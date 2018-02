Erikoinen kaljatölkkiteos esillä Kiasmassa – taiteilija matkasi 5 000 tyhjällä tölkillä lahden yli

Raili Roth Aamulehti

Kiasman kolmannen kerroksen täyttää kokoelmanäyttely Itämeren alueen nykytaiteesta. Mukana on 26 taiteilijaa Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Suomesta ja Venäjältä.

Taiteilijat kuvaavat teoksissaan matkaa, reittiä yli meren tai asettumista uuteen paikkaan.

Näyttelyn haastavin taideteos museon kannalta oli virolaisen Karel Koplimetsin kaljatölkeistä koottu viisimetrinen teos Case No 13. Waiting for the Ship of Empties.

Koplimets keräsi noin 5 000 Virosta ostettua oluttölkkiä ja rakensi niistä lautan.

Elokuussa 2016 hän matkasi lautallaan Porkkalasta Tallinnaan. Teos on ollut esillä Tallinnan Kumu-museossa.

Nyt lauttateos on ostettu kansallisgallerian kokoelmiin.

–Koplimets on kiinnostunut Suomen ja Viron välisistä rahavirroista ja vaihtosuhteista. Hän kertoi, että Virossa taidetta rahoitetaan alkoholinmyynnillä, kertoo amanuenssi Saara Hacklin Kiasmasta.

Teokseen kuuluu video merimatkasta

Taiteilija oli pohtinut, olisiko oluttölkit voinut vielä palauttaa Tallinnassa merimatkan jälkeen. Lopulta Koplimetsistä oli hyvä, että teos päätyi vielä suomalaisiin kokoelmiin.

Kiasman väki jännitti, pääseekö Koplimets lahden yli omatekoisella lautallaan. Matka kesti perämoottorin voimilla kahdeksan tuntia. Matka meni taiteilijan mukaan yllättävän hyvin.

Koplimetsin merimatkaa oli turvaamassa vierellä toinen vene.

–Konservaattorimme mittasivat lauttaa jo sen rakennusvaiheessa. Suurin kysymys oli, saammeko sen hissillä ylös näyttelyyn.

Koplimetsin teokseen kuuluu videoita lautan rakentamisesta ja merimatkasta lahden yli.

Meno-paluu-näyttelyn teokset on hankittu Kansallisgallerian kokoelmiin. Suurin osa teoksista on ensi kertaa esillä Kiasmassa. Uusimmat teokset on tuotettu tätä näyttelyä varten.

Pirje Mykkänen

Festivaali 100-vuotiaan Viron kunniaksi

Kiasma juhlimme viisipäiväisillä 100-vuotiasta Viroa UUE-minifestivaaleilla 21.2. alkaen. Festivaaleilla on esityksiä, performanssia ja elokuvia.

Tapahtuma alkaa keskiviikkona 21.2. johdannolla Viron esittävien taiteiden historiaan. Festivaali jatkuu iltapäivällä taiteilija Flo Kasearun performanssilla. Näyttelyssä on mukana Kaseraun veistos Uprising ja video Uprising.

Petri Virtanen

Videoteos ja peltinen veistos muodostavat kokonaisuuden. Videolla nähdään, miten veistos on syntynyt. Kamera kuvaa kattojen yllä työmiehiä, jotka leikkaavat peltikatosta valtavia kolmioita ja taittelevat ne lennokkien muotoon.

Uprising (Nousu) tarkoittaa sekä kohoamista että kansannousua. Kasearun teokset käsittelevät Viron turvallisuustilannetta, kuten ilmatilaloukkauksia tai vaaleihin kohdistuvia vaikuttamisyrityksiä.

Keskiviikkoillan kielikahvilaan on vapaa pääsy. Tuglas-seuran Järvi Lipasti pitää lyhyen viron kielen alkeiskurssin Rosa Liksomille.

Festivaalin tapahtumat jatkuvat sunnuntaihin 25.2. saakka.

Meno–paluu, Nykytaidetta Itämeren alueelta 9.2.–24.3.2019