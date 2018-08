Hyvä, paha, pappi ja poliisi – näyttelijä Hannu-Pekka Björkman kriiseili viisikymppisiään, hylkäsi professuurin ja valitsi vapauden

Vilma Flinkman Aamulehti

Yhtä Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä jännittää. Hannu-Pekka Björkmanin rooli Tampereen teatterikesässä nähtävässä Kansallisteatterin Vanhat Mestarit -näytelmässä pistää kokeneen näyttelijän koetukselle.

–Ehdottomasti vaikein rooli, jonka olen tehnyt, Björkman sanoo.

Tummiin pukeutunut Björkman harppoo Munkkiniemen rannassa sijaitsevaan kahvilaan haastattelua varten, vähän myöhässä. Björkman ei ole juossut kuvaksissa tai teatteriharjoituksissa. Hän on kirjoittanut kirjaa. Työn alla hovinarreista kertova teos, jossa sekoittuvat tieto ja muistot.

Nyt siihen on viimein aikaa.

Kansallisteatterin Vanhat Mestarit -näytelmän esitykset Tampereen Teatterikesässä ovat ainoita kertoja tänä kesänä, kun Björkman näyttelee. Kesäloma. Se on niin harvinaista, ettei Björkmanin lähipiiri tosissaan uskonut sen toteutuvan. Kesäloma 2018.

Mutta harvinainen on Vanhojen mestareiden roolikin.

Näytelmä on dramatisointi Itävaltalaisen kirjailija Thomas Bernhardin viimeisestä romaanista. Bernhard sairasti keuhkosairautta.

–Sanotaan, että se tarttui hänen näytelmäkirjallisuuteensa. Se on hengästynyttä, Björkman sanoo.

Vanhoissa mestareissa kolmen hahmon puhe nivoutuu yhteen rytmikkäästi ja lomittain. Samassa lauseessa saatetaan sanoa sama asia kolmella eri tavalla. Björkman avaa näytelmän noin 16 sivun mittaisella monologilla.

Oman lisänsä esitykseen tuo sen staattisuus. Kolme hahmoa ovat melko pitkälti paikallaan korokkeilla, jotka ovat näyttämön ainoa lavaste. Näin ollen vuorosanoja ei voi opetella suhteessa paikkaan ja liikkeeseen näyttämöllä. Se tekee 1,5 tunnin mittaisesta esityksestä henkisesti raskaan.

–Näytelmä vaatii ääretöntä keskittymistä ja tarkkuutta, eikä jännitys pääse missään välissä purkautumaan. Yleensähän se rentous tulee liikkeessä, Björkman sanoo.

Taide alas jalustaltaan

Viime lokakuussa ensi-iltansa saanutta Vanhoja mestareita on esitetty HAMissa ja Ateneumissa. Nyt matka jatkuu Sara Hildénin taidemuseoon. On sopivaa, että Wieniläisen museon tiloihin sijoittuvaa näytelmää myös esitetään museossa.

Björkmanin mukaan näytelmässä taide pudotetaan alas jalustaltaan.

–Kaikki taide on oikeastaan naurettavaa, niin kuin ihmisetkin ovat naurettavia. Mutta silti, se on se, joka ihmisen pelastaa. Ehkä, Björkman lisää ja nauraa.

Vanhoissa mestareissa on viittauksia filosofeihin, säveltäjiin ja kuvataiteeseen – vähän samaan kuin Björkmanin puheessa. Ensin Björkman sanoo jonkin lukemansa ajatuksen taiteesta tai elämästä, sitten hän römähtää pienen nauruun, vakavoituu ja jatkaa aiemmasta aiheesta.

MEERI UTTI

Monikasvoinen mies

Ei uskoisi, että Björkmanilla on meneillään sapattikesä, ainakaan jos loppuvuoden ensi-iltoihin on katsominen. Björkmanilta tulee syksyllä ulos neljä elokuvaa. Monissa hän tekee muutaman kohtauksen sivuroolin.

Yksi ensi-illoista on Ihmisen osa, jossa Björkman on pääroolissa. Björkman esittää draamakomediassa Pekka Malmikunnasta. Miestä, joka on menettänyt kaiken, mutta yrittää silti epätoivoisesti pitää kulisseja yllä.

–Pekka on kekseliäs ja älykäs, mutta se häpeä epäonnistumisesta on niin hirveä. Hän on mies, jolla on monet kasvot.

Samaa voisi sanoa myös Björkmanista. Valmistuttuaan Teatterikorkeakoulusta vuonna 1997 Björkman on tehnyt suuren määrän rooleja niin teatterissa, elokuvissa kuin tv-sarjoissakin. Monipuoliset roolit ovat vaihdelleet Joulutarinan joulupukista 95-elokuvan Kalervo Kummolaan.

–Ikitien synkkä Kallonen ja Pekka Malmikunnas ovat ääripäitä, Björkman sanoo erilaisista rooleistaan.

Kallosen rooli Ikitiessä toi Björkmanille parhaan miessivuosan Jussin viime maaliskuussa. Antti Tuurin kirjaan perustuva elokuva kertoo vaietuista suomalaiskohtaloista Stalinin vainoissa. Kallonen on elokuvan pahis ja samalla puhtaasti pahin rooli, johon Björkman on astunut. Kallosen toteuttamien teloituskohtausten kuvaaminen ei Björkmanin mukaan ollut leikkiä.

Ampumis- ja tappamiskohtauksista voi tulla paha olo, ja se kuuluu asiaan.

Näyttelijöiltä kysytään usein näkisivätkö he itsensä enemmän draamassa vai komediassa. Björkman ei osaa vastata tällaiseen kysymykseen – se on hänen mielestään ohjaajan päätös.

–Ei ole tullut sellaista, että pyydetään aina samaan rooliin. Sellaista muovautuvuutta on hyvä osata, ettei käy niin, että on suomalaisissa sarjoissa aina se pappi tai poliisi.

Björkman naurahtaa. Niin, nuorempana hän oli tässä tilanteessa. Maria Kallio -sarjan aikoihin hänellä oli yhden vuoden aikana 3-4 erilaista poliisihahmoa.

–Ajattelin, että näitäkös minä nyt teen, mutta sitten ne roolit onneksi katosivat, Björkman sanoo.

"En löytänyt itsestäni koskaan opettajaa"

Suomen nimekkäimpiin näyttelijöihin lukeutuvalla Björkmanilla on riittänyt kysyntää siinä määrin, että hän on päässyt valitsemaan työnsä.

–Tässä vaiheessa minulla on levollinen mieli omasta urasta, siitä olen kiitollinen, Björkman sanoo.

Kesän jälkeen Björkman palaa Suomen Kansallisteatteriin hautakivisopimuksella, kuten Björkman vakinaista näyttelijänkiinnitystään kutsuu. Until the bitter end, hamaan loppuun saakka, Björkman heittää.

Keväällä Björkman jäi pois Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professorin tehtävistä. Viisivuotinen kausi oli päättynyt, eikä Björkman halunnut hakea jatkoa.

–En löytänyt itsestäni koskaan opettajaa, en todellakaan. Omat rajat tulivat äkkiä vastaan, enkä ollut ihan kotonani siinä tehtävässä, Björkman sanoo ja hieroo päätään.

Björkmanin mielestä opettajan työ on todella vaativaa, erityisesti taidekoulussa. Ne asiat, jotka ajattelee osaavansa, kuluvat nopeasti loppuun. Sen jälkeen tiukka oppiminen vasta alkaakin. Vasta viimeisenä vuonna Björkman alkoi nauttia opettamisesta.

–Kun lopetin professuurin, kriteerini oli vapaus. Minä olen vapaampi näyttämöllä kuin professorin roolissa.

Björkman täyttää ensi helmikuussa 50 vuotta. Sen ei pitänyt tuntua isolta asialta, mutta pikku hiljaa luku alkoi kummitella takaraivossa. Sitten Björkman luki The Guardianissa julkaistun artikkelin, jossa torpataan kaikki kliseet, joita liitetään 50 ikävuoteen. Oikeastaan kaikki muuttuu paremmaksi, Björkman ajatteli.

Nuorempana Björkman halusi kiihkeästi osoittaa, että osasi. Iän tuoman kokemuksen ja taitojen myötä Björkman osaa rentoutua lavalla. Silloin näytteleminen sujuu paremmin.

–Olen oppinut nauttimaan näyttelemisestä yhä enemmän ja enemmän, Björkman sanoo.

MEERI UTTI

Vanhempien tehtävä on kysellä, rasittavuuteen asti

Björkman on löytänyt elämästään uutta rauhallisuutta.

– Sellainen kiire voi kadota elämästä, että pitää tehdä tämä ja tämä. Tietyt asiat on tehty ja sellaiset asiat korostuvat, mitkä ovat oikeasti tärkeitä. Ystävät, elämänlaatu, Björkman sanoo.

Björkman odottaa sitä, että saa nähdä millaisiksi hänen poikansa kasvavat. Björkmanin ja Minna Haapkylän pojat Luukas ja Eliel ovat nyt 10- ja 13-vuotiaita.

–Poikien kasvaessa murrosikään se alkaa vasta muodostua, mitä heistä tulee.

Björkmanille on tärkeää, että kotona pystytään aina keskustelemaan. Lasten kasvaessa se tarkoittaa sitä, että vanhempien tehtävä on olla kyselijä, rasittavuuteen asti. Että pysyisi se yhteys.

–Puhutaan poikien kanssa kaikista asioista, Björkman sanoo.

Tietynlainen ilolla ja avoimuudella elämään suhtautuminen ovat asioita, joita Björkman toivoo lapsilleen. Esimerkiksi sairaudet pitää nähdä luonnollisena osana elämää. Kaikki sairastuvat joskus, ja siksi siihen on tärkeää suhtautua oikein.

Björkman uskoo, että paras kasvatus on oma esimerkki, miten itse käyttäytyy ja suhtautuu ihmisiin. Björkmanille suvaitsevaisuus tulee luonnollisesti sitä kautta, että on kiinnostunut ihmisistä.

–Jos minulle tullaan juttelemaan, niin mielelläni keskustelen ihmisten kanssa. Pojat kysyvät, että tunniksiko jäit, mutta jos puhutaan, niin puhutaan sitten.

Osansa tekevät tietenkin ystäväpiiri ja perhe. Björkmanin entinen puoliso Haapkylä asuu yhdessä kumppaninsa Joanna Haartin kanssa.

– Pojat kasvavat nyt sateenkaariperheessä, toisella puolella on kaksi äitiä. Se on rikkaus.

Björkman näyttää aikalailla samalta kuin aina, mutta silmät erottuvat miehen kasvoista entistä sinisempänä.

Kansallisteatterin Vanhat mestarit Tampereen Teatterikesässä. Esitykset Sara Hildénin taidemuseossa torstaina 9.8. ja perjantaina 10.8. kello 18.