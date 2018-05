Hippikesän aloittaa Jex Thoth, tuo fantasiakirjan pahisnoita – amerikkalaisbändi Klubille 30.5.

Kalle Virnes

Psykedeelistä ja utuista doomia tarjoileva Jex Thoth palaa Suomeen parin vuoden tauon jälkeen. Laulajansa mukaan nimetty yhtye on kotoisin Madisonista, Wisconsinista. Ilmeisesti Jessica Bowen on virallisestikin vaihtanut nimensä fantasiakirjan pahisnoidalta kuulostavaksi Jex Thothiksi.

Hienosta Blood Moon Rise -albumista on jo viisi vuotta. Mielenkiintoista kuulla, miten soundi on muuttunut. Totem-nimisenä aloittanut yhtye toi Black Sabbath -menon rinnalle hieman melodisempia sävyjä. Bändiä on verrattu 1960- ja 70-lukujen hippiartisteihin, kuten Jefferson Airplaneen ja Janis Jopliniin.

Illan avaa hiljattain uuden Celebration of a New Dawn -albumin julkaissut helsinkiläisbändi Black Lizard. Luvassa on siis psykedeelistä proto-punkia koukuttavilla melodioilla.

Klubi keskiviikkona 30.5.

KUUNTELE: Jex Thothin Keep Your Weeds (2013).