Freddie Mercurynä hurmannut Dimitri on nyt Remu – Ganes-musikaali ensi-illassa perjantaina

Antti Lähde Aamulehti

Remu Aaltonen jätti lauantaina jäähyväiset esiintymislavoille Helsingin jäähallin lähes loppuunmyydyssä juhlakonsertissa.

Suomalaisen rockin omintakeisimpana tulkitsijan rinnalla esiintyivät muun muassa Hanoi Rocksin Michael Monroe, entiset Hurriganes-toverit Ile Kallio, Pave Maijanen ja Janne Louhivuori – sekä Dimitri Keiski.

Eli kuka?

Harva Suomessa tuntee Keiskiä, vielä. Ruotsissa mies nousi otsikoihin jo vuonna 2011, jolloin hän voitti TV3-kanavan Swedish True Talent -kilpailuohjelman.

Suomessa Keiski on asunut vasta parisen vuotta. Lahdessa majaa pitävä muusikko on tehnyt joitakin keikkoja jo Ruotsin vuosina perustetun Karhu-yhtyeensä ja uuden Keiski-Trionsa kanssa, minkä lisäksi hän on ihastuttanut ympäri Suomea kiertäneen Show Must Go On -musikaalin pääroolissa Freddie Mercuryna.

Raisa Taurinka

"Yksi elämäni iloisimmista hetkistä"

Musiikkiteatterin Ganes-musikaalissa Keiski astuu Remun nahkoihin – ja nahkatakkeihin.

Rooli on Keiskille merkittävä, sillä Remu on yksi miehen suurista esikuvista. Hurriganes-rumpali sai Keiskin tajuamaan, että romani voi esittää muutakin musiikkia kuin tangoa tai iskelmää.

–Eräänä päivänä isäni soitti minulle Hurriganesin Get On -biisiä ja kysyi, tiesinkö rumpuja soittavan laulajan olevan romani. Se oli yksi elämäni iloisimmista hetkistä, Keiski kertoi Vantaan Sanomien haastattelussa.