Euroviisujen voittaja Netta osallistui viisuihin tuntemattomana muusikkona, nyt hän levittää omaperäisyyden ilosanomaa – Kakkoskirous jätti Saara Aallon toiseksi viimeiseksi

Joonas Kuikka Lissabon

Euroviisut 2018 voitti Israelin Netta Barzilai kappaleella Toy. Netta sai eurooppalaiselta tuomaristolta ja yleisöltä 529 pistettä.

–Olen superiloinen, kun ihmiset tajuavat, että erilainen on suurenmoista, Netta kertoi voiton jälkeen.

Toiseksi finaalissa tuli Kyproksen Eleni Foureira kappaleella Fuego 436 pisteellä. Kolmannelle sijalle nousi yllätyksellisesti Itävallan Cesar Sampson, joka sai etenkin tuomareilta loistopisteet. Hänen loppupisteensä olivat 342 kappaleella Nobody but You.

Israelilaiset juhlivat lehdistökeskuksessa Netan voittovedon aikana:

Erilaisuutta ja asennetta

Netta osallistui Israeliin euroviisukarsintaan tuntemattomana muusikkona ajatuksenaan saada hieman nostetta uralleen.

Hän ei kuvitellut pärjäävänsä, vaan halusi saada keikkoja. Yhtäkkiä suosio räjähti. Netta huomasi, että hän voi olla esikuvana muille omana itsenään.

–Minun ei ole koskaan tarvinnut viedä viestiä. Olen vain minä. Ei ole väliä, mikä on kokoni tai mielialani, miten hiukset ovat tai miltä kuulostan, hän kertoo.

Netta tekee viisuissakin kuullut hauskat efektit keikoillaan loopperilla, eli hän muuttaa laitteella omaa ääntään. Viisuissa muutetut äänet tulivat taustanauhalta sääntöjen takia, sillä vain laulun pitää kuulua. Loopperi laskettiin soittimeksi.

Nettaa kuvailtiin lehdistötilaisuudessa seksuaalivähemmistöjen ikoniksi. Hän piti roolia tärkeänä ja kertoi puolustavansa vähemmistöjä.

–He pitävät minut pystyssä. En ole mitään ilman heidän energiaansa ja onneansa. Aion osallistua Tel Avivin pride-kulkueeseen, Netta kertoi.

JOSE SENA GOULAO

Saara Aalto hoiti osansa, muttei villinnyt

Suomen viisuedustaja Saara Aalto sijoittui euroviisufinaalin toiseksi viimeiseksi. Hän sai 46 pistettä, joista 23 tuomareilta ja 23 yleisöltä. Tällä kertaa kakkoskirous sijoitti Aallon siis finaalin väärään päähän.

–Toka sija pysyi tietyllä tavalla. Tokavika! Joskus näinkin, Aalto kommentoi sähköpostitse Ylen välityksellä.

Saara Aalto selviytyi omasta esityksestään odotetusti. Hänen laulunsa oli totutun vahvaa ja koreografiat toimivat kuten aiemminkin.

–Olen superylpeä esityksestä, ja finaaliesitys oli yksi parhaista lavavedoistani ikinä! Tietenkin nyt harmittaa, mutta aina suunta kohti uusia seikkailuja, Aalto viestitti.

Altice-areenan yleisön reaktio oli kuitenkin tällä kertaa Aallon kohdalla vaisu verrattuna moneen muuhun esiintyjään.

Aalto ei myöskään saanut toivottua vetoapua eurooppalaiselta televisioyleisöltä, vaan joutui tyytymään samoihin niukkoihin yleisö- ja tuomaripisteisiin.

JOSE SENA GOULAO

Yllättävä hyökkäys ei nostanut Britanniaa

Euroviisuissa tapahtui odottamaton hyökkäys Britannian SuRien Storm-laulun aikana.

Katsoja juoksi lavalle ja nappasi SuRien mikrofonin. Laulaja lopetti laulun hetkeksi, mutta kokosi itsensä ja lauloi loppuun asti yleisön valtavien suosionosoitusten saattelemana.

SuRie selvisi hyökkäyksestä kunnossa. Hänelle tarjottiin tilaisuus laulaa uudestaan viimeisen esiintyjän jälkeen. Laulaja kuitenkin päätti brittikanava BBC:n mukaan, ettei aio esiintyä uudestaan. Hän oli erittäin ylpeä esityksestään.

Britannia kuitenkin sijoittui finaalin jälkijoukkoon vain niukasti Saara Aallon edelle.

Viisut Israelissa, kaupunki ja aika auki

Euroviisujohtaja Jon Ola Sand kertoi, että ensi vuoden viisut järjestetään Israelissa. Viisukaupunki ja ajankohta ovat vielä auki.

–Menemme hyvin pian Israeliin selvittämään Euroviisuja 2019, hän kertoi.