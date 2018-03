Epätyypillinen rakkaustarina pirskahtelee vähäeleisesti: sakenhajuista kerrontaa säestävät haikut

Katri Kovasiipi

37-vuotias nainen, Tsukiko, istuu tokiolaisella baarijakkaralla ja huomaa vieressään istuvan iäkkään miehen tilaavan täsmälleen samat eväät kuin hän itse. Naisen kiinnostus herää. Pian hän huomaakin, ettei mies suinkaan ole tuntematon, vaan hänen vanha lukioaikainen äidinkielen opettajansa.

Minäkertoja Tsukiko kutsuu itseään 30 vuotta vanhempaa miestä aina vain opettajaa tarkoittavalla yleisnimellä Sensei. Kirjan alusta loppuun kaikki Tsukikon elämän tapahtumat ja kerrotut käänteet kytkeytyvät Senseihin.

Säntillisesti pukuun pukeutuva Sensei kantaa aina mukanaan salkkua, jopa yhteisellä sieniretkellä ja vuoristovaelluksella. Useimmiten Tsukiko törmää Senseihin sattumalta kaksikon kantapaikaksi muodostuneessa Saturon baarissa, jossa ryypätään määrätietoisesti sakea ja olutta.

Naiselle sopiva käytös

Lukijaa jatkuva saken kaataminen alkaa jo hetkittäin kummastuttaa. Ennen kirjan puoliväliä alan epäillä, että Hiromi Kawakami on rakentamassa alkoholisoitumisen kuvausta.

Näin ei kuitenkaan käy. Ryyppääminen on vain normaalia elämää kirjan maailmassa. Ehkä sen avulla halutaan rikkoa opettajan ja oppilaan rooliasetelmaa sekä perinteistä naisen roolia. Päähenkilö on periaatteessa rajojarikkova henkilö, ainakin japanilaisittain: hän on perheetön, 37-vuotias, yksinasuva ja yksin toimiva nainen.

Japanissa naisen tärkein tehtävä kuuluu olevan edelleenkin synnyttäminen, ja romaanikin sisältää tästä vihjeen: Tsukiko viittaa lapsuudenkodissaan toistuneisiin kehotuksiin mennä naimisiin ja ryhtyä kotirouvaksi.

Suhteen alkuvaiheissa myös opettajamies huomauttelee seuralaiselleen tämän tästä setämäisesti, muka huumorilla, mitä kaikkea naisen ei sovi tehdä. Esimerkiksi sakea ei naisen sopisi kaataa itselleen. Mutta nainen kaataa vaan.

Rakkauden pintakosketuksia

Tarina etenee merkityksellisissä pienissä hetkissä, jotka vievät epätyypillistä ihmissuhdetta pienin askelin tuttavuudesta kohti rakkautta. Iso ikäero on jarru, mutta ei lopulta este. Jos sukupuoliroolit olisivat toisin päin, kirja olisi jo radikaali ja pitäisin siitä enemmän.

Kawakamin kerronta ei mene henkilöiden sisälle, se liplattaa heidän sanomistensa ja toimintansa tasolla kuin veden pinnalla kelluvat kirsikankukat. Myös kirjan huumori on pienieleistä ja pirskahtelevaa. Lukijana koen katselevani henkilöitä melko kaukaa.

Villeimmilleen meno yltyy Sensein entisen vaimon absurdissa naurutattikokeilussa sekä jaksossa, jossa Sensei ja Tsukiko viettävät hetken unenomaisessa, surrealistisessa välitilassa. Nämä episodit jäävät kellumaan irrallisiksi pilvenhattaroiksi, mutta tavoittavat jotain olennaista ihmissuhteista. Selittämätön on olennainen osa rakkauttakin.

Kokonaisuutena Raisa Porrasmaan suomennos Kawakamin tekstistä on vaivatonta ja ilmavaa, sitä kannattelee haikurunouden kaltainen tuokiokuvien asenne. Hetkittäin kerrontaan pujahtaa myös Bashōn (1644–94) haikuja Kai Niemisen aikaisemmista suomennoksista.

Huikean vetovoimaiseksi tätä tunteitaan vasta aavistelevaa rakkauskertomusta en kuitenkaan koe. "Olet niin hyvä tyttö, Sensei sanoi. Sensei, rakastan sinua, minä vastasin. Gyoo gyoo, lintu kirkui."