Elokuvat Tampereella 28.9.–4.10.: Ensi-iltoina Tyhjiö, Raja, Johnny English iskee jälleen, Waiting for Barcelona, Mary ja noidankukka ja Hell Fest

Beyond the Boundary Movie: I'll Be Here – The Past Suosittuun animesarjaan perustuva elokuva. Plevna ti 17

BlacKkKlansman ★★★★ Rasismi hiertää Spike Leen elokuvassa. Mukana Jasper Pääkkönen. K12. Cine Atlas la 19.15, su 19.05. Niagara ti 20.30, ke 20.15. Plevna pe 17.45, 20.45, la 14.15, 17.45, 20.45, su 17.30, 20.30, ma 17, 20.15, ti 17.20, 19.30, ke 16.45, 20, to 17, 20.15. Lue arvio.

Crazy Rich Asians Romanttinen komedia Singaporen seurapiireistä. K7. Plevna pe 19.30, la 19.30, su 16.45, ma 20.15, ti 17.30, ke 14.45, 19.45, to 14.45, 19.45

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas to 18.500. Plevna pe 22, la 22. Lue arvio.

Hell Fest Halloween-yö saa kammottavan käänteen, kun naamioitu sarjamurhaaja iskee. Ensi-ilta. K16. Plevna pe 19.45, 22.15, la 19.45, 22.15, su 20.15, ma 19.45, ti 20, ke 20.30, to 20.30

Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla ★★ Animaatiomonsterit lomaristeilyllä. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 13.50, su 14

Ihmeperhe 2 ★★★★ Neljätoista vuotta odotettu jatko-osa Pixarin supersankariperheen seikkailuille. K7. 2D dub: Cine Atlas pe 14.40, 16.30, la 13.30, 14, 14.40, 16.15, su 14.40, 16.40, ma 14.40, 16.30, ti 14.30, 16.20, ke 14.30, 16.30, to 14.30, 16.30. Plevna pe 17.30, la 15, 16.45, 17.45, su 14, 14.40, 17, ma 17.30, ke 17.15, to 17.15. 2D orig: Cine Atlas pe 15.50, su 16.20, ma 19, ti 13.45, ke 19.10, to 19.10. Lue arvio.

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ★★★ Jatko-osa mörököllimiehestä kertoo sukupolvien välisen yhteyden vaikeudesta. Nimiroolissa nyt Heikki Kinnunen. K12. Cine Atlas pe 19.20, la 16.40, 19, su 19.25. Niagara la 12.30, ke 9.45. Plevna pe 14.45, 17.45, 19.45, la 14.45, 17.30, 19.45, 20.45, su 14.15, 17.30, 20.15, ma 15, 18, 20, ti 15, 17.45, 20, ke 15.15, 18, 20.30, to 14.30, 17.45, 20. Lue arvio.

Johnny English iskee jälleen Rowan Atkinson palaa rooliinsa salaisena, mutta tunaroivana agenttina. Ensi-ilta. K7. Cine Atlas pe 14.20, 17.30, 19.45, la 17.30, 19.45, su 14.20, 17.30, 19.45, ma 14.20, 17.30, 19.45, ti 14.15, 17.15, 19.30, ke 14.15, 17.15, 19.30, to 14.15, 17.15, 19.30. Plevna pe 15.30, 18.15, 18.45, 21, la 15.30, 16.15, 18.15, 21, su 15, 16.10, 18, 20.45, ma 15.15, 17.45, 20.30, ti 14, 17, 19.45, ke 16, 18.30, 21, to 16, 18.15, 20.30

Katoavaa Tamperetta Valentin Vaalan dokumentti 1960-luvun lopulta. S. Niagara su 12.30, 13.15

KAVI: Huuma Lawrence Kasdanin eroottinen trilleri (1981). Pääosissa William Hurt ja Kathleen Turner. K16. Niagara ma 18.45

Kino Cult: Clerks Kevin Smithin hirtehinen komedia (1994). Ei tekstitystä. K12. Niagara la 20.30

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus ★★★★ Ruotsalainen lastenelokuva on kuin tyylikäs ranskanpastilli. Dubattu. K7. Plevna pe 14, la 14, su 14. Lue arvio.

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★ ABBA-potpuri hyrrää hyväntuulisesti. S. Plevna pe 14.15, 17, la 15, 16.45, su 14.40, 19.30, ma 14.15, 20, ti 14.45, 17.20, ke 14.15, 17.45, to 14.15. Lue arvio.

Mary ja noidankukka ★★★ Taikaluudan löytävästä Mary-tytöstä kertova japanilaisanimaatio on kuin kollaasi Ghiblin klassikoista. Ensi-ilta. K7. Dub: Cine Atlas pe 13.30, 16.10, la 14.20, 17, su 13.30, 16, ma 13.30, 15.50, ti 13.30, 15.50, ke 13.30, 15.50, to 13.30, 15.50. Orig: Niagara pe 16.30, to 16.30. Plevna pe 17.15, la 17.15, su 17.45, ma 17.15, ti 17.30, ke 17.45, to 17.45

Megalodon ★★★ Jason Statham taistelee 20-metristä haikalaa vastaan, mutta kukapa meistä ei toisaalta heikkona hetkenään tekisi niin. K12. 2D: Plevna pe 19.30, la 19.30, 22, su 19.30, ma 20, ti 20.15, ke 20.15, to 20. Lue arvio.

Mile 22 ★★ Toimintajännäri USA:n tiedustelun salaisimmasta osastosta, joka tekee ne kaikkein hämärimmät ja likaisimmat keikat. K16. Plevna ma 14, ti 14.45, ke 14, to 14

Mission: Impossible – Fallout ★★★★ Tom Cruise jälleen mahdottoman tehtävän edessä. K12. Cine Atlas pe 18.30, su 18.30, ma 18.30, ti 18.30, ke 18.30, to 18.30. Plevna su 19.30. Lue arvio.

Missä on Emily? ★★★ Mamma- vloggaaja alkaa selvittää arvoituksellisen ystävänsä katoamista Paul Feigin jännärikomediassa. K12. Plevna pe 15, 20.45, la 14, 21.15, su 16.45, ma 17, ti 20.15, ke 14.30, 16.45, to 17. Lue arvio.

NT live: King Lear National Theatre Lontoosta esittää Shakespearen tragedian, joka perustuu vanhaan taruun Kuningas Leiristä. S. Plevna ma 18

Nunna ★★★ Ennustettavaa säikyttelyä ja Manaajan päiviltä tuttua näennäiskatolista jylinää. K16. Plevna pe 17, 20.30, 22.15, la 18.30, 20.30, 22.15, su 18.20, 20, ma 17, 20.45, ti 17.30, 20.30, ke 20.45, to 17, 20.45

Nuori Astrid ★★★ Kasvutarinaksi muovattu elämäkerta lastenkirjailija Astrid Lindgrenistä. K12. Cine Atlas ke 16.10, to 16.10. Niagara ti 14.30, ke 16.30. Plevna pe 14.30, la 14.15, su 14, ma 14.30, ti 14.30. Lue arvio.

Oma maa Markku Pölösen lokakuinen ensi-iltaelokuva kertoo Suomesta toisen maailmansodan ja Helsingin olympialaisten välisenä aikana. K7. Niagara to 14.30

Papillon ★★★ Vapaudenhalu nousee mudasta vankilaelokuvan uusintaversiossa. K16. Cine Atlas ma 16.10, ti 19, ke 18.50. Lue arvio.

Peppermint ★ Verenhimoinen kostotrilleri esittää perheenäidin tappokoneena. K16. Cine Atlas pe 18.50, la 19.30, ma 19.20. Plevna pe 16.15, su 14, 20.30, ma 14.45, ti 14.15, 20.15, ke 20, to 20.15. Lue arvio.

Puluboin ja Ponin leffa ★★★★ Veera Salmen lastenkirjoista tuttua anarkistista huumoria. S. Cine Atlas ma 14, ke 14, to 14. Lue arvio.

Raja ★★★ Tina on tarkkavainuinen tullitarkastaja ruotsalaisessa satuelokuvassa, joka kertoo erilaisuudesta. Mukana Eero Milonoff. K12. Niagara pe 12.45 ja 20.15, la 18.15, su 16.15, ma 14.30, ti 10, 18.30, to 20.15. Plevna pe 14.15, 17, la 14.30, 17, su 15.20, 16.45, ma 14.15, 17, ti 14.45, 17.30, ke 14.15, 20.15, to 14.15, 17

Rannalla ★★★★ Nuoripari suuren valinnan äärellä. K12. Plevna pe 14.30, ma 14.30, ti 14.30, ke 14.45, to 14.45. Lue arvio.

Rudolf Nurejev – Näyttämönä koko maailma Dokumentti balettitanssijalegendasta. K7. Plevna ke 17.30

Solsidan ★★★ Tv-sarjasta voi sittenkin tehdä kelpo komediaelokuvan. K7. Niagara ke 12. Lue arvio.

Talo meren rannalla ★★★★ Sisarukset päätyvät isänsä infarktin jälkeen lapsuudenkotiin. K7. Niagara ke 14.30. Lue arvio.

Tampere muuttuu, mikä säilyy? Arkkitehtuuriaiheinen dokumenttielokuva. Ensi-ilta. S. Niagara su 14

Tampere Sinfonia Timo Kivisen dokumenttielokuva tamperelaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. S. Niagara ma 12.30

The Death of Stalin ★★★★ Stalinin hoviin sijoittuva ällistyttävä komedia. K12. Niagara to 12. Lue arvio.

The Predator ★★ Maailmankaikkeuden vaarallisimmat oliot ovat parannelleet genetiikkaansa muiden lajien DNA:lla. K16. 2D: Plevna pe 19.30, 22, la 19.30, su 20.45, ma 20, ti 20.15, ke 19.45, to 19.45. Lue arvio.

The Spy Who Dumped Me ★★★ Toimintakomediassa sählätään Euroopassa. K16. Plevna pe 14, ma 14, ti 14.45, ke 14, to 14

Tyhjiö ★★★★ Aleksi Salmenperän kengännauhabudjetilla toteutetusta parisuhde-elokuvasta tuli kenties vuoden paras kotimainen. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 14.45, la 16.30, ti 12. Plevna pe 15, 17.15, 21.15, la 14.30, 17.15, su 15.20, 17.45, ma 14.45, 17.30, ti 14.15, 17, 19.30, ke 14.30, 17.15, to 14.30, 17.15

Waiting for Barcelona ★★★ Juho-Pekka Tanskasen ohjaama empaattinen dokumentti Barcelonan kaduilla kiertävästä paperittomasta siirtolaisesta. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 18.30, la 14.45, su 18.15, ma 16.30, ti 16.45, ke 18.30, to 18.30