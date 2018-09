Frenckellin kellot soittavat torstaina koko päivän Elvistä

Elina Laurila Aamulehti

Frenckellin kellot Tampereella soittavat torstaina koko päivän Elvistä. Kellot soittavat If I Can Dream -kappaletta tasatunnein kello 9–21.

Joulukuun alussa tulee kuluneeksi 50 vuotta Elvis Presleyn comeback-show'n ensiesityksestä, minkä kunniaksi Tampereellakin elokuvateatteri Plevnassa esitetään torstaina 13.9. Elvis '68 Comeback Special 50th Anniversary -elokuvan erikoisnäytös.

If I Can Dream on comeback-show'n lopetuskappale.

Valinnalle syy

If I Can Dream ei ole Elviksen tuotannon tunnetuimpia kappaleita, mutta valinnalle on syynsä. The Official Elvis Presley Fan Club of Finland ry valitsi kyseisen laulun sen sanoman vuoksi.

Kappaleessa lauletaan muun muassa toiveista paremmasta maasta ja ihmisten yhteisymmärryksestä.

Tästä kappaleesta on kyse:

Viimeksi Popedaa

Frenckellin kelloilla voidaan nykyisen automaation ansiosta soittaa käytännössä mitä melodioita tahansa. Esimerkiksi Popedan stadionkonsertin kunniaksi kellot soittivat yhtyeen hittiä Kuumaa kesää.

Sen lisäksi kellot ovat soittaneet myös muun muassa Finlandiaa ja Tammerkosken sillalla -kappaletta. Frenckellin kellotornissa on 23 vaskikelloa. Niiden koneisto ja automaatio uusittiin viime vuonna. Kellojen melodioista vastaa Poppamedia.