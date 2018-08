Pate Mustajärvi jännittää Ratinan-keikkaa kuin ensimmäisiä esiintymisiä 40 vuotta sitten – rock-legenda yllätti itsensäkin: "Ai tämmöinenkin tunne vielä löytyy"

Vilma Flinkman Aamulehti

Pate Mustajärvi saapastelee Tampereen Ratinan stadionin paahteessa kiiltonahkaisissa kengissä ja morjestaa vieressä istuskeleville rakennustyöntekijöille. Stadionin kahvioon kävellessä vastaan tulee monia tuttuja naamoja ja läppä lentää.

Rokkikukkoa jännittää. Toisessa päässä kenttää rakennetaan lavaa, jolle Mustajärvi nousee lauantaina. Kyseessä ei ole mikä tahansa keikkarikkaan kesän esiintyminen, vaan Popedan 40-vuotisen uran juhlavuoden huipentava konsertti.

Mustajärvi ei ollut ehtinyt hermoilla tulevaa Ratinan keikkaa, kunnes sattui ajaessaan näkemään konserttia mainostavan banderollin.

–Tuli samanlainen tunne kuin 1970-luvulla ennen ekoja keikkoja. Oikein vatsanpohjasta pyöräytti. Ajattelin, että ai tämmöinenkin tunne vielä löytyy.

Kotikaupungin voimaa ei voi kiistää

Popedan Ratinan stadionkeikka oli alun perin tarkoitus järjestää jo viime kesänä, mutta aikataulusyistä se ei onnistunutkaan. Niinpä viime vuoden syksyllä vedetty 40-vuotiskiertue huipentui Hartwall Areenan konserttiin.

Kotikaupunki tekee juuri sen eron, että Ratinan keikkamainoksen nähdessään Mustajärvi meinasi omien sanojensa mukaan puklata.

–Sanotaanko, että Hartwallilla pidettiin treenit tätä varten. Nyt päästään kotikaupunkiin vetäisemään samalla meiningillä.

Monilla festarikeikoilla on ollut määrällisesti enemmän katsojia, mutta lauantaina jokainen tulee Ratinaan kuulemaan Popedaa.

– Kyllä se on se hienoin juttu. Ei nyt voi sanoa, että tätä varten on elänyt, mutta kyllä tämä mielessä on ollut aina, että jonain päivänä.

Jukka Ritola / Aamulehti

Pitkä keikka tekee tilaa myös harvinaisille livevedoille

Tavallisia festarikeikkoja kiertäessä bändeillä on tiukat aikataulut, joista ei parane venyä. Kun Mustajärvi ja Costello Hautamäki kokoavat tunnin mittaisen keikan settilistaa, pakollisten kappaleiden jälkeen ei jää enää paljoa löysää aikaa.

Ratinassa Popeda vetää useamman tunnin mittaisen keikan, joten yleisölle päästään tarjoilemaan myös harvemmin livenä soitettuja kappaleita. Mustajärven mukaan konsertin settilista päätetään perjantaina fiiliksen mukaan. Treeneissä bändi ehti kuitenkin jo vääntää, mitä vuosikymmenten takaisin kappaleita Ratinassa otetaan soittoon.

– Treeneissä tapailtiin vanhoja kappaleita, että muistattekos sitä kappaletta. Joitain biisejä mentiin puoleen väliin, kunnes todettiin, ettei pelitä enää ollenkaan.

Kauhun sekuntit

Vanhojen klassikkojen makuun päästiin parin viikon takaisella Hernesaaren keikalla.

–Siellä kuultiin jo sellaisia biisejä, joita ei olla soitettu aikoihin. Someen tuli heti kiitosta, että paras keikkasetti miesmuistiin.

Joskus tällaisten kappaleiden lähtiessä liikkeelle Popedan solistilla saattaa lyödä pää tyhjää – mikä se ensimmäinen laini olikaan? Näitä hetkiä Mustajärvi sanoo kauhun sekunneiksi. Silloin pelastuksen saattavat tarjota eturivin raudanlujat fanit, jotka toimivat kuin teleprompterit: he osaavat kaikki sanat silloinkin, kun Mustajärveltä meinaa unohtua.

Bändille tutuksi tulleet eturivin Popeda-fanit kiertävät porukalla keikkoja ympäri Suomea. Mustajärven mukaan näille ystäväporukoille illan keikka on vain yksi osa yhteistä Popeda-iltaa.

– Meillä on äärimmäisen fiksuja ja tyylikkäitä herroja ja rouvia faneina. Heille iso käsi ja hatunnosto, Mustajärvi sanoo.

Joskus musiikkia fanitetaan kolmessa polvessa. Lapset, vanhemmat ja isovanhemmat fanittivat yhdessä Popedaa. Kerran pariskunta tuli esittelemään Mustajärvelle 18-vuotiaan tyttärensä, joka oli ollut edellisenä iltana ensimmäisellä klubikeikallansa. Pari tiesi kertoa, millä Popedan keikalla lapsi oli saanut alkunsa.

–Se on aika uskomatonta, mutta toisaalta muistuttaa myös siitä, että on itse ihan helvetin vanha, Mustajärvi sanoo ja remahtaa nauruun.

Jukka Ritola / Aamulehti

Kovassa vedossa kohti Ratinaa

Vaikka tuleva keikka jännittää, Mustajärvi on luottavaisin mielin.

–Bändi on ihan perkeleen kovassa kunnossa. Silloin keikkaan voi heittäytyä, kun tietää, että joka niitti pitää.

Lisää varmuutta lauantaille tuo juhannuksen jälkeen tiukkaan tahtiin taottu kiertue. Jännityksestä selviää Mustajärven mukaan heittämällä bändiporukalla vitsit vähän läskiksi.

Ilmoille heitettiin idea, että pitäisikö lavalle tuoda pari bajamajaa.

–Alettiin miettiä, että täytyy sitten kyllä käydä pissalla ennen keikkaa. Siinä tuli se, että me ei olla ihan nuoria jätkiä enää, Mustajärvi kertoo.

Popeda 50 vuotta

Keikkailu on ollut Popedalle ykkösjuttu jo ihan 1970-luvun alkuajoista asti. Lavoja on koluttu keikkapaikkaa tai palkkiota tuijottamatta.

– Arwo-vainaa se silloin hyvin kiteytti, että oli häät tai hautajaiset, niin Popeda on keikalla, Mustajärvi sanoo.

Nähdäänkö Popeda kymmenen vuoden kuluttua Ratinassa 50-vuotiskiertueen merkeissä?

Helposti, Mustajärvi heittää, mutta myöntää, että jossain kohtaa omat rajat pitää tajuta. Ennen kuin joku muu niistä huomauttaa.

–Sitten on noloa, jos soitto ei pelitä eikä laulu kulje, ja silti yrität rimpuilla tuolla lavalla, Mustajärvi sanoo.

Popeda esiintyy niin pitkään kuin soitto kulkee ja on hauskaa. Lauantaista nautitaan täysillä.