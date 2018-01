Gita Kadambi aloitti Kansallisoopperan johdossa – "Minä kuulemma murran paksuimmankin jään"

Simopekka Virkkula

Hänestä ajatus on hitusen erikoinen. Sama kuin sanoisi, ettei tykkää kirjallisuudesta. Oopperassa ja baletissa riittää sortteja mistä valita.

Kadambi sanoo olevansa luottavainen. Ooppera voi iskeä pöytään vakuuttavat rätingit. On tehostettu, on otettu löysät pois ja avauduttu uusin konstein kohti uusia yleisöjä koko valtakunnassa.

Vaikka kaikesta tuosta suoriutuisi kuin nuoralla tanssiva jonglööri, saattaa ongelmia ilmetä. Rahoituksesta on aina parasta olla hiukan levoton.

Gita Kadambi selittää, että tarvitaan fiksu balanssi luovien kokeiluiden, uusia yleisöryhmiä tavoittavien avausten ja klassisen perusohjelmiston kesken. Laatua on vaalittava herkeämättä.

Nykyisin Gita Kadambin identiteetti on ongelmaton. Hän sanoo olevansa suomalainen, joka on puoliksi intialainen.

Gita Kadambi vakuuttaa, että yhteys Intiaan on edelleen äärettömän tiivis, vaikka suku on hajallaan pitkin maailmaa.

Myös vuonna 1972 Järvenpäässä syntynyt Gita Kadambi on oppinut tuntemaan Intian värit ja tuoksut. Onnelliset kesät kuluivat Bangaloren mummolassa, suuren serkkujoukon keskellä.

Gita Kadambia pidetään empaattisena ja valoisana persoonana. Moni uskoo, että valoisuus on Gita Kadambin isän synnyinmaan Intian sukuperuja.

–Näiden nimi on Kaira.

Uusi pomo on otettu vastaan sadoin halauksin. Osalle hän on vanha tuttu, takavuosien työtoveri, musiikkijärjestäjä 2000-luvun alusta.

Kuka

Gita Kadambi

Aloitti Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana vuoden alussa. Edeltäjä Päivi Kärkkäinen siirtyi eläkkeelle.

Kadambin alaisuudessa ahkeroi yli 500 eri alojen ammattilaista, muun muassa oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi sekä syksyllä aloittava uusi baletin johtaja, ruotsalainen Madeleine Onne.

Kadambilla on musiikin maisterin paperit. Hän on opiskellut muun muassa Sibelius-Akatemiassa, Aalto-yliopistossa sekä London College of Musicissa.

Työskennellyt aiemmin muun muassa Kansallisoopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Yleisradiossa sekä viimeksi intendenttinä Helsingin kaupunginorkesterissa.

Lempisäveltäjä: J.S. Bach.