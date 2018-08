Fanien Popeda-muistoista löytyy rakkaustarinoita ja sukupolvia yhdistäviä kokemuksia – Paljastuuko tarinoista Popedan suosion salaisuus?

Vilma Flinkman Aamulehti

Ikimuistoisia keikkoja ja erikoisia sattumuksia. Niistä Popeda-fanit lähettivät kymmeniä tarinoita, kun pyysimme lukijoita jakamaan parhaat Popeda-muistonsa. Moni on päässyt nuorena kiipeämään idoliensa kanssa lavalle, saanut kuulla keikalla onnittelulaulun tai hypännyt Popedan bussin kyytiin.

Suomalaiset ovat todistaneet Popedan keikkoja festareiden ja yökerhojen lisäksi pienillä lavoilla, seurataloilla ja jopa leirikoulussa. Aamulehdelle lähetetyistä muistoista päällimmäisenä jää mieleen se, miten valtavan määrän keikkoja bändi on vetänyt 40 viime vuoden aikana.

Ennen kuuluisuutta

Popedaa ja sen jäseniä muisteltiin aivan bändin alkutaipaleelta saakka. Yhtyeen rokkia on kuunneltu koko perheen voimin, vuosikymmenestä toiseen.

”Tutustuin ”Arwo” Tapani Mikkoseen kesällä 1974 Rafael Haarlan tehtaalla. Olimme molemmat kesätöissä riisinleikkurilla Tesomalla. Silloin hän kertoi: ”Meillä on pieni porukka, jonka kanssa soitellaan”. Enpä osannut aavistaa, millainen menestystarina oli syntymässä. Valitettavasti Arwo menehtyi aivan liian nuorena. Suurimmat vuodet olivat vasta edessä. Tapasin myöhemmin Paten ja muut keikalla Kuopion Vanhassa Satamassa 1998 backstagella. Muistelimme bändin alkua ja Arwoa. Pakkohan oli nimmarit ottaa kaikilta. Mielenkiinnolla olen seurannut porukan uraa läpi vuosikymmenten.”

Pentti

Rakkaus on löytynyt Popedan kautta

Tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan lauletaan Popedan H.Ö.N.Ö.-albumilla julkaistussa kappaleessa. Tosiaan ja tosissaan on tahdottu, sillä useissa tarinoissa kerrottiin, että häitä valsattu tämän Popeda-klassikon tahtiin.

”Ajatukseni Popedasta ovat olleet ristiriitaiset. Popeda antoi 1990-luvulla rääväsuisen vaikutelman, joka pelotti minua, nuorta yläastelaista. Sitten tapasin nykyisen aviomieheni, joka oli suunnaton fani. Yritin pyristellä vastaan, mutta muutamien keikkojen jälkeen aloin kuunnella Popedaa uusin korvin, saahan rakkaus aikaan muutoksia. Vuonna 2014 viimein se iski sydämeen: musiikki, yleisö ja bändin nöyryys. Jyväskylän Paviljongissa Popeda otti yleisönsä ja sai minutkin tanssimaan, pieni tyttäremme vatsassani. Samassa paikassa, jossa 1990-luvulla pelkäsin bändiä, koin ylpeyden olla Popeda-fani.”

Mirva Ripatti

Monessa polvessa

”Kymmenen vuotta sitten olin 14-vuotiaan tyttäreni kanssa Likkojen lenkillä Tampereella. Popeda esiintyi kentällä illalla. Bailasimme ja lauloimme yhdessä tyttäreni kanssa mukana koko keikan. Kun keikka loppui, oli Costello aidan vieressä ja tyttäreni pääsi hänen kanssaan yhteiskuvaan. Kun pääsimme hotelliin nukkumaan, totesi tyttäreni ”kiitos äiti, minulla oli aivan mahtava päivä”. Eikä tämä keikka jäänyt meidän viimeiseksi Popeda-keikaksi. Ratinassa taas bailataan.”

Sirpa Granö

Koottuja muistoja vuosien varrelta

”Ihanin muisto yhtyeestä ja erityisesti Patesta oli täyttäessäni 50 vuotta. Sain äidiltä lahjaksi lipun Pöheikön Pölläykseen, jossa juhlimme ystävien kera. Illan kruunasi Pate Mustajärven kuulutus nimellä ja henkilökohtainen onnittelulaulu.”

Mirja Hurmansalo

”Mieleenpainuvin Popeda-muistoni liittyy kesään 1992. Lamminpään kentällä oli jokin musiikkitapahtuma, ja minä ja kaverimme istuimme lavan reunalla keikan ajan. Olimme tuolloin 15–17-vuotiaita ja armottomia Popeda-faneja. Popeda aloitti keikkansa ja jonkin aikaa soitettuaan lavalta hävisivät sähköt. Vähän aikaa mietittyään Pate tempaisi meidät eturivin tytöt lavalle ja laittoi meidät laulamaan Mörkö se lähti piiriin -kappaletta. Pate tanssahteli lavalla laulumme tahtiin siihen saakka kunnes sähköt saatiin takaisin. Kyllä siinä nuorilla tytöillä oli naurussa pitelemistä lavalla. ”

Saija

”Näin Popedan ensimmäisen kerran livenä talvella 1985 Kalannin urheilutalolla. Olin 14-vuotias ja tykännyt bändistä jo useamman vuoden. Keikka oli Harasoo-levyn aikaa ja mukana oli vielä Arwo Mikkonen -vainaakin kitarassa. Lavalla oli kova meininki ja esityksen loppupuolella Pate Mustajärvi ryhtyi strippaamaan. Lopulta hänellä oli pelkät kalsarit jalassa ja rokki sen kun raikui. Juttelin myös miksaaja Raaka-Arskan kanssa jossain vaiheessa ehtoota.”

Kimmo Jaramo

”Voi Mörrimöykky! Kun enoni asui vielä mummulassa, hän soitti aina pikkusille sisarusten lapsille Popedaa. Setti aloitettiin Mörrimöykyllä, jonka jälkeen siirryttiin sujuvasti Mönkiäislauluun, jolloin itku alkoi. Tämä alkoi 80-luvun alussa ollessani parivuotias. Vieläkin 40-vuotias enoni soittelee saunakammarilla minulle noita biisejä, hieman naureskellen.”

Satu Hietamies

”Olimme Martti Syrjän häissä Laternassa, kun Pate ja minä intouduimme kilpailemaan, kumpi voittaa kädenväännössä. Minähän voitin. Pate totesi olevansa murtunut mies, johon minä totesin, että vahvat miehet taipuvat, kovat murtuvat.”

Lea Varpanen

”Olin yhdeksänvuotias, kun pääsin elämäni ensimmäiselle kunnon rokkikeikalle. Isä kuljetti minua ja lapsuudenystävääni Mirkaa Porin Puuvillatehtaalle katsomaan Popedaa ja Dingoa vuonna 1985. Popeda jäi mieleen siksi, että se oli se kuuluisa yhtye ja välttämätön paha, jonka keikka piti katsoa ennen kuin suuresti fanittamamme Dingo esiintyisi lauteilla. Vasta vanhempana keikkakuvia katsoessani ymmärsin nähneeni myös legendaarisen Arwo Mikkosen lähietäisyydeltä. Muistan, kuinka hän sai aina raikuvia aplodeja. Yhä tänäkin päivänä kuljemme lapsuudenystäväni Mirkan kanssa keikoilla diggailemassa bändejä.”

Mirka Hautamäki

”Pääsin Popedan vieraaksi Yo-talon keikalle joskus 1980–1990-lukujen vaihteessa. Roudari Raaka-Arska lisäili volyymiä ja huusin sille, että ”ei tässä enää mitään kuule, korviin vaan sattuu!” Arska huusi takaisin ”ei rokkia korvilla kuunnella. Miten munat tärisee, se ratkaisee!” Jos tämä johonkin bändiin Suomessa istuu, niin juuri Popedaan.”

Juhani Kunnas

”Pieni, mutta koskettava tapaaminen Länskärillä Paten kanssa aikoinaan: vaihdettiin ostoskärryjä ja minulle jäi Paten markka! P.S. Se on tallessa vieläkin!”

Harri Hermelän perikunta

”Olen aikoinaan saanut kuulla paljon noottia tästä. En suostunut menemään siskoni pojan kastetilaisuuteen, vaikka minut oli nimetty kummiksi, koska Popeda oli Kuopion Puikkarissa limukeikalla ja sinne oli pakko päästä. Vuosi oli 1985.”

Mari Hiltunen

”Yksi parhaimpia Popeda muistojani on Tammerfesteiltä vuodelta 2002 Popedan keikalta – löysin sieltä nykyisen miäheni! Sen jälkeen on koluttu keikkoja yhdessä. Toinen muisto on 80-luvulta, kun yläasteiässä luokkamme järjesti Popedan keikan Oriveden Suojalle. Keräsimme rahaa leirikoulua varten. Siellä sitten teimme voikkareita bäkkärille ja hoidimme kaiken muun, paitsi järkkärihommiin joutuivat vanhemmat.”

Tutta Periviita

”Popeda-muistoni alkutaipaleelta. Päätin peruskoulun vuonna 1984, minkä jälkeen menin töihin. Kun sain syksyllä ensimmäisen palkan, menin kodinkonekauppaan ja ostin hienot stereot. Ostin samalla kaksi ensimmäistä LP-levyäni, jotka olivat Popedan Kaasua ja Eppujen Rupiset riimit. Niitä kyllä kuunneltiin ahkerasti ystävien kanssa.”

Niina Backman

”Tämä tapahtui Popedan keikalla Köyliön Lallintalolla joskus 1980-luvun loppupuolella, jolloin olin 16–18-vuotias. Kuten aina, tungin lavan eteen eturiviin valtavasta väentungoksesta huolimatta. Kaulassani oli värikäs huivi, jota heiluttelin välillä myös ilmassa. Pate nappasi huivin kädestäni, pyyhki siihen hikeä otsaltaan ja antoi huivin takaisin. Vieressä ollut toinen fani huomasi tämän ja tarttui huiviini kiinni. Mentiin sitten pihalle selvittämään asiaa, hän kun luuli minun saaneen huivin Patelta. Sielunsiskoina päätettiin repiä huivi kahteen osaan, joten molemmat saivat oman osansa Paten hikikarpaloista.”

Carita Haanperä

”Komisario Palmu, eli kirjakauppias Hannu Peltonen, oli Popedan manageri 70-luvun lopulla. Hanski oli koulukavereitani. Heidän bussiinsa tuli vikaa ja Hannu tiesi, että minulla oli retkibussi. Hän puhui minut ympäri kuljettamaan porukan Kauvatsan Sääksjärven lavalle kesällä -78 tai -79. Paten huumorimylvintä nauratti jo silloin ja tekee niin yhä.”

Ilkka Mäkelä

”Olen Itä-Suomesta kotoisin. Olisikohan ollut vuosi 1985, kun näin Popedan ensimmäisen kerran. Muistan Popedan olleen ihan kuunneltavaa, mutta kun bändi soitti Sukset-biisin, minulle riitti. Ajattelin, että tämä bändi ei ole minua varten ja sillä tiellä onnistuin pysymään vuoteen 2017 asti. On tavallaan tragikoomista, että olen naimisissa Tesomalta kotoisin olevan Popeda-fanin kanssa. Koska vaimoni on kiertänyt kanssani useaan kertaan muun muassa Puntala-rockin, olen sitoutunut kuulemaan Popedan kolmannen kerran elämäni aikana ja hyvin todennäköisesti myös Sukset-biisin – yök.”

Pasi Turkia

”Henkilökohtaisin Popeda-muistoni ajoittuu 35-vuotiskiertueen Turun Logomossa lokakuussa 2013 pidettyyn konserttiin. Mieheni ei päässyt konserttiin, joten otin 20-vuotiaan tyttäreni mukaan. En muista, mitä kappaletta Popeda esitti, kun Pate yhtäkkiä laskeutui lavalta, ojensi kätensä ja pyysi minua tanssimaan. Pyörähdimme kappaleen verran konserttiyleisön edessä. Pate saattoi minut paikalleni kappaleen lopuksi ja kipusi sitten takaisin lavalle. Tilanne oli niin jännittävä, että esitetty kappale on tosiaan kadonnut mielestäni.”

Aino Stormi-Lundén

”Olin vuonna 1995 vasta kolmevuotias, mutta henkeen ja vereen Popeda-fani. Asuin Ruovedellä ja sain äitini kautta kuulla, että Costello ja Pate tulevat akustiselle päiväkeikalle Muroleen kanavalle. Ilo ja riemu oli suunnaton, kun äitini lupasi viedä minut katsomaan. Saavuimme paikalle kuullaksemme, että keikka oli jo ohi! Äidilleni oli valitettavasti ilmoitettu väärä kellonaika. Minä pillahdin itkuun niin, että koko Muroleen kesäkahvilan pihamaa tärisi. Itku loppui vasta, kun kaksi herraa kävelivät luokseni kysyen: ”Mikäs poikaa itkettää? Älä nyt itke, kun takissasi on noin hienot autokuvioiset napit. "Itku loppui ja olin maailman onnellisin. Ne herrat olivat Pate Mustajärvi ja Costello Hautamäki.”

Kari Luomaharju