Holy Holy tulkitsi David Bowien kappaleita kovaa, mutta sydämestä – "Emme esitä tätä musiikkia siksi, että se on kivaa, vaan koska se on tärkeää"

Jussi Niemi Tampere

Tony Viscontin ja Woody Woodmanseyn luotsaama Holy Holy kehuu kotisivuillaan, ettei ole tribuuttibändi, vaan aito asia.

David Bowien musiikkia se kuitenkin esittää, ja kuten nähtiin, hyvinkin alkuperäiseen malliin. Kenellä toisaalta on parempi mandaatti versiointiin kuin Bowien luottotuottajalla ja hänen suuresta läpimurrostaan vastanneen Spiders From Marsin rumpalilla?

Yhdellä encorella vähän alle kaksituntisen konsertin lopulla laulaja Glenn Gregory mainitsi Holy Holyn esiintyneen Bowien viimeisillä syntymäpäivillä ja saaneen esikuvaltaan vankan puollon. ”Me emme esitä tätä musiikkia siksi, että se on meistä kivaa, vaan koska se on meistä tärkeää”, Gregory lisäsi.

1980-luvulla syntikkafunkia tehneen Heaven 17:n laulaja hoitikin illan vaativimman tontin komeasti. Palkeet olivat mahtavat ja ihme kyllä hän ei tuntunut kornisti matkivan idoliaan, vaikka hetkittäin kuulostikin aivan tältä. Lavalla mukavan rento Gregory on yksi monista, jotka ovat kasvaneet musiikkiin Bowieta kuunnellen.

Timo Suomi / Tampere-talo

Ilta käynnistyi pikantisti Walter (sittemmin Wendy) Carlosin synteettisellä Mozartilla, joka aikanaan oli tosi radikaali veto. Sitten bändi tuli lavalle ja vetäisi hevahtavan Width of A Circlen (Man Who Sold The Worldiltä) täysin järjettömällä volyymilla.

Ennuste ei ollut hyvä, mutta tilanne parani huomattavasti Ziggy Stardust -albumin myötä, joka esitettiin kokonaisuudessaan. Kiintoisa valinta, koska levyä ei tuottanut Visconti. Se oli kuitenkin fiksu valinta. Ei pelkästään siksi, että kyse on kiistattomasta rock-klassikosta, vaan koska se antoi konsertille vahvan luonteen, jossa seksuaalisuudella ja kulttuurilla leikittelevät tekstit yhdistyivät verevään rokkaavuuteen ja nerokkaaseen melodisuuteen.

Albumia seurattiin samanmittaisella otoksella muuta varhais-Bowieta, joskin Heroes päätti illan. Visuaaliset puitteet jäivät vähiin. Helsingin konsertti ilmeisesti kosahti niiden kalleuteen. Toisaalta niukka visuaalisuus korosti musiikin voimaa.

Parhaimmillaan oltiin loppuun saakka vähän liian kovan volyymin laskiessa aina folk-rokahtavissa kohdissa, joissa saksofoniakin soittaneen Jessica Morganin 12-kielinen kitara kuului ja nyanssit loistivat. Viscontin tytär lauloikin pätevästi lähes kantrisoulahtavan Lady Stardust -balladin. ”Vain Tamperetta varten” viritetty Space Oddity soi upeasti.

Kitaristit Paul Cudderford (tuttu esimerkiksi Ian Hunterin yhtyeestä) ja James Stevenson (tuttu Scott Walker-yhteyksistä) kuulemma palvovat Mick Ronsonia, mutta Spiders-kitaristin lavakarisma heiltä puuttui, vaikka soitto sujui. Viscontin ja Woodmanseyn rytmisektio pelasi hienosti, mutta heistä volyymiongelma ilmeisesti lähti.