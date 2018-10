Elokuvat Tampereella 5.–11.10.: Ensi-iltoina Olavi Virta, Venom, Talo jossa kello tikittää, The Miseducation of Cameron Post ja A Prayer Before Dawn

Aamulehti

22 July Paul Greengrassin toimintadraama Oslon ja Utøyan terrori-iskusta. Ennakkonäytös. Plevna ma 17

A Prayer Before Dawn Tarina brittinyrkkeilijästä, joka taisteli itsensä vapaaksi thaimaalaisvankilasta. Ensi-ilta. K16. Niagara la 20.45, ti 19.45. Plevna pe 21, la 14, su 20.30, ma 20.15, ti 20.15, ke 20.30, to 20.30

Beyond the Boundary Movie: I'll Be Here – The Past Animesarjaan perustuva elokuva. Plevna ma 20

BlacKkKlansman ★★★★ Rasismi hiertää Spike Leen elokuvassa. Mukana Jasper Pääkkönen. K12. Cine Atlas la 17.10. Niagara ma 14, ke 20.15. Plevna pe 17.10, 20.05, la 14, 17.10, 21.30, su 14, 17.20, ma 17, ti 17.15, ke 17.15, to 17.45. Lue arvio.

Crazy Rich Asians Romanttinen komedia Singaporen seurapiireistä. K7. Plevna pe 17, la 17, su 17.45, ma 20.15, ti 17, 19.45, ke 19.45, to 19.45

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas to 18.45. Lue arvio.

Erikoisnäytös: Miehen malli Inka Achtén dokumentti mumbailaisen Men Against Violence And Abuse -järjestön työstä. Keskustelu elokuvan jälkeen. K7. Niagara ke 18.15

Hell Fest Halloween-yö saa kammottavan käänteen, kun sarjamurhaaja iskee. K16. Plevna pe 22.15, la 22.30, su 20.15, ti 21, ke 16.20, to 21

Ihmeperhe 2 ★★★★ Neljätoista vuotta odotettu jatko-osa Pixarin supersankariperheen seikkailuille. K7. 2D dub: Cine Atlas pe 13.45, 16.50, la 14, 14.30, 16.20, su 14, 16.30, ma 14.15, 16.45, ti 13.30, 16.50, ke 13.30, 16.30, to 14.15, 16.30. Plevna la 14.20, su 14.30. 2D orig: Cine Atlas ma 16.15, ke 17. Lue arvio.

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ★★★ Tuomas Kyrön mörököllihahmoon perustuva elokuva sukupolvien välisen yhteyden vaikeudesta. K12. Cine Atlas pe 14.15, la 13.45, 19.30, su 13.45, 16.10, 19.30, ma 13.30, ti 14, to 13.30. Plevna pe 15.30, 17.10, 19.40, la 15, 17.10, 17.45, 19.40, 20.30, su 14.45, 17.20, 19.45, ma 15, 17, ti 15, 17, 19.45, ke 14.30, 17, 19.45, to 14.45, 17, 19.45. Lue arvio.

Johnny English iskee jälleen Rowan Atkinson palaa rooliinsa tunariagenttina. K7. Cine Atlas pe 20, la 17.30, 20, su 17.10, 18.50, ma 19, to 17.30. Plevna pe 15.10, 18, 20.05, la 15.15, 16.40, 18, 20.10, 20.10, su 14, 18.10, 20.15, ma 15.30, 17.30, 20, ti 15.30, 17.15, 20.30, ke 14.45, 17.30, 20.15, to 14.30, 17.30, 20.45

KAVI: The Addams Family – Perhe Addams Barry Sonnenfieldin musta komedia (1991) hirviöperheestä. S. Niagara ma 18.45

Kuukauden pohjoismainen elokuva Islantilaisdraama The Swann (Svanurinn, 2018) pikkutytön kesästä maaseudulla. Tekstitys englanniksi. K12. Niagara to 16.30

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus ★★★★ Ruotsalainen lastenelokuva on kuin tyylikäs ranskanpastilli. Dubattu. K7. Cine Atlas la 15. Plevna su 14. Lue arvio.

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★ ABBA-potpuri hyrrää hyväntuulisesti. S. Cine Atlas pe 19 (sing-along), ma 19.15, ti 19, ke 19, to 12 (sing-along). Plevna pe 14.20, la 14, su 14.45, to 17. Lue arvio.

Mary ja noidankukka ★★★ Tytöstä ja taikaluudasta kertova japanilaisanimaatio on kuin kollaasi Ghiblin klassikoista. Ensi-ilta. K7. Dub: Cine Atlas pe 14.45, ma 13.45, ke 14.30, to 14. Plevna su 14, ti 14. Orig: Plevna pe 18.20, ma 14, ke 14, to 14. Lue arvio.

Megalodon ★★★ Jason Statham taistelee 20-metristä haikalaa vastaan, mutta kukapa meistä ei toisaalta heikkona hetkenään tekisi niin. K12. Plevna pe 21.15, la 21.30, su 21, ma 20.45, ti 19.45, ke 20.45, to 19.45, 20.45. Lue arvio.

Mission: Impossible – Fallout ★★★★ Tom Cruise jälleen mahdottoman tehtävän edessä. K12. Cine Atlas pe 16.30, ma 16, ti 16.30, ke 16.45. Plevna su 19.45. Lue arvio.

Missä on Emily? ★★★ Mamma- vloggaaja selvittää arvoituksellisen ystävänsä katoamista. K12. Plevna pe 21.15, la 15, 21.30, su 17, ma 17.15, ti 17, ke 17, to 17. Lue arvio.

Mysteerinäytös Plevna ma 18

Nunna ★★★ Ennustettavaa säikyttelyä ja näennäiskatolista jylinää. K16. Plevna pe 18.50, 21, 22.15, la 19, 20.30, 22.30, su 18.35, 20.30, ma 20.30, ti 20.30, ke 20.30, to 20.30

Nuori Astrid ★★★ Kasvutarinaksi muovattu elämäkerta lastenkirjailija Lindgrenistä. K12. Cine Atlas pe 17.15, ke 19.45. Niagara pe 9.45, la 16.45, ke 12.30, to 10.15. Plevna pe 15.30, ma 15, ti 15, ke 15, to 14.45. Lue arvio.

Olavi Virta ★★★ Koivusalo-filmin tähti jää arvoitukseksi: komean äänen ja surullisen kohtalon kuoreksi. Ensi-ilta. K12. Cine Atlas pe 13.30, 16.10, 19.30, la 16.50, 19.10, su 16.50, 19.15, ma 14, 17, 19.30, ti 15.15, 16.10, 19.30, ke 14, 16.15, 19.15, to 14.45, 17, 19.30. Niagara pe 12, 15, su 12.30, ma 11.45, ti 12.15, ke 10.15, to 12.30. Plevna pe 14.40, 17.30, 20.20, la 14.40, 17.30, 20.20, su 15, 16.50, 19.50, ma 14.15, 17.15, 20, ti 14.15, 17.30, 20.15, ke 14.15, 17.15, 20.15, to 14.15, 17, 20. Lue arvio.

Ooppera: Aida The Metropolitan Opera esittää Verdiä. S. Plevna ti 18, ke 14.30

Papillon ★★★ Vapaudenhalu nousee mudasta vankilaelokuvan uusintaversiossa. K16. Plevna pe 14, ma 14, ti 14, ke 14, to 14. Lue arvio.

Peppermint ★ Verenhimoinen kostotrilleri esittää perheenäidin tappokoneena. K16. Cine Atlas to 16.15. Plevna pe 16.30, ma 14.30, ti 14.30, to 15. Lue arvio.

Pikkujalka Jetinuorukainen uskoo, että ihmisiä on olemassa. Ennakkonäytös. K7. 2D dub: Plevna su 14.15

Puluboin ja Ponin leffa ★★★★ Veera Salmen lastenkirjoista tuttua anarkistista huumoria. S. Cine Atlas ti 14.20. Lue arvio.

Puolan elokuvaviikko The Fastest (pe 17.15), Birds are Singing in Kigali (la 14.30), Silent Night (ma 16.30) ja Cold War (ke 16.30). Tekstitykset englanniksi (Cold War suomeksi). K12. Niagara

Raja ★★★ Rujo tullitarkastaja ruotsalaisessa sadussa erilaisuudesta. Mukana Eero Milonoff. K12. Niagara su 16.30, to 20. Plevna pe 14, ma 14, ti 14, ke 14, to 14. Lue arvio.

Rannalla ★★★★ Nuoripari suuren valinnan äärellä. K12. Plevna pe 14, ma 14, ti 14, to 14. Lue arvio.

Risto Reipas ja Nalle Puh Ihmisnäyttelijöitä ja animaatiota yhdistävä lastenelokuva. Dubattu. Ennakkonäytös. K7. Cine Atlas su 13.30

Talo jossa kello tikittää ★★ John Bellairsin kirjaan pohjautuva fantasiaseikkailu. Ensi-ilta. K12. Plevna pe 17, 19.40, la 16.30, 19, su 16.10, 18.35, ma 17.45, ti 18.35, ke 17.45, to 18.35. Lue arvio.

Tampere Sinfonia Timo Kivisen dokumenttielokuva tamperelaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. S. Niagara ti 11

The Miseducation of Cameron Post ★★★★ Amerikkalainen teinidraama on harvinaisen luonteva nuorisokuvaus. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 21, ti 16.15, ke 14.45. Plevna pe 18.50, la 19, su 16.10, ma 18.35, ti 17.45, ke 18.35, to 18. Lue arvio.

The Predator ★★ Maailmankaikkeuden vaarallisimmat oliot ovat parannelleet genetiikkaansa. K16. Cine Atlas to 19.15. Plevna pe 14, la 14, su 21, ma 20.15. Lue arvio.

Tyhjiö ★★★★ Aleksi Salmenperän halpisdraamasta tuli kenties vuoden paras kotimainen. K12. Niagara pe 19.15, la 19, su 14.45, ti 18, to 14.45. Plevna pe 16.30, la 16.40, su 17, ma 16.20, ti 16.20, ke 19.45, to 16.20. Lue arvio.

Urpo ja Turpo johtolangan jäljillä Leikkikarhut seikkailevat. Ennakkonäytös. S. Cine Atlas su 14.30

Venom ★★ Hämähäkkimiehen arkkivihollisen seikkailu on hukattu mahdollisuus. Ensi-ilta. K12. 2D: Cine Atlas pe 19.45, la 19.45, su 19.45, ma 19.45, ti 19.40, ke 20, to 19.45. Plevna pe 14.20, 18.20, 22.15, la 14.20, 17.45, 22.15, su 14.30, 17.45, ma 14.30, 17.45, ti 14.30, 17.45, ke 14.30, 17.45, to 15, 17.45. 3D: Plevna pe 20.45, la 20.45, su 20.45, ma 20.45, ti 20.45, ke 20, to 20.15. Lue arvio.

Waiting for Barcelona ★★★ Juho-Pekka Tanskasen dokumentti Barcelonan kaduilla kiertävästä siirtolaisesta. K12. Niagara su 18.30, ti 14.30, to 18.15. Lue arvio.