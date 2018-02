Televisio Helmikuu on intohimon ystävien kuukausi: Uutuussarjoissa on romantiikkaa ja petoksia joka makuun Esittelemme kolme aivan erilaista uutuussarjaa ihmissuhteista. Kulttuuri 08.02. 19.00 HBO Nordic





Raili Roth Aamulehti

Nyt riittää valinnanvaraa intohimokiemuroiden ystäville. Uutuussarjoja on sekä vanhanaikaisen romantiikan ystäville että intohimodraamoja seuraaville. Historiallisen draaman ystävät saavat uuden tulkinnan E. M. Forsterin menestysteoksesta Talo jalavan varjossa. C More esittää neliosaisen minisarjan Howards End, joka perustuu samannimiseen Forsterin teokseen. Mustaa huumoria HBO:n uutuussarja Here and Now on viiston huumorin sävyttämä kuvaus Yhdysvalloista. Here and Now kuvaa Yhdysvaltoja kulttuuristen vastavoimien riepottelemana Trumpin aikana. Sarja kertoo pariskunnasta, joka halusi aikanaan tehdä hyvää ja adoptoi lapsia eri puolilta maailmaa. TV1-kanavan Doctor Foster -sarjassa määrätietoinen yleislääkäri Gemma Foster, elää täydellistä elämää, kunnes herää kauhea epäilys. Voiko hänen ihana aviomiehensä olla petturi?

Uudet sarjat Ihmissuhteiden kiemuroita ruudussa Howards End: Perustuu E.M.Forsterin kirjaan. Ma 12.2. C More. Here and Now: käsikirjoittaja ja ohjaaja Alan Ball. Ma 12.2. HBO Nordic Doctor Foster: Idea ja käsikirjoitus: Mike Bartlett. TV1 ke 14.2. klo 21.35

Downtown Abbeyn henkeen 1910-luvun Englanti avautuu kolmen erilaisen perheen kautta. Varakkaan Wilcoxin perheen, idealististen Schlegelsien ja matalaan keskiluokkaan kuuluvan Bastin perheen kohtalot kietoutuvat yhteen. Hayley Atwell on tarinan keskushenkilö, itsenäinen ja epäsovinnainen Margaret Schlegel. Margaret on pitänyt huolta pikkusisaristaan vanhempien kuoltua. Nyt isosiko etsii rakkautta ja paikkaansa muuttuvassa maailmassa. Matthew Macfadyenilla on jo kokemusta romanttisten tarinoiden sankarina Mr. Darcyna Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvasta. Nyt hän on parrakas Mr. Willcox. Margaretin sisaruksia Heleniä ja Tibbyä esittävät eloisat Philippa Coulthard ja Alex Lawther. Komedienne Tracy Ullman on ylisuojeleva Julie-täti. Iso-Britanniassa Howards End sai kehuja muun muassa nokkeluudestaan ja rohkeudestaan. Howards End ma 12.2. C More.

Malliperhe alkaa hajota Mistä ihminen löytää paikkansa, kun maailma näyttää tulleen hulluksi? HBO:n uutuussarja Here and Now kertoo malliperheestä, jonka ihmissuhteet alkavat rakoilla, kun perheen poika Ramon (Daniel Zovatto) alkaa nähdä hallusinaatioita. Mustan huumorin lävistämä sarja kertoo filosofian professori Gregin (Tim Robbins) ja hänen vaimonsa Audreyn (Holly Hunter) perheestä, jonka lapset on adoptpoitu ympäri maailmaa. Perheeseen kuuluvat aikuiset lapset Liberiasta, Vietnamista ja Kolumbiasta sekä yksi biologinen tytär. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Alan Ballin mielestä jokaiselle katsojalle löytyy perheestä oma hahmo, johon voi samaistua. –Sarja kertoo ihmisten nykymenosta hullussa maailmassa. Emme tiedä, keitä olemme tai mihin olemme menossa, kertoo Ball sarjan verkkosivulla. Here and Now ma 12.2. HBO Nordicilla.

Täydellinen liitto vaarassa Television uutuussarja Doctor Foster vie mustasukkaisuuden pimeille poluille. Vahva nainen Gemma Foster on noussut nopeasti lääkäriaseman vanhemmaksi osakkaaksi. Yleislääkärin onnen täydentävät rakastava mies ja poika. Täydellinen elämä suistuu raiteiltaan, kun miehen vaatteista löytyy pitkä vaalea hius. Epäilykset alkavat vaivata ennen niin itsevarman Gemman mieltä. Pettääkö mies häntä? Kuka tietää asiasta? Gemma yrittää löytää jälkiä tuntemattomasta blondista. Gemma joutuu pohtimaan, miten hänellä on voimia hajottaa perhe, jos mies on todella syyllistynyt petokseen. Samalla hän järjestää miehelleen Simonille isoja syntymäpäiväjuhlia. Nykyaikaan sijoittuvan tiheätunnelmaisen draamasarjan pääosaa esittää dekkarisarjasta Scott & Bailey tuttu Suranne Jones. Doctor Foster TV1 ke 14.2. klo 21.35