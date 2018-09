Elokuvat Tampereella 7.–13.9.: Ensi-iltoina Nunna, Tampere Sinfonia, It Came from the Desert ja Mile 22

Aamulehti

2001: Avaruusseikkailu Stanley Kubrickin ohjaama tieteiselokuvan virstanpylväs (1968) on visio tulevaisuudesta ja ihmiskunnan kohtalosta. K7. Plevna ke 20

Ant-Man and the Wasp ★★★ Muurahaismies kutsutaan rajan taa Marvel-elokuvassa. K12. Cine Atlas su 18.45. Lue arvio.

Armomurhaaja ★★★★ Matti Onnismaa ei päästä asiakkaitaan helpolla mustan huumorin komediassa, joka valittiin Tuntemattoman sotilaan nenän edestä Suomen Oscar-ehdokkaaksi. K16. Plevna ti 21. Lue arvio.

Bergman: Yksi vuosi, yksi elämä ★★★ Dokumenttielokuva ruotsalaisesta ohjaajalegendasta kertoo tämän suuresta oivalluksesta. K12. Niagara ma 9.30, ke 17

BlacKkKlansman ★★★★ Spike Leen elokuvassa rasismi hiertää pitkään ja hartaasti. Mukana Jasper Pääkkönen. K12. Cine Atlas pe 18.30, la 19.30, su 19.30. Niagara pe 19.30, la 20.45, su 18.30, ma 19.30, ti 19.45, ke 12.15. Plevna pe 14.45, 18.10, 20, 21.15, 22.30, la 15.15, 18.10, 21, 21.15, 22.30, su 15.15, 17.30, 20.30, ma 15.10, 17.45, 20.40, ti 14.15, 17.45, 20.30, ke 14.45, 17.45, 20.30, to 14.45, 17, 20.30. Lue arvio.

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas to 19.30. Plevna la 22.30. Lue arvio.

Elvis: ‘68 Comeback Special 50th Anniversary Konserttielokuva rockin kuninkaan legendaarisesta comeback-konsertista joulukuulta 1968. S. Plevna to 20

Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla ★★ Värikäs mutta väkinäinen jatko-osa kuljettaa animaatiomonsterit lomaristeilylle. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 16, la 13.45, ma 16, ti 16, ke 16.15, to 16.15. Plevna su 14.30

Ihmeperhe 2 ★★★★ Neljätoista vuotta odotettu jatko-osa Pixarin supersankariperheen seikkailuille. K7. 2D dub: Cine Atlas pe 13.45, 16.40, 19.10, la 13.30, 14, 16.20, 16.45, 18.40, su 13.30, 13.45, 16.20, ma 13.45, 16.30, ti 13.45, 16.30, ke 13.45, 16.30, to 13.45, 16.30. Plevna pe 17, la 13.50, 16.30, 17, su 17.15, ma 17, ti 17, ke 17.30, to 17.15. 2D orig: Cine Atlas pe 16.20, 19.45, la 17, 19.45, su 17, 19.45, ma 18.50, ti 18.50, ke 18.50, to 18.50. Plevna pe 14.45, la 13.50, su 14, ma 15.10, 17, ti 14.15, 17.15, ke 14.15, 17.15, to 14.45. 3D dub: Plevna pe 14, la 13.30, su 14.15, ma 14, ti 14, ke 14.30, to 15. 3D orig: Plevna pe 20, la 19.30, su 19.45, ma 19.45, ti 20, ke 20, to 20. Lue arvio.

Ikitie ★★★★★ Tommi Korpela loistaa Tuuri-filmatisoinnissa. K16. Plevna ma 14.15

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ★★★ Jatko-osa mörököllimäisestä suomalaismiehestä kertoo sukupolvien välisen yhteyden vaikeudesta. Nimiroolissa nyt Heikki Kinnunen. K12. Cine Atlas pe 14.10, 17, 19.30, la 14.20, 16, 19.10, su 14.20, 16, 19.10, ma 14, 16.45, 19.15, ti 14, 16.45, 19.15, ke 14, 16.45, 19.15, to 14, 16.45, 19.15. Niagara la 13, su 13, ke 19.15, to 14.15. Plevna pe 14.15, 17.30, 19.50, la 14.30, 17.30, 19.30, 19.45, su 14.45, 17.45, 20.15, ma 14.30, 17.30, 20, ti 14.15, 17.30, 20, ke 14, 17, 20.30, to 14, 17.30, 20.30. Lue arvio.

It Came from the Desert ★★ Jättiläismuurahaiset terrorisoivat amerikkalaisnuoria Marko Mäkilaakson tietokonepeliklassikkoon pohjautuvassa b-elokuvassa. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 16.30, ti 17.45. Plevna pe 21.15, la 13, 22.30, su 21.15, ma 21, ti 21, ke 21, to 20

Jokainen haluaa jotain ★★ Italialainen elokuva miehestä, joka toteuttaa toiveita, mutta vaatii siitä hinnan. S. Niagara ke 15

Jurassic World: Kaatunut valtakunta ★★ Elokuvasarjan viidennessä osassa dinoja evakuoidaan tulivuorenpurkauksen alta. K12. Cine Atlas ti 18.30. Plevna ma 14.50, ti 14.45, ke 15. Lue arvio.

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus ★★★★ Ruotsalainen lastenelokuva on tunnelmaltaan kuin tyylikäs ranskanpastilli. Dubattu. K7. Plevna pe 16.45, la 15.45, su 16.40, ma 16.30, ti 16.30, ke 16.30, to 17. Lue arvio.

League of Legends – European Summer Finals 2018 Seitsemän tuntia e-urheilun juhlaa. S. Plevna su 17.30

Maija Mehiläinen ja hunajakisat ★★★ Herttaista kaveruuden, yhteistyön ja reilun pelin henkeä. Dubattu. S. Plevna la 13, ma 14.15. Lue arvio.

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★ ABBA-potpuri hyrrää jälleen tutun hyväntuulisesti. S. Cine Atlas to 18.30. Niagara pe 10.30, ti 12.15, ke 10. Plevna pe 15.15, 17.15, 17.45, 20.30, la 13.15, 15.45, 16.45, 18.20, 21.15, su 14.30, 16.40, 17, 19.30, ma 14.50, 17, 21, ti 14.45, 17.15, ke 15, 18, 20, to 14.30, 17.45, 20. Lue arvio.

Maria by Callas ★★★ Dokumenttielokuva jumalaiseksi ylistetystä oopperalaulajasta. S. Cine Atlas su 16.40. Niagara la 18.30, ti 10, to 12. Plevna pe 14.30, ti 14, ke 14.15. Lue arvio.

Megalodon ★★★ Jason Statham taistelee 20-metristä haikalaa vastaan. K12. 2D: Plevna pe 14.30, 17.15, 21.15, la 16.45, 19.45, 22.30, su 17, ma 14.15, 17, ti 14, 17.15, ke 14.15, 21, to 14.30, 17.15. 3D: Plevna pe 20, la 13.50, 19.30, su 14, 19.45, ma 19.45, ti 20, ke 17.15, to 20. Lue arvio.

Mile 22 ★★ Toimintajännäri USA:n tiedustelun salaisimmasta osastosta, joka tekee ne kaikkein hämärimmät ja likaisimmat keikat. Ensi-ilta. K16. Plevna pe 18.55, 20.30, la 17, 21, su 18.45, 21.15, ma 18.40, 21, ti 18.40, 21, ke 18.40, 21, to 17.15, 21

Mission: Impossible – Fallout ★★★★ Tom Cruise jälleen mahdottoman tehtävän edessä. K12. Cine Atlas ma 18.30, ke 18.30. Plevna pe 18.10, la 13.50, 18.10, su 18.10, ma 17.45, ti 17.45, ke 17.45, to 20.30. Lue arvio.

Mysteerinäytös Ikäraja ei vielä tiedossa. Plevna to 18

Nunna ★★★ Hyvin ennustettava pakkaus säikyttelyä ja Manaajan päiviltä tuttua näennäiskatolista jylinää. Ensi-ilta. K16. Plevna pe 17.45, 20.45, 22.30, la 18.20, 20.45, 22.15, su 18.10, 20.45, ma 18, 20.30, ti 18, 20.30, ke 18, 20.30, to 17.45, 21

Ocean's 8 ★★★ Ocean's-trilogian spinoff-osassa kahdeksan naista toistaa tuttuja kuvioita. K7. Cine Atlas ma 19.30, ti 19.30, ke 19.30, to 16. Plevna pe 14.30, la 13.15, su 14, ti 14, ke 14.45, to 14.15. Lue arvio.

Ooppera: Trubaduuri Metropolitan Opera esittää. S. Plevna ke 17.30

Perfect Blue Satoshi Konin animaatioelokuva (1998). Ikäraja ei vielä tiedossa. Plevna ti 17

Puluboin ja Ponin leffa ★★★★ Veera Salmen lastenkirjoista tuttua anarkistista huumoria. S. Cine Atlas pe 14.30, su 14, ma 14.15, ti 14.15, ke 14.15, to 14.15. Lue arvio.

Rannalla ★★★★ Häämatkalla oleva nuoripari suuren valinnan äärellä. K12. Niagara pe 14.15, su 16.30, ma 11.45, ti 15.45. Plevna pe 15.15, la 15.15, su 15.15, ma 19.45, ti 20, ke 21, to 14.30. Lue arvio.

Romanialaisia elokuvia Radu Juden Bravo! (2015, la 16.30) ja Bogdan Miricăn Koirat (2016, to 16.30). Tekstitys englanniksi. K12. Niagara

Solo: A Star Wars Story ★★★★ Nuori Han Solo tapaa Chewbaccan ja suorittaa muita urotöitä. K12. Cine Atlas ke 13.30, to 13.30. Lue arvio.

Tampere Sinfonia Ensi-ilta. S. Niagara pe 13, 18.15, la 15.15, su 15.15, ma 15.45, ti 14.30, to 10.30

Teatteri: Julie National Theatre esittää. S. Plevna ma 18

The Death of Stalin ★★★★ Stalinin hoviin sijoittuva ällistyttävä komedia. K12. Cine Atlas pe 13.30, ma 13.30, ti 13.30. Lue arvio.

The Equalizer 2 ★★ Toiminta-elokuvan jatko-osassa jaetaan oikeutta sorrettujen ja riistettyjen puolesta. K16. Plevna su 21, ma 20.40, ti 20.30

The Happytime Murders ★★ Roisi toimintakomedia ihmisen ja nuken muodostamasta poliisiparista. K12. Plevna pe 14.30, ma 14.15, ke 14.15. Lue arvio.

The Spy Who Dumped Me ★★★ Toimintakomediassa parhaat ystävykset sähläävät Euroopassa. K16. Cine Atlas ma 16.15, ti 16.15, ke 16. Plevna pe 17.15, su 14, to 14.30

Whitney ★★★ Dokumentti kuvaa laulaja Whitney Houstonin rappioelämää Bobby Brownin rinnalla. K7. Niagara to 18.30. Lue arvio.