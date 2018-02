Grandmaster Flash kehitti uuden tavan tehdä musiikkia vinyylisoittimilla – DJ-kulttuurin ja hiphopin pioneeri perjantaina Tampere-talossa

Jantso Jokelin Aamulehti

Hiphop-kulttuurilla on ollut järisyttävä vaikutus populaarimusiikin historiaan. Sen synnyttämässä luovassa rytäkässä ovat muuttuneet paitsi musiikki, myös sen tekemiseen käytetyt soittimet.

Eräs erikoisimmista käänteistä oli vinyylilevysoittimen muuttuminen pelkästä toistovälineestä musikaaliseksi instrumentiksi. Kaikki levytetty musiikki muuttui kertaheitolla raakamateriaaliksi kekseliäille DJ-artisteille.

Uranuurtaja Tampereella

Hiphopin vaikutusvaltaisimpien kehittäjien joukkoon kuuluu juuri 60 vuotta täyttänyt Joseph Saddler, joka tunnetaan paremmin DJ-nimellä Grandmaster Flash.

Harvoihin edelleen keikkaileviin pioneereihin kuuluva Grandmaster Flash saapuu perjantaina Tampere-taloon uuden kiertueensa ainoalle Suomen-keikalle. Hiphopin historiaa tihkuvassa show'ssa Flashin kuuluisia levysoitintekniikoita pääsee seuraamaan näytöiltä lähietäisyydeltä.

Legendoja listatessa Grandmaster mainitaan poikkeuksetta ensimmäisten joukossa. Flash on myös ensimmäinen hiphop-artisti, joka hyväksyttiin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 2007.

Fiktiivisen version hänestä on saattanut hiljattain tavata Netflixin musikaalidraamasarjassa The Get Down, joka kuvaa hiphopin syntyhistoriaa New Yorkissa 1970-luvulla.

VIDEO: Grandmaster Flashin läpimurtohitti The Message vuodelta 1982.