Garbo-yhtyeestäkin tutun Esa Elorannan lauluissa maistuu eletty, koettu, kärsitty ja selvitty

Markku Makkonen

Esa Eloranta: Jotain ilmassa

★★★★ Vuosikymmeniä Tom Pettyn ja Bruce Springsteenin tiellä taivaltanut Esa Eloranta on sisukas mies. Tyylinsä ja omaksumansa soundin säilyttänyt artisti menee jälleen salakavalasti ihon alle. Jotain ilmassa rockaa radioystävällisesti ja tiivistää elämän peruskysymyksiä. Vaikka tarinat ovat tuttuja, niissä maistuu eletty, koettu, kärsitty ja selvitty.

Joan Baez: Whistle Down the Wind

★★★★ Joan Baez jättää jäähyväisiä yleisölle. Whistle Down the Windiä seuraa viimeinen kiertue Euroopassa. Laulava ja kitaroiva Baez pysäyttää. Joe Henryn tuottama kiekko kunnioittaa mennyttä ja katsoo tulevaan luottavaisena. Levy loppuu biisiin I Wish the Wars Were All Over, joka kertoo, ettei 60 vuotta esiintynyt aktivisti koskaan todella lopeta.

Karina: Karina

★★★★ Helsinkiläinen Karina lipuu esiin hiljaa ja lämpimänä. Tunnelmaan ja sen hitaaseen kehittämiseen panostava ryhmä onnistuu, ja yhtyeen debyyttialbumi on söpöydessään koukuttava. Raavaan realismin ystävät tekevät U-käännöksen, kun Karina soljuu vastaan, mutta jos elämään uskova, pieni ja hento musiikki kiinnostaa, kulkuneuvosi on Karina.

Tracey Thorn: Record

★★★ Everything But the Girlin ja useiden Massive Attack -biisien ääni pitää asiat yksinkertaisina. Record tarjoaa brittipoppia, jossa on tilaa koneille, mutta surumielinen melodisuus on kaiken kantava voima. Tracey Thornin aikamatka vuoden 1990 molemmille puolille on ennen muuta nostalginen. Jos jälkikasvu utelee menneistä, Record on hyvä referenssi.

Pate Mustajärvi: 2018

★★ Pate Mustajärven elämä ja teot ovat kaikkien meidän tiedossa. Kovia kokenut ja vahvasti elävä rockkukko on sitä kautta helppo tapaus biisintekijöille, jotka työstävät sujuvasti levyllisen patemaisia kappaleita. Mustajärven yhdestoista soolokiekko ei jää elämään: se on mittatilausvälityö legendaariselle solistille, perusvarma lätty vailla todellista syvyyttä.