Finlayson Art Area huipentuu ensi viikolla tapahtumaan, jossa kohtaavat kuva- ja sanataide – Pari nopeinta ehtii vielä Rosa Liksomin vetämään työpajaan

Nina Lehtinen Aamulehti

Uusi tamperelainen kirjallisuustapahtuma Taide&Kirja etsii vielä paria kiinnostunutta maksuttomaan, Finlandia-voittaja Rosa Liksomin vetämään kirjoittajatyöpajaan.

Taide&Kirja järjestetään 24.–26. elokuuta Finlaysonin alueella.

Kolmipäiväisen, intiimin kirjallisuustapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina Liksom vetää kirjoittamiseen keskittyvän työpajan pienelle joukolle innokkaita.

Lue myös:Rosa Liksom toi Leninin hurmokselliset kissat Tampereelle – Finlaysonilla avautuva näyttely on laajin, mitä taiteilijalta on koskaan nähty

Vapaamuotoiset, korkeintaan 1 700 merkkiä olevat, hakemukset voi osoittaa Katja Villemointeixille (katja.villemonteix@gmail.com) viimeistään sunnuntaina 19. elokuuta.

Iltapäivällä pidettävässä työpajassa kirjoitetaan ja kuvataan tarinoita Liksomin näyttelyn pohjalta ja hänen opastuksellaan.

Ohjelmaa myös lapsille

Taide&Kirja-tapahtuman tarkoituksena on yhdistää kuvataide ja sanataide. Ohjelmaa on kaiken ikäisille.

Perjantaina 24. elokuuta kello 17–19 Taide&Kirja avautuu lasten päivällä. Alueella kiertelevät lasten sankarit Tatu ja Patu, Herra Hakkarainen sekä saduissa oikea prinsessa.

Tatun ja Patun 20 vuotta sitten keksineet ja luoneet Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat Aamulehden kulttuuritoimittaja Markus Määttäsen haastateltavina Siperian aukiolla kello 18. He myös signeeraavat kirjojaan.

Yhteiskunnallinen lauantai

Lauantaisessa Rosa Liksomin omassa päivässä keskustellaan taiteilijan johdolla yhteiskunnallisista aiheista.

Satumaari Ventelä

Kello 13 vieraana on luonnonsuojelija, ympäristöajattelija Pentti Linkola puhumassa metsistä ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Tuntia myöhemmin on toimittaja, kirjailija Kimmo Oksasen vuoro. Oksasen ja valokuvaaja Heidi Piiroisen kirja Ohikuljetut – Erään kerjäläisperheen tarina (WSOY) kertoo romanialaisen romaninaisen ja hänen perheensä elämästä.

Kolmas vieras on tutkija Sari Näre. Näreen viimeisin kirja Helsinki veressä (Tammi) kartoittaa kansalaissodan naiskaartilaisten ja sotaorpojen kokemuksia.

Sananlankoja ja Alivaltiosihteeri sunnuntaina

Sunnuntaina on Pirkkalaiskirjailijoiden päivä.

Kello 12 Siperian aukion lavalla haastattelussa on Marko Annala, joka tunnetaan myös Mokoman laulusolistina. Hänen esikoiskirjansa Värityskirja (Like, 2017) kertoi kasvusta ja kivusta. Syykuussa ilmestyy toinen romaani Paasto (Like).

Annalan jälkeen esiintyvät Finlayson Art Arean Sanalankoja-teoksen kirjailijat Siiri Enoranta, Aleksanteri Kovalainen, Arto Lappi ja Marisha Rasi-Koskinen. Heitä haastattelee kirjallisuuden läänintaiteilija Anna Elina Isoaro, joka johdattaa yleisön myös Sananlankoja-teosten äärelle.

Sunnuntain ohjelmaan Siperian aukion lavalla kuuluu myös Alivaltiosihteeri.

Aamulehti on yleisölle maksuttoman tapahtuman yhteistyökumppani.