottaa esiintymistä kovasti.

Vuonna 2010 hän hyppäsi diskossa hetkeksi Tavastian lavalle.

–Pääsin tanssimaan lavalle ja fiilistelin, että tulen joskus vetämään oman keikan täällä. Nyt kahdeksan vuoden päästä se tapahtuu oikeasti, Harju iloitsee.

Harjun lauluista uusin on levyn viimeinen biisi Kuvittele. Se sai alkunsa hänen näkemästään graffitista, jossa luki: "Kuvittele jos heräisit huomenna ja kaikki musiikki olisi kadonnut maailmasta."

–Se oli pysäyttävä ajatus. Sitten kirjoitin biisin kiitokseksi ja kunnioitukseksi musiikille. Musiikki on iso osa kaikkien elämää, vaikka sitä harvoin tulee ajatelleeksi.

Harjua on verrattu lauluntekijänä Juha Tapioon.

–Se tuntuu tosi kivalta. Lyriikka on meillä samantyylistä, ja tuomme esiin samoja arvoja musiikin kautta. Olen ollut nuorena suuri Juha Tapio -fani ja kuunnellut kaikki hänen levynsä.

Kerran backstagella Harju kertoi Juha Tapiolle osaavansa kaikki tämän biisit ulkoa.

Harju sanoo, ettei suosio tai julkisuus ole juuri vaikuttanut häneen. Hän on oppinut arvostamaan aiempaa enemmän joitain asioita: aikaa läheisten ihmisten ja perheen kanssa ja sitä, miten hektisyyden keskelläkin pystyy säilyttämään hyvän olon.

–Olo on ennen kaikkea kiitollinen, kun saan tehdä omaa juttuani, jengi on kuunnellut biisejä ja tulee keikoille niitä kuuntelemaan. Parasta keikoilla on se, kun jengi laulaa hulluna messissä.

Siikaisiin Mikko Harju ei ehdi kaivata, koska hän käy siellä lähes kuukausittain perhettä ja tuttuja tapaamassa. Siikaisten luonnonrauhaa nuorella laulajalla on toisinaan ikävä, mutta pääsääntöisesti hän nauttii Helsingissä asumisesta.