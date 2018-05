Elokuvateatteri Plevna avaa keskiviikkona uuden luksussalin – Kävimme katsomassa, miltä se näyttää

Anni Tolonen Aamulehti

Luksustuoleja, viiniä, tapas-annoksia ja huippuäänentoistoa. Elokuvateatterit pyrkivät nyt tuottamaan yleisölleen kokonaisvaltaisia elämyksiä pelkän elokuvan katsomisen lisäksi.

Esimerkiksi elokuvateatteri Riviera Helsingin Kalliossa houkuttelee yleisöä alkoholitarjonnallaan, samoin Finnkinon Maxim. Molemmissa elokuvateattereissa on perinteisten popcornien lisäksi tarjolla myös erilaista pikkusuolaista tapaksista ja juustolautasista alkaen.

Tuore esimerkki tarpeesta tarjota lisäelämyksiä on tamperelainen elokuvateatteri Plevna, joka avaa keskiviikkona yleisölleen uuden Scape-nimisen premium-salin. Plevnan suurin sali, Sali 1, on päivitetty remontissa täysin uudeksi.

Istumapaikkoja on nyt lähes sata vähemmän kuin ennen, eli tilaa yksittäiselle katsojalle on enemmän. Nyt istumapaikkoja on salissa yhteensä 406.

Ennen kaikkea tekniikka päivitettiin maailman huipulle ja istuinpenkeissä on ripaus luksusta, Finnkino Tampereen teatteripäällikkö Anu Leppilampi kertoo.

–Esimerkiksi Tampereella me emme kilpaile elokuvateatteri Niagaran kanssa. Sen sijaan me kilpailemme nyt ihmisten vapaa-ajasta kotiin jäämisen ja kaiken muun viihteen rinnalla. Siksi on keksittävä jotakin uutta ja tarjottava jotakin jännittävää, Leppilampi toteaa.

Tampereen Scape-sali on Suomessa lajissaan neljäs. Pääkaupunkiseudun lisäksi yksi sali löytyy Turusta.

Erityisen salista tekevät muun muassa uusi Dolby atmos -äänijärjestelmä, maailman tehokkaimmaksi luokiteltu laser-projektori ja suuren omakotitalon kokoinen valkokangas.

Myös 3D-elokuvat näyttävät salissa aiempaa paremmilta, sillä uusi laser-projektori antaa entistä suuremman valovoiman.

–Kolmiulotteinen ääni tuo tarinankerrontaan lisää, koska ihminen esimerkiksi kuulee liikkeen äänen eri suunnista. Esimerkiksi Sandra Bullockin Gravity-avaruusseikkailussa voisi kuulla, miten näyttelijä leijuu ja pyörii avaruudessa, sillä ääni kuuluu katsojan yläpuolelta, alhaalta ja sivusta, tekninen päällikkö Ari Saarinen kertoo.

LAURA TALVITIE / Aamulehti

Suosio vain kasvaa

Vaikka erilaiset suoratoistopalvelut Netflixistä alkaen kasvattavat suosiotaan, elokuvateatterit vetävät jatkuvasti puoleensa enemmän yleisöä kuin aiemmin.

Elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen kertoo, että Suomessa viime vuosi oli kävijämääriltään elokuvateattereiden paras 35 vuoteen.

Viime vuonna elokuvissa kävi lähes yhdeksän miljoonaa katsojaa. Koistinen uskoo, että tulevina vuosina 10 miljoonan kävijän haamuraja rikotaan varmasti.

–Elokuvissa käyminen on halpaa kuin saippua, jos miettii, että lipulla saa kahdeksi tunniksi viihdettä ja sitten suhteuttaa hinnan muuhun ajanviettoon. Ja jos miettii, että suomalainen käy enintään kahdesti vuodessa elokuvissa, yksi näytös ei vie konkurssiin, Koistinen sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan tällä hetkellä juuri pienten teattereiden ruoka- ja juomatarjoilut sekä huipputekniikalla varustetut premium-salit ovat elokuvateattereiden kaksi suurinta trendiä.

Kun palvelut paranevat, elokuvat vetävät teattereissa entistäkin enemmän. Myös salien uudistus kannattaa, Koistinen sanoo.

–Kun elokuvateatteri päivittää salinsa, yleisövirta kasvaa 30 prosentilla verraten aiempaan. Se on kannattavaa pitkällä tähtäimellä.