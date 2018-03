Hevi on pelastanut jo Suomen viisumaineen, nyt se pelastaa kotimaisen komedian pitkästä myötähäpeästä

Pekka Eronen

Vuonna 2006 Lordi pelasti suomalaiset pitkästä Euroviisu-häpeästä. 12 vuotta myöhemmin Hevi reissu pelastaa kotimaisen komedian pitkästä myötähäpeästä. Molempiin urotöihin liittyy oleellisesti örinä.

Raskaan rockin tyyli on hieman eri, mutta sekä Lordista että Juuso Laation ja Jukka Vidgrenin komediasta huokuu rakkaus lajiin. Sen päälle on hyvä rakentaa.

Pohjoisen poikia

Ollaan pienessä pohjoisen kylässä, jossa kaikki tuntevat kaikki. Kaikkien tiedossa on myös poikain metallibändi, joka on jo vuosikausia meuhkannut kämpällään. Karriääri on sikäli kesken, että puuttuu vielä nimi, ensimmäinen keikka ja oma biisi.

Jälkimmäinen syntyy porotalouden myötävaikutuksella. Tyylilajiksi valikoituu ”sinfoninen postapocalyptinen reindeer grinding christ abusing extreme sotapakana fennoscandimetalli”. Taidatkos sen napakammin sanoa. Sitten alkaa tapahtua.

Poro onkin ensimmäinen näky koko elokuvassa. Sitten vastaan tulevat Turo, pohjoisen murre ja kirkonkylän homottelijat. Vahvasti paikallinen ja myötätuntoinen luuserikomedia on viritetty lyhyemmässä ajassa kuin Turon bändi kitaransa.

Keikkaa pukkaa

Johannes Holopaisella oli viimeksi vakavat paikat Tuntemattoman sotilaan Kariluotona. Hevi reissun laulaja-örisijä Turolla on hieman kevyemmät vastukset, mutta sydän on samalla tapaa läsnä.

Nuorta apuhoitajaa koetellaan, kun huhu festarikeikasta Norjassa lähtee liikkeelle. Haaveiden ja arjen realiteettinen risteyskohdassa hellyttävät myös bändikaverit (Max Ovaska, Antti Heikkinen, Samuli Jaskio, Chike Ohanwe). Nulju iskelmäkunkku (Ville Tiihonen) on se pakollinen arkkivihollinen, ja kukkakaupan ihana Miia (Minka Kuustonen) poikamaisen elokuvan tärkein nainen.

Kieltämättä voi sanoa, että nämä hevarit ovat pehmoa ja sisäsiistiä porukkaa, mutta siinäkin taitaa olla totuutta. Viime kesän Tuska-festivaaleilta ei tullut poliisin tietoon ainuttakaan järjestyshäiriötä. Monen kylätapahtuman järjestäjät voivat olla onnellisia, jos pääsevät samaan.

Komea finaali

Kun vitsejä riittää tuplabassareiden täydeltä, jokaisen ei ole tarvis olla ikimuistoinen. Huumori kuitenkin ponnistaa samalla tapaa aihepiiristä kuin lajin klassikoissa This Is Spinal Tap ja Anvil! The Story of Anvil. Tai Kummelin Speedyllä ja Sakulla. Käsikirjoitusta on selvästikin viilattu, ja 3,1 miljoonan euron budjetilla kotoisaan hevileffaan saatiin oikein eeppinen loppunousukin.

Jos jostain pitää nillittää, niin metallin säästelystä. Elokuvassa olisi hyvin tilaa runsaammalle tykitykselle.

Toisaalta Dannyn Kuusamo ei tunnu Hevi reissun jälkeen enää ikinä samalta.