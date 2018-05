Faija on mieluusti mukavuusalueella – Tampereelta Edinburghiin muuttava Jukka "Ässä" Salminen laulaa nyt rehdisti keski-ikäistymisestä

Tomi Nordlund

Jukka Ässä -artistinimeä käyttävä Jukka Salminen on palannut pitkäsoiton pauloihin. Pari vuotta sitten hän julkaisi muutaman ep-levyn, mutta minijulkaisut ovat nyt historiaa.

Salminen palasi takaisin normaaliin albumimittaan, sillä ep-formaatti ei tunnu kiinnostavan ketään.

–Niitä pidetään edelleen vähän kuin välityönä ja jämäbiisien julkaisualustana. Lisäksi halusin tehdä jonkinlaisen eron niiden ja uuden musiikin tyylin kanssa. Soundeissa ja laulun aiheissa on kovastikin eroa.

Uutta Mukavuusalueella-albumia Salminen kertoo synnytelleensä lähinnä itsekseen työhuoneellaan.

–Tässä iässä ja elämänvaiheessa on todella vaikea saada kokonaisen bändin aikatauluja sopimaan yhteen, joten tämä tapa oli luonnollisin jatkumo musiikinteossa. Mä tein aina uuden biisin, kun aikaa ja inspiraatiota oli tarpeeksi.

Siellä missä taika tapahtuu

Entä pysytteleekö Salminen Mukavuusalueella-albumilla turhankin vankasti mukavuusalueellaan? Yleensähän aina toitotetaan sitä, miten omalta mukavuusalueelta pitää päästä pois, jotta voisi edistyä. Salmisen mielestä sieltä pois pyrkiminen ja sinne palaaminen ovat kuitenkin yhtä tärkeitä.

–Me ollaan kokeiltu monia eri tapoja tehdä musaa, ja erilaisia tyylejäkin on testattu. Ollaan käyty siellä, missä se niin sanottu taika tapahtuu, ja lopulta tajuttu, että oikeastaan näissä musahommissa kannattaa tehdä vain sitä, mistä itse oikeasti tykkää ja nauttii, hän summaa.

KUUNTELE: Jukka Ässän uusi single #faija.

Modernia poppia sisältävällä uutuusalbumilla kuuluu muutamankin kertojan ääni. Salminen mainitsee itseironisen mutta koskettavan ajattelijan, joka ihmettelee, mihin se aika 30 ja 40 ikävuoden välissä oikein meni.

–Sinne mahtuu rakkautta, riittämättömyyden tunnetta ja toisaalta itsensä hyväksymistä ja onnellisuuden löytämistä.

Levyä ennakoiva single #faija on otettu hyvin vastaan, ja se on päätynyt muun muassa Radio Suomen soittolistalle. Hän kuvailee kappaletta albumitiedotteessa toteamalla, että “slimmi on #faijalla vaihtunut jo vuosia sitten regulari-fittiin, mutta elämänilo ja tarkkanäköisyys ovat jäljellä”.

–Aika moni mies on kertonut samaistuneensa tekstiin, ja miksei nainenkin voisi. #faija taitaa olla eniten sellainen “halolla päähän” -teksti. Itselle se on hauska ja rohkea teksti, minkä lisäksi tuotannossa on mukavaa raikkautta. Yksi porilainenkin on sanonut: “Ei tää ihan paska ole.”

Uskottavuus on vilpittömyyttä

Salminen täyttää tässä kuussa 40 vuotta. Hänen mielestään varttuneempikin poppari voi olla uskottava, kunhan vain on vilpitön.

–En mä voisikaan laulaa 20 plus -sukupolven sanoilla tai äänellä. Se olisi ihan kauheaa. Mä olen tällainen kuin olen, ja se saa kuulua. Teen tämän oman juttuni niin hyvin kuin osaan.

Ossi Ahola / Aamulehden arkisto

Itse musabisnes ei kiinnosta Salmista tippaakaan.

–Musabisnes ja viihdeteollisuus tuottavat nyt niin paljon sisältöä, että siihen on turha lähteä tällaisella kamalla mukaan sörkkimään. Oma tavoite on tehdä koko ajan parempia biisejä. Totta kai toivon, että mahdollisimman moni mun musaani kuulisi.

Edinburgh kutsuu

Uuden albumin lisäksi tamperelaisartistin elämässä on tapahtumassa muutakin mullistavaa. Hän muuttaa perheineen tuota pikaa Skotlannin Edinburghiin.

Aiemmin Englannissa opiskellut Salminen sai nyt mahdollisuuden työskennellä ulkomailla ja ajatteli, että “miksi ei”.

–En halua harmitella 60-vuotiaana hukkaan heitettyjä mahdollisuuksia. Me suomalaiset olemme kuitenkin maailman mittakaavassa niin onnellisia ihmisiä, että meillä on mahdollisuus tehdä tällaisia valintoja.

Salmisella on tiedossa Edinburghissa vakituinen työpaikka. Perhe muuttaakin kaupunkiin toistaiseksi.

–Nyt kun näin sanon, niin tavataan siis lokakuussa Tapolan jonossa Tammelantorilla. Kun tarpeeksi leuhottaa, niin maitojunan vihellys kutsuu nopeasti! hän nauraa.

Jukka Ässän Mukavuusalueella ilmestyy keskiviikkona 16.5.