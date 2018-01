Harakiri for the Sky taiteilee melankolian ja raivon välillä – itävaltalaisbändi torstaina Tampereen Klubilla

Antti Lähde

Itävaltalainen post-black metal -yhtye Harakiri for the Sky soitti elokuussa Viikinsaaren SaariHelvetti-festivaalilla. Ilmeisesti bändin ja yleisön kemiat kohtasivat, koska yhtye saapuu jälleen Tampereelle. Kovan kysynnän takia tuleva Helsingin-keikkakin siirrettiin Elmun Baarista isompiin tiloihin Nosturiin. Harakiri for the Skyn perustivat vuonna 2011 Matthias Sollak ja Michael Kogler. Helmikuussa tulee ulos neljäs albumi, Arson. Tuore single Heroin Waltz lupaa hyvää. Akustisella kitaralla soitetut surulliset melodiat vuorottelevat ankaran metalliraaston kanssa.

Melodista death metalia soittava Bloodred Hourglass juhlistaa torstaina Heal-albuminsa julkaisua. Illan aloittaa tamperelainen doom-yhtye Sapata.

Harakiri for the Sky, Bloodred Hourglass ja Sapata Klubilla torstaina 18.1.

VIDEO: Harakiri for the Skyn musiikkivideo Heroin Waltz.