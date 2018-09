Herra Heinämäen uusi hahmo saa Yleltä siunauksen: "Yhteistyölle ei ole enää esteitä"

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Aiemmin loukkaavaksi koettu lastenohjelma saisi taas palata Pikku Kakkoseen, nyt kun kohuttu hahmo on poistettu. Herra Heinämäen Lato-orkesterin uusi Sir Punataika -hahmo kelpaisi Ylelle. Näin sanoo Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén.

– Olemme avoimia Herra Heinämäen uusille seikkailuille, ja mikäli sellainen sopimus syntyy, Herra Heinämäki nykyisine hahmoineen palaa Pikku Kakkoseen ja Lasten Areenaan. Ei ole mitään syytä, ettemme tekisi edelleen yhteistyötä, jos vain ohjelmalle löytyy paikka ja aika, Vilén sanoo.

Yle päätti siirtää suositun ohjelman Elävään arkistoon, koska intiaanihahmo Päällikkö Punanata on koettu alkuperäiskansoja loukkaavaksi.

Herra Heinämäen Lato-orkesteri on poistanut Päällikkö Punanatan hahmon. Uusi hahmo Sir Punataika soittaa bassoa ja on taikuri. Hahmon myötä lato-orkesterin show'hun tulee mukaan uusi elementti: taikuus.

Sir Punataikaa esittää Mikko Löytty. Hän esitti ennen Päällikkö Punanataa.

Herra Heinämäen entiset seikkailut ovat yhä katsottavissa Yle Areenassa ja Elävässä arkistossa.

Käsikirjoittaja Heikki Salon mukaan yhtye oli jo itse uudistamassa hahmoa ennen Ylen hyllytyspäätöstä.

Myös esimerkiksi Kummelin vanhoja sketsejä on aiemmin poistettu. Kyseessä olivat Aziz the Combat Fighter -sketsit.

– Kun Kummeleita uusittiin, he olivat meihin itse yhteydessä. Keskustelimme muutamasta sketsistä ja he itse epäilivät, että ne eivät ehkä ihan toimi, koska maailma on muuttunut, Vilén sanoo.

Kun julkisesti alettin puhua Isisistä ja tapahtui terrori-iskuja, myös Kummelit itse olivat sitä mieltä, että Aziz the Combat Fighter -sketsit eivät enää olleet hauskoja. Niiden ei koettu sopivan 2010-luvulle.

Vilenin mukaan vastaavia tapauksia käsitellään melko paljon.

Ylen sketsisarjassa Studio Julmahuvi esiintyy esimerkiksi eskimoita Pää kylmänä, Nanook! -osiossa. Onko näiden poistamista harkittu?

– Vanhojen ohjelmien uudelleenjulkaisussa mietitään sisältö aina tapaus kerrallaan. Julmahuvissa ei muutostarvetta ollut. Lastenohjelmien suhteen olemme herkempiä kuin esimerkiksi komedian, Vilén sanoo.

Julmahuvista ei Vilenin mukaan myöskään ole tullut valituksia Ylelle.

– Komedioissa ratkaisut ovat vaikeita. Sellaiset asiat, jotka ihmisiä naurattavat, saattavat aina loukata jotain ihmistä. Esimerkiksi uskonto on vaikea aihe. Siksi uskonnosta tehdään aika vähän komediaa, Vilén sanoo.

Komedia on sidoksissa aikaansa.

– Esimerkiksi Pultti Boisin Nunnuka-lailaa-tyyppistä saamelaisille nauramista tai nauramista romaneille ei kukaan tänä päivänä tekisi. Aika on muuttunut, Vilén sanoo.

Millaista harkintaa käytätte nykyään ylipäätään sellaisten ohjelmien suhteen, jotka kenties loukkaavat jotakuta tai jotka saavat aikaan somekohun?

– Herkät aiheet käydään läpi monelta kantilta. Ylen arvoihin kuuluu ihmisen arvostaminen emmekä lähtökohtaisesti tee loukkaavia sisältöjä. Loukkaantuminen on tietenkin kovin henkilökohtaista, joten esimerkiksi draamassa ja viihteessä täytyy mennä välillä rohkeastikin.

Miten itse näet, millaista rajanvetoa tässä loukkaantumismaastossa tulisi tehdä, miten sensitiivisiä meidän kannattaa olla mahdollisen loukkaamisen suhteen?

– Vaikea kysymys. Täytyy lähteä eettisestä harkinnasta tapauskohtaisesti. Kaikkia ei voi aina miellyttää, tai meillä ei ole draamaa, komediaa eikä viihdettä.