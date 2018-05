Euroviisufinalisti Saara Aallon monsterit ovat laimeita – Listasimme viisi oikeasti pelottavaa hirviötä

Markus Määttänen Aamulehti

Mikä voisi olla vielä Sadakoakin kamalampi monsteri? Ainoastaan yksi olento kelpaa ykkössijalle – ja sehän on Muumilaakson Mörkö. Tove Janssonin luoma Mörkö on hirviöistä kamalin, sillä se jäädyttää ja kuolettaa kaiken kohtaamansa. Mörön kamaluus on niin totaalista, että häntä alkaa lopulta sääliä, ensin Tuu-tikki, sitten lukija. Tämä tuo kamaluuteen vielä surullisuudenkin mukaan.

Japanilaisen Hideo Nakatan Ringu-elokuvan (1998) kohti konttaava tukkahirviö, Sadako (Rie Ino'o) on niin karmaiseva, suoraan uniin ja sieluun tunkeva monsteri, että tämänkin listan tekijä on Ringun nähtyään pitänyt eniten lyhyistä kampauksista ja kavahtanut pitkiä hiuksia.

Steven SpielberginTappajahai (1975) on maailmanhistorian tunnetuimpia hirviöitä. Se kauhistuttaa sukupolven toisensa jälkeen, opettaa pelkäämään vesillä liikkumista, joskus jopa suomalaisissa järvissä uimista. Pelkoa ei yhtään lievitä se, että Spielberg kutsui haitaan kuvauksissa Bruceksi.

John Carpenterin kauhuklassikossa The Thing (1982) Etelänavalta herää horroksesta ufolla saapunut aggressiivinen muodonmuuttajahirviö, joka muuttaa itsensä aina uhrinsa näköiseksi. Hirviön muodonmuutos on kammottava lihallinen, verellinen ja visvainen metamorfoosi, joka jää muhimaan uniin.

Euroviisut 2018

Finaalin laulujärjestys

Euroviisujen finaali lauletaan lauantaina 12.5.2018 Portugalin Lissabonissa.

Suora lähetys finaalista alkaa Yle TV2:lla klo 22.

Finaali-laulut esitetään seuraavassa järjestyksessä:

1. Ukraina: MELOVIN – Under The Ladder

2. Espanja: Amaia y Alfred – Tu Canción

3. Slovenia: Lea Sirk – Hvala

4. Liettua: Ieva Zasimauskaite – When We're Old

5. Itävalta: Cesár Sampson – Nobody but You

6. Viro: Elina Nechayeva – La Forza

7. Norja: Alexander Rybak – That's How You Write A Song

8. Portugali: Cláudia Pascoal – O Jardim

9. Iso-Britannia: SuRie – Storm

10. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca

11. Saksa: Michael Schulte – You Let Me Walk Alone

12. Albania: Eugent Bushpepa – Mall

13. Ranska: Madame Monsieur – Mercy

14. Tšekki: Mikolas Josef – Lie to Me

15. Tanska: Rasmussen – Higher Ground

16. Australia: Jessica Mauboy – We Got Love

17. Suomi: Saara Aalto – Monsters

18. Bulgaria: Equinox – Bones

19. Moldova: DoReDoS – My Lucky Day

20. Ruotsi: Benjamin Ingrosso – Dance You Off

21. Unkari: AWS – Viszlát Nyár

22. Israel: Netta – Toy

23. Alankomaat: Waylon – Outlaw In 'Em

24. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy – Together

25. Kypros: Eleni Foureira – Fuego

26. Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non Mi Avete Fatto Niente