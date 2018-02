Harva uskaltaa yhteistyöhön losangelesilaisen kuuman taiteilijanimen kanssa – Esa-Pekka Salonen uskalsi

Tiina Leinonen Los Angeles

Mediataiteilija Refik Anadolilla on työntekijöilleen uutinen.

–Kuunnelkaa kaikki, tulen juuri LA Philin arkistosta. Siellä on melkein miljardi bittiä orkesterin musiikkia valmiiksi digitoituna. Eikö ole ihmeellistä!

Refik Anadol on mediataiteilija, joka on työskennellyt kapellimestari Esa-Pekka Salosen rinnalla Los Angelesissa.

Anadol on kaupungissa kuuma nimi, koska ison datan analysoinnista ja taivuttelusta on tullut äärimmäisen muodikasta. Tauottomalla työllä Anadol tavoittelee aina vain uutta innovaatiota.

Filharmonisen orkesterin tietokannan rikkaudet riemastuttavat seitsemää Anadolin studiolla työskentelevää nuorta tekniikan osaajaa insinööreistä arkkitehteihin.

Tiina Leinonen

Remonttimies on juuri maalannut studion seinät ja lattian hohtavan valkoisiksi. Anadol aikoo projisoida niille kokeiluja mediataideteoksistaan.

Lähetti tuo porukalle smoothiet, ja hommat jatkuvat myöhään perjantai-iltana kuin eläisimme viikon tehokkaimpia tunteja. Työaikaa ei ole. Anadol palkkaa ihmisiä, jotka luottavat prosessiin: lopputulos eli jättikokoinen taideteos syntyy, kun tarpeeksi monta ongelmaa saadaan ratkaistua.

Seuraava kysymys osoittautuu taiteilijatiimille silti vaikeaksi.

Miten aiotte bitit käyttää?

Studiokoira Leeloon tassut ropisevat hiljaisuudessa vastamaalatulla lattialla, mutta kukaan ei tunnu huomaavan pientä tuholaista.

Salonen tuntee kulmat

Bitit liittyvät uusimpaan teokseen, joka valmistuu tänä vuonna alkavaan LA Philin 100-vuotisjuhlaan. Orkesterin talvikoti, arkkitehti Frank Gehryn suunnittelema, ikoninen Walt Disney Concert Hall Los Angelesin keskustan pilvenpiirtäjien lomassa, kuorrutetaan Refik Anadolin mediataiteella.

WDCH Dreams -teoksessa hän tekee yhteistyötä Salosen seuraajan kapellimestari Gustavo Dudamelin kanssa. Myös LA Philin kunniakapellimestari Salonen on tiiviisti ajatuksissa.

–Totta kai, koska hän työskenteli käsi kädessä Gehryn kanssa. Kuka muu voisi tuntea rakennuksen paremmin? Anadol kysyy.

Anadol ja Salonen tutustuivat tehdessään orkesterille Visions of America: Amériques -teoksen vuonna 2014. Siinä Anadolin audiovisuaalinen valoteos reagoi orkesterin soittamaan Edgar Varèsen sävellykseen ja Salosen liikkeeseen reaaliaikaisesti.

Refik Anadoin taide on juuri tällä tavalla suurta. Työvälineinä hän käyttää valtavaa määrää dataa, kuten digitaaliseen muotoon tallennettua tuulta tai 1 700 000:a tiedostoa, joista hän muotoilee spektaakkeleja peittämään kokonaisia rakennuksia tai monumentteja eri puolilla maailmaa.

Tällaisten tietomäärien käsittely selittää – taiteellisen prosessin lisäksi – sitä, miksei Walt Disney Concert Hallin ympäröivä teos ole prikulleen hahmottunut.

–En tiedä tarkalleen, millaista tietoa massasta voi saada irti, Anadol sanoo.

Dataa hänen studiollaan louhivat tehokkaat tietokoneet. Ja koska Anadol ehtii myös opettamaan mediataidetta Kalifornian yliopistossa, tietoa analysoivat omien oppilaiden joukosta löytyneet työkaverit.

Anadol viittilöi studion sohvalta työpöytien suuntaan.

–Meillä on koneita, joissa on kymmenen prosessoria. Tuo iso kaappi takanasi – tätä et usko – siinä on 24 ihmeellistä prosessoria, Anadol ylpeilee studionsa helmillä.

WDCH Dreamsin esittämiseksi koneiden pitää pystyä ohjaamaan 35 projektoria eri puolilla rakennusta.

–Uskon, että olemme teknisesti kunnossa WDCH Dreamsia varten.

Ihmisistä parempia

Anadol uskoo tekniikkaan.

–Ajattelepa vaikka Nvidia-tekniikkaa, joka robottiautoihin liitettynä tietää, jos kuljettaja on väsynyt.

Aika pelottavaa.

–Ei, vaan mahtavaa! Tekniikka auttaa meitä ajattelemaan paremmin, tekemään viisaampia päätöksiä, elämään parempina ihmisinä. Tekniikka tekee maailmasta ennakoitavampaa.

Refik Anadol Studio

Kaikki eivät ajattele noin. Miten hän saa vakuutettua ideoillaan perinteitä kunnioittavat taideinstituutiot?

–Dudamelin lisäksi Salonen on ainoa kapellimestari, jonka kanssa olen työskennellyt. Salosella on aina tuoreita ajatuksia ja katse tulevaan. Hän venyttää omia rajojaan – kuten myös kaikkien hänen kanssaan työskentelevien rajoja. Hän puski LA Philia hurjasti eteenpäin esittävän taiteen tekemisessä.

Anadolin puhe palaa jatkuvasti orkesteriin ja sen kotisaliin. Taitelija myöntää, että ne ovat olleet hänelle pakkomielle siitä asti, kun hän muutti syntymäkaupungistaan Istanbulista Los Angelesiin.

On tarinatuokion aika.

–Kun saavuin ensimmäisen kerran Los Angelesiin, olin totaalisen sekaisin pahan aikaeroväsymyksen takia. Olin lentänyt Istanbulista Sydneyyn, jossa rakastuin upeaan oopperataloon. Sieltä lensin Los Angelesiin vielä saman vuorokauden aikana. Ajaessani vuokra-autolla lentokentältä kohti keskustaa radiossa soi klassisen musiikin kanava. Walt Disney Concert Hall kohotessa edessäni tunsin, että rakennus on inspiraationi.