He päättävät laulajien kohtalosta X-Factorissa – Tuomareiden elämät ovat sivunneet toisiaan mielenkiintoisesti

Onnimanni Liukkonen

Suvi Teräsniska kertoo seuranneensa X Factoria tuomarikollegansa Saara Aallon kautta. Aalto menestyi puolitoista vuotta sitten nyt alkavan laulukilpailun brittiversiossa.

Hänen menestyksensä oli varmaankin osasyynä formaatin uudelleenlämmittämiseen Suomessakin.

–Minua kiinnostaa tässä formaatissa se, että esiintyjillä ei ole yläikärajaa, eikä rajoitteita myöskään kokoonpanoissa, Teräsniska kertoo.

X Factor Suomeen voivat osallistua eri-ikäisten laulajien lisäksi myös bändit, joita nähdäänkin runsaasti jo ensimmäisessä jaksossa.

Mikael Gabriel ei sanojaan hehkutuksessa säästele.

–Minulle on tarjottu aika monesta ohjelmasta tuomarin paikkaa. X Factor on kansainvälinen formaatti ja tämä myös tehdään kansainvälisen näköisesti. Meidän promovideo näyttää pikkasen erilaiselta kuin kaikkien muiden promovideot, rap-artisti napauttaa.

Kun X Factorista tehtiin ensimmäistä kertaa suomalainen versio, menestys ei ollut toivotunlainen. Yhtenä syynä on pidetty tuomariston kokoonpanoa.

Silloin laulajia arvioivat tuolloin lähinnä musiikin tuottamispuolella vaikuttanut Gugi Kokljuschkin, radioääni Renne Korppila ja Ruotsista ohjelmaan saapunut viulisti Linda Lampenius. Nyt ainakin tuomaristossa riittää tähtipotentiaalia. Teräsniskan ja Gabrielin lisäksi mukana ovat Saara Aalto ja The Voice of Finlandista mukaan loikannut Michael Monroe.

Yhteinen kappale suunnitelmissa

X Factor -tuomareiden elämät ovat sivunneet toisiaan mielenkiintoisesti. Aalto oli aikoinaan Monroen suojatti The Voice of Finlandissa.

Aalto on myös käynyt samaa koulua, Oulun Madetojan musiikkilukiota, Suvi Teräsniskan kanssa. Teräsniskan ja Mikael Gabrielin väille taas syntyi vahva side Vain elämää -ohjelman viidennellä kaudella.

–Me tullaan hyvin erilaisista lähtökohdista ja meillä on hyvin erilaiset elämäntilanteet ja -historia. Jotenkin kuitenkin meidän huumorintaju osuu yksiin. On ollut tosi luonnollista jatkaa ikään kuin siitä mihin MIklun kanssa jäätiin Vain elämää -ohjelman jälkeen.

Mikael Gabriel puolestaan kokee Suvin vähän kuin isosiskokseen.

–Suvin kanssa minkä tahansa tekeminen yhdessä on aivan kaikkein siisteintä. Suvi on ihan mahtava mimmi. Ollaan ihan saman ikäisiäkin, mutta hän on henkisesti muutaman vuoden vanhempi.

Marraskuussa toteutui idea, joka lähti kytemään jo Vain elämää -kuvauksissa. Teräsniska ja Mikael Gabriel julkaisivat yhteisen Samase-biisin.

Teräsniskalla tiukka seula

Kolarissa syntynyt ja Oulussa asuva Teräsniska koki tietynlaista sympatiaa pohjoisemman Suomen laulajakokelaita kohtaan. Hän kuitenkin huomasi kuvauksissa olevansa aika tiukka tuomari.

–Toimin tosi paljon intuitiolla. Jos se koelaulaja ei nosta karvoja pystyyn tai herätä sisimmässä jotain, niin ei se sitten ansaitse minulta jatkopaikkaa, sanoo Teräsniska.

Mikael Gabriel taas ylistää ohjelman koe-esiintyjien tasoa.

–Yleisfiilis on se, että laulajien taso aivan huikea. Tuolla on niin monta, jotka voittaisivat minkä tahansa noista muista lauluohjelmista, mutta ne joutuvat kilpailemaan niin monen yhtä hyvän tai paremman kilpailijan kanssa.

Vaikka Teräsniskan seula on ollut tiukka, niin hän sanoo yllättyneensä siitä, kuinka paljon esitykset ovat menneet hänen tunteisiinsa.

–Olen itkeä tihruttanut tuolla monta kertaa. Jo alkukarsinnoissa jotkut esitykset saivat minun kyynelkanavani auki. Se on yleensä hyvä merkki.

Gabriel taas palaa ohjelman nimeen pohtiessaan sitä, mitä hän etsii esiintyjistä.

–Minä haen juuri sitä X factoria. Ihmistä, jolla on laulutaito ja joka näyttää ulkoisesti hyvältä tai erilaiselta, mutta ennen kaikkea jotain, joka saa minun sisällä jonkun tunteen aikaan. Se kantaa aika pitkälle.

X Factor Suomi su 4.2. klo 19.30.