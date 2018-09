Elokuvat Tampereella 7.–13.9.: Ensi-iltoina The Predator, Papillon, Nuori Astrid ja Deep Red

Aamulehti

BlacKkKlansman ★★★★ Rasismi hiertää Spike Leen elokuvassa. Mukana Jasper Pääkkönen. K12. Cine Atlas pe 19.10, la 19.10, su 19. Niagara pe 15.45, la 20.15, ma 10.30, ti 18.15, ke 11.45. Plevna pe 15.15, 17.30, 20.30, 21, la 15.15, 16.45, 17.30, 21.15, su 15.15, 16.45, 20.45, ma 15.15, 17.30, 19.45, ti 19, 19.45, ke 15.15, 17, 20.30, to 15.15, 17.30, 19.45. Lue arvio.

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas ma 19, to 19. Plevna pe 22.15, la 22.30, su 21, to 14. Lue arvio.

Deep Red – verenpunainen kauhu Dario Argenton kauhuklassikko vuodelta 1975 restauroituna versiona. Ensi-ilta. K16. Niagara pe 20.45, ti 20.45. Plevna la 22.30, ke 20.45

Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla ★★ Animaatiomonsterit lomaristeilyllä. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 14.30, la 14.45, ma 14.30, ti 14.30, ke 14.30, to 14.30

Ihmeperhe 2 ★★★★ Neljätoista vuotta odotettu jatko-osa Pixarin supersankariperheen seikkailuille. K7. 2D dub: Cine Atlas pe 13.45, 16.40, 18.45, la 13.30, 14, 16.20, su 13.50, 16.40, ma 13.45, 16.40, ti 13.45, 16.40, ke 13.45, 16.40, to 13.45, 16.40. Plevna pe 14.15, 17.30, la 14, 17.15, su 14, 17.15, ma 14.20, 17.15, ti 14.20, 17.15, ke 14.40, 17.45, to 14.20, 17.15. 2D orig: Cine Atlas pe 16, la 16, su 18.30, ma 18.40, ti 18.40, ke 18.40, to 18.40. Plevna pe 17, la 14, 17, su 14.30, 20.15, ma 20.30, ke 20, to 20.30. 3D dub: Plevna la 14.15, su 14.15. Lue arvio.

Ikitie ★★★★★ Tommi Korpela loistaa Tuuri-filmatisoinnissa. K16. Plevna ma 15

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ★★★ Jatko-osa mörököllimiehestä kertoo sukupolvien välisen yhteyden vaikeudesta. Nimiroolissa nyt Heikki Kinnunen. K12. Cine Atlas pe 13.30, 17, 19.30, la 17.10, 19.30, su 17.10, 19.30, ma 13.30, 17, 19.30, ti 13.30, 17, 19.30, ke 13.30, 17, 19.30, to 13.30, 17, 19.30. Niagara su 13.15, ma 13, ke 17.45, to 17. Plevna pe 14.45, 17.45, 20.30, la 14.45, 17.45, 19.45, 20.30, su 14.45, 17.45, 19.45, ma 14.40, 17.45, 20.30, ti 14.45, 17.45, 20.30, ke 14.20, 17.15, 20, to 14.40, 17.45, 20.30. Lue arvio.

Imagine – John Lennon Andrew Soltin dokumenttielokuva (1988) The Beatles -ikonista. S. Plevna ti 18

It Came from the Desert ★★ Jättiläismuurahaiset terrorisoivat amerikkalaisnuoria Marko Mäkilaakson tietokonepeliklassikkoon pohjautuvassa b-elokuvassa. K12. Plevna pe 14.30, su 20.45, ke 21. Lue arvio.

Itse ilkimys 2 Gru ja keltaiset kätyrit seikkailevat vuoden 2013 animaatioelokuvassa. Dubattu. K7. 2D: Cine Atlas su 13.30. 3D: Plevna su 14.30

Jurassic World: Kaatunut valtakunta ★★ Elokuvasarjan viidennessä osassa dinoja evakuoidaan tulivuorenpurkauksen alta. K12. Plevna pe 14, ma 14, ti 14, to 14. Lue arvio.

Kavi: Matador Arkistonäytösten sarjan avaa Pedro Almodóvarin Matador (1986). K16. Niagara ma 18.45

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus ★★★★ Ruotsalainen lastenelokuva on kuin tyylikäs ranskanpastilli. Dubattu. K7. Cine Atlas la 13.45. Plevna pe 14, su 14, ma 14, ti 14, ke 15, to 15. Lue arvio.

Lemmikkien salainen elämä Animaatioelokuva vuodelta 2016. Dubattu. K7. Cine Atlas su 14.10

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★ ABBA-potpuri hyrrää hyväntuulisesti. S. Niagara ke 14.15, to 10. Plevna pe 15.15, 17, 19.45, la 14, 16.45, 19.45, su 14.30, 17.30, ma 15.15, 17, ti 15.15, 17, ke 15.15, 17.30, to 15.15, 17. Lue arvio.

Maria by Callas ★★★ Dokumenttielokuva jumalaiseksi ylistetystä oopperalaulajasta. S. Cine Atlas ti 16, ke 16, to 16. Niagara to 14.30. Lue arvio.

Megalodon ★★★ Jason Statham taistelee 20-metristä haikalaa vastaan, mutta kukapa meistä ei toisaalta heikkona hetkenään tekisi niin. K12. 2D: Plevna pe 18.15, 22.15, la 18.30, 19.45, 22.30, su 15.15, 18.15, ma 18.10, ti 18.10, ke 18.10, to 18.10. 3D: Plevna pe 20.15, la 19.45. Lue arvio.

MET: Jevgeni Onegin Oopperaa. S. Plevna ke 17.30

Mile 22 ★★ Toimintajännäri USA:n tiedustelun salaisimmasta osastosta, joka tekee ne kaikkein hämärimmät ja likaisimmat keikat. K16. Cine Atlas la 18.45. Plevna pe 19.45, la 14.30, su 18.15, ma 20.45, ti 19.45, ke 20.45, to 20.45

Mission: Impossible – Fallout ★★★★ Tom Cruise jälleen mahdottoman tehtävän edessä. K12. Plevna pe 17, la 15.15, su 20, ma 19.45, ti 20, ke 17.30, to 19.45. Lue arvio.

Missä on Emily? Mammavloggaaja selvittää ystävänsä katoamista Paul Feigin jännärissä. Ennakkonäytös. K12. Plevna ma 17

Monroe 50 vuotta Marilyn loistaa Herrat pitävät vaaleaveriköistä -musikaalin (1953) tähtenä. S. Niagara la 18.30

Nunna ★★★ Ennustettavaa säikyttelyä ja Manaajan päiviltä tuttua näennäiskatolista jylinää. K16. Plevna pe 17.15, 19.45, 20, 22.30, la 16.45, 19.10, 20.15, 21.30, 22.45, su 16.10, 18.30, 20.15, ma 17.30, 20.15, ti 17.30, 20.15, ke 17, 21, to 17, 20.15

Nuori Astrid ★★★ Kasvutarinaksi muovattu elämäkerta lastenkirjailija Astrid Lindgrenistä. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 13.30. la 14, su 15.30, ma 16.30, ti 13.30. Plevna pe 17, la 17, su 17, ma 17, ti 17, ke 17.30, to 17

Ocean's 8 ★★★ Ocean's-trilogian spinoff-osassa kahdeksan naista toistaa tuttuja kuvioita. K7. Cine Atlas su 16, ke 19. Plevna ma 20.45, ti 20.45, to 20.45. Lue arvio.

Oma maa Markku Pölösen draama toisen maailmansodan jälkeisestä Suomesta. Ennakkonäytös. K7. Niagara to 19.15. Plevna to 17.30

Papillon ★★★ Vapaudenhalu nousee mudasta vankilaelokuvan uusintaversiossa. Ensi-ilta. K16. Niagara pe 18.15, ti 15.45, ke 20. Plevna pe 21, la 21.15, su 20.15, ma 19.45, ti 20, ke 20.30, to 19.45

Perfect Blue Satoshi Konin animaatioelokuva (1998). Plevna ti 20

Puluboin ja Ponin leffa ★★★★ Veera Salmen lastenkirjoista tuttua anarkistista huumoria. S. Cine Atlas pe 14.10, su 14.45, ma 14.10, ti 14.10, ke 14.10, to 14.10. Lue arvio.

Rannalla ★★★★ Nuoripari suuren valinnan äärellä. K12. Niagara pe 10, su 16.15, ti 10, to 12.15. Plevna su 20, ma 19.45, ti 15, 17, ke 15, to 14, 17. Lue arvio.

Taideaarteita maailmalta Van Gogh – Vehnäpeltoja ja pilvisiä taivaita. S. Plevna ma 17.30, ke 15

Tampere Sinfonia Timo Kivisen dokumenttielokuva tamperelaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. S. Niagara pe 12.15, la 12.45, ma 15.15, ti 12.15, ke 16.30

The Equalizer 2 ★★ Toiminta-elokuvassa jaetaan oikeutta sorrettujen ja riistettyjen puolesta. K16. Plevna pe 14, ma 14, ti 14, ke 14, to 14

The Predator Maailmankaikkeuden vaarallisimmat oliot ovat parannelleet genetiikkaansa muiden lajien DNA:lla. Ensi-ilta. K16. 2D: Cine Atlas pe 16.20, 19.45, la 16.45, 19.45, su 16.20, 19.45, ma 16.20, 19.45, ti 16.20, 19.45, ke 16.20, 19.45, to 16.20, 19.45. Plevna pe 14.30, 18.15, 22.15, la 14.30, 18.30, 22.30, su 14.30, 20.45, ma 15, 18.10, ti 15, 17.30, ke 15, 18.10, to 15, 18.10. 3D: Plevna pe 20.45, la 20.45, su 17.30, ma 20.45, ti 20.45, ke 20.15, to 20.45

The Spy Who Dumped Me ★★★ Toimintakomediassa sählätään Euroopassa. K16. Cine Atlas ma 16, ti 19. Plevna pe 14, la 14, su 17, ma 14, ti 14, ke 14, 20.45, to 19.45