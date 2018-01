Erilainen road movie: Alvin lähtee pitkälle matkalle ruohonleikkurilla

Raili Roth Aamulehti

David Lynchin elokuvilta on totuttu odottamaan unen logiikkaa noudattavia matkoja ja epätodellista tunnelmaa. The Straight Story on täydellinen poikkeus. Elokuva on täynnä todellista elämää.

Elokuvan alkumetrit enteilevät Lynch-henkistä pikkukaupungin salaisuuksiin sukeltamista. Alkaakin todellisuuteen pohjautuva tarina, joka kertoo aikuisen tyttärensä kanssa asuvasta 73-vuotiaasta Alvin Straightista, jota lääkäri kehottaa muuttamaan elintapojaan.

Itsepäinen vanhus päättää lähteä tapaamaan sairaskohtauksen saanutta veljeään, jonka kanssa välit ovat olleet huonot jo vuosia. Autoa Alvin ei voi ajaa, joten hän lähtee matkaan moottorivetoisella ruohonleikkurilla.

Yli 500 kilometrin matka Iowasta Wisconsiniin kestää useita viikkoja. Hitaalla matkallaan Alvin tapaa monenlaisia ihmisiä.

