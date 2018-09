"Hän juoruileekin sivistyneesti" – Ensi kesänä Tampereella näyttelee yhdessä komedian unelmaviisikko, nyt he kertovat, mitä ajattelevat toisistaan

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Mutta mitä huima viisikko, komedian "fab five", ajattelee toisistaan? Kysytään heiltä.

Ensi kesän uutuutena katetussa Kesäteatterissa on anniskelualue. Anniskelualueelle voi ottaa mukaan ennen esitystä tai väliajalla ostetun juoman.

–Olemme esiintyneet yhden kerran ennen yhdessä Petran kanssa Ray Cooneyn farssissa Riemurahat. Petra on äärimmäisen tarkka, äärimmäisen rytmitajuinen ja lahjakas. Ja karismaltaan ihan voittamaton.

Petra Karjalainen Tommi Raitolehdosta

"En lakkaa ihmettelemästä Tommin vimmaa ja rohkeutta"

–Olen ollut samoissa kuvioissa Tommin kanssa vuodesta 1992, teatterikouluajoista lähtien. Olen nähnyt varmaan kaikki Tommin esitykset. Molemmat työskentelemme Tampereen Työväen Teatterissa. En lakkaa ihmettelemästä Tommin vimmaa ja rohkeutta, jossa on aina mukana valtavan suuri sielu ja sydän. Roolihenkilössä on aina monta ulottuvuutta. Lisäksi hän voi hypätä Lauri Viidan roolista tekemään farssia, skaala on suuri. Aina kun Tommin näkee lavalla, voi odottaa jotain odottamatonta.