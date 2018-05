Hyönteisansoja, tarkka lämpömittarilukema eikä juuri yhtään ikkunaa: Näin korvaamattomia museoesineitä varjellaan uudessa kokoelmahallissa Tampereella

Saara Tunturi Aamulehti

Tampereen Ruskoon nousevassa yli 2 200 neliömetrin suuruisessa hallissa ilmankosteuden ja sisäilman lämmön pitää olla juuri oikeat ja tasaiset. Pikkiriikkiset siitepölyhiukkaset jäävät ulkoilmasta tiheisiin siivilöihin.

Jos tämä tasapaino horjuisi, mittaamattoman arvokkaita, aina 1700-luvulta peräisin olevia historiallisia esineitä tuhoutuu.

Kyse on uudesta Postimuseon, Työväenmuseo Werstaan ja Tampereen kaupungin kokoelmahallista, joka kätkee valmistuttuaan sisälleen tuhansia ja taas tuhansia esineitä, ja esimerkiksi papereita, jotka varastoidaan piiruntarkasti.

–Säilyttämiselle aikamoisia haasteita luo se, että Postimuseoltakin varastoon menee laajassa kirjossa erilaista esineistöä papereista kirjelaatikoihin, huonekaluihin ja esimerkiksi 55 000 leimasinta sisältävään kokoelmaan, tietenkin laaja kirjo tarkoittaa myös laajaa materiaalikirjoa, Postimuseon museonjohtaja Kimmo Antila sanoo.

–Mielenosoituskylttikokoelma, teatterikulisseja, huonekaluja, Finlaysonin portinvartijan koppi…, listaa puolestaan Werstaan museonjohtaja Kalle Kallio.

Kaikkein vanhin esine, joka tulevaan halliin siirretään, on Postimuseon kokoelmasta. Antila kertoo, että se on nyt tasan 300 vuotta vanha.

–Se on postinkuljettajan rintalaatta eli virkamerkki vuodelta 1718.

Tältä kokoelmahallin työmaalla näyttää toistaiseksi:

Hyönteisansoista hansikkaisiin

Uudelle hallille on tarvetta, sillä tällä hetkellä esineiden varastointi on osittain hajautettu. On selvää, että satojakin vuosia vanhojen esineiden siirtely aiheuttaa niille haittaa. Antila sanoo, että esimerkiksi postin esineistöä on siirrelty moneen kertaan.

–Nämä muutot ovat aiheuttaneet suuria rasitteita kokoelman esineille ja niiden kunnolle, museonjohtaja sanoo.

Ongelmat säilytyksessä saattavat johtaa esineen tuhoutumiseen. Kallio sanoo, että yksi haastavimmista materiaaleista säilyttää on kumi.

–Kyllä meidänkin kokoelmissa on tuhoutunut esineitä kaikista varotoimista huolimatta. Esimerkiksi meidän kokoelmissamme oli saksalaissotilaan kaasunaamari vuodelta 1918. Esine oli huonossa kunnossa jo tullessaan museoon ja naamarin kumiosat muuttuivat itsestään muruiksi ajan saatossa.

Antila puolestaan sanoo, että puu, nahka ja ylipäätään tekstiili vaatii optimaaliolosuhteiden lisäksi muun muassa tuholaistorjuntaa. Niinpä varastointitiloissa on käytössä hyönteisansoja.

–Hyönteisansat ja seuranta ovat tärkeitä yhdessä pakkaamisen, sijoittamisen ja tietojen hallinnan kanssa.

Esineiden käsittely on äärimmäisen tarkkaa puuhaa. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, pelkkä sormenjälki metallissa voi sopivissa olosuhteissa olla ensimmäinen kohta, josta ruostuminen alkaa.

Suojauksella voidaan suojata esineitä likaa, pölyä, eläimiä ja kuljetuksen vaaroja vastaan. Erilaiset materiaalit ja esineet vaativat ilmasto-olosuhteiden lisäksi erilaisia säilytysmuotoja ja -tapoja, kuten tukia ja toppauksia. Oikeanlainen käsittely, kuten kantamistapa ja sopivien käsineiden pitäminen, ovat hyviä menettelytapoja. Päinvastaiset toiminnat saattavat lyhentää elinkaarta pitkällä aikajänteellä, Antila kertoo.

Ei kuitenkaan rakettitiedettä

Vaikka säilytysmenetelmät ovat tarkkoja, niissä ei Antilan ja Kallion mukaan ole sinänsä mitään uutta auringon alla. Museot tekevät päivittäin säilöntä-, varastointi- ja restaurointitöitä.

–Ei tämä sinänsä ole mitään rakettitiedettä. Meillä on yksi alusta loppuun asti tähän käyttöön suunniteltu laitteisto, joka säätelee sisäilmaa. On huomattavasti kustannustehokkaampaa tehdä varastointitilaksi uusi, jo valmiiksi rakenteiltaan tällaiseen tarkoitukseen soveltuva rakennus, kuin alkaa korjata vanhasta rakennuksesta sellaista, mistä kosteus ei tunkeudu sisälle lattiasta ja seinistä, Kallio sanoo.

Projektin hinta on kolme miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hallin rakentamista 940 000 eurolla. Ministeriö tarkasteli muun muassa tulevan rakennuksen ekologisuutta. Sitä hallissa painotetaan muun muassa maalämmön ja aurinkopaneeleiden käytössä.

–Ilmastoinnin osalta meille haastavin vuodenaika hoitaa on kesä, kun on lämmintä ja ilmankosteus nousee. Tällöin sisäilmaa on lämmitettävä, jotta kosteus haihtuisi, ja sitten jälleen viilentää. Aurinkopaneelit ovat fiksu valinta, sillä juuri silloin, kun sähköä tarvitaan eniten, sitä saadaan taivaalta, Kallio sanoo.

Ikkunoita ei juuri ollenkaan

Ruskoon ei nouse mitään perinteistä aaltopeltihallia, vaan tummanhopean eri sävyissä oleva rakennus mustalla metallirungolla. Ikkunoita kokoelmahallista on juuri turha etsiä, sillä uv-säteilyä ja auringonpaistetta ei todellakaan sisälle haluta.

Pääsuunnittelusta on vastannut arkkitehti Sami Tuuhea tamperelaisesta Q’Ark-arkkitehtitoimistosta.

–Luonnonvalo ei ole aina eduksi ja tämä on juuri yksi sellainen kohde. Ehdottomasti eniten haasteita ovat luoneet rakennusvaipan ja lvi-tekniikan suunnittelu.

Tuuhea sanoo, että tarkoituksena ei ole ollut tehdä vain niin sanottua säilytyspaikkaa tavaroille, vaan myös arkkitehtuurisesti näyttävä rakennus. Ja kokoa rakennuksella on, sillä se on 70 metriä pitkä ja runkosyvyys on 30 metriä. Hyllytilaa on satoja metrejä.

–Tavoitteena on ollut linjakas ja aikaa kestävä rakennus, Tuuhea kuvailee.

