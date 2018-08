Elokuvat 17.–23.8. Tampereella

An Ideal Husband Erikoisnäytös. Oscar Wilden näytelmään perustuva elokuva. Ääni ja tekstitys englanniksi. Plevna ma 18

Avengers: Infinity War ★★★★★ Ennätyksiä rikkonut Marvel-universumin kaikkien aikojen taistelu. K12. Plevna pe 14, la 14, su 14, ma 14, ti 14, ke 14, to 14

Bergman: Yksi vuosi, yksi elämä ★★★ Dokumenttielokuva ruotsalaisesta taiteilijasta kertoo tämän suuresta oivalluksesta. K12. Niagara ma 11.45, ti 9.30, ke 19

BlacKkKlansman ★★★★ Spike Leen elokuvassa rasismi hiertää pitkään ja hartaasti. Jasper Pääkkönen tähdittää. K12. Niagara pe 10.45, 19, la 13, 15.45, su 16, ma 16.15, 19, ti 16.15, ke 12, to 9.45, 19 Plevna pe 14.30, 17.45, 20, la 14.30, 17.45, 20, su 14.30, 17.45, 20, ma 14.30, 17.45, 20, ti 14.30, 17.45, 20, ke 14.30, 17.45, 20.30, to 14.15, 17.45, 20.10

Book Club – Väreileviä lukunautintoja ★★ Konkaritähdet heitetään hukkaan. K7. Plevna ma 15.30

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Plevna pe 21, la 21, su 21, ma 20.15, ti 21, ke 20.15, to 21.15

Fakiiri joka juuttui vaatekaappiin ★★ Ken Scottin ohjaama aikuisten satu vie fakiiri Ajan seikkailulle ympäri Eurooppaa. K7. Niagara pe 13.15, 17, la 18.30, su 14, ma 10, ti 18.45, to 12.15 Plevna pe 15.15, 20.45, la 15.15, 20.45, su 15.15, 20.45, ma 15.30, 20.45, ti 15, 20.45, ke 14.15, 21, to 14.45, 20.45

Grease Erikoisnäytös. Finnkinon kuukauden klassikko Grease kertoo lukiolaisista vuonna 1958. K7. Plevna ke 20

Hereditary – Pahan perintö ★★★★ Kauhuelokuva mahtuu samaan lokeroon Hohdon, Manaajan ja David Lynchin visioiden kanssa. K16. Plevna pe 21, la 21, su 21, ma 20.15, ti 21

Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla ★★ Värikäs mutta väkinäinen jatko-osa kuljettaa animaatiomonsterit tunteikkaalle ja vaarojen täyttämälle lomaristeilylle. K7. Dubattu 2D. Plevna pe 18.30, la 18.30, su 18.30, ti 18.30, to 18.30

Ikitie ★★★★★ Tommi Korpela loistaa Tuuri-filmatisoinnissa. K16. Plevna ti 15

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Erikoisnäytös. K12. Plevna ke 18

Isle of Dogs ★★★★ Wes Andersonin animaatiossa metropolin koirat häädetään kaatopaikkasaarelle. K7. Plevna ma 14, ke 14

Jokainen haluaa jotain ★★ Italialainen elokuva miehestä, joka toteuttaa toiveita, mutta vaatii siitä hinnan. S. Niagara pe 15, ti 20.30, ke 14.30 Plevna pe 17.10, la 17.10, su 17.10, ma 17.10, ti 17.10, ke 17.15, to 17.10

Kiinni jäit! ★★ Aikuiset miehet leikkivät hippaa puuduttavassa hittikomediassa. K12. Plevna pe 17.10, la 17.10, su 17.10, ma 17.10, ti 17.10, ke 17.15, to 19.55

Kino Cult: Tappajahai. Klassikkokauhuelokuva valtavasta haista. K16. Niagara la 20.30

Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus ★★★★ Ruotsalainen lastenelokuva on tunnelmaltaan kuin tyylikäs ranskanpastilli.Dub. K7. Cine Atlas la 14 Plevna pe 18.30, la 18.30, su 18.30, ma 18.20, ti 18.30, ke 18.30, to 18.30

Maija Mehiläinen ja hunajakisat ★★★ Hunajakisat surisevat herttaista kaveruuden, yhteistyön ja reilun pelin henkeä. Dubattu. S. Plevna pe 16.30, la 14, su 14, ma 16.20, ti 16.30, ke 16.20, to 16.30

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★ ABBA-potpuri hyrrää jälleen tutun hyväntuulisesti. S. Niagara ti 11.45, ke 16.30 Plevna pe 14.15, 18, 20.30, la 14.15, 18, 20.30, su 14.15, 18, 20.30, ma 14.15, 18, 20.30, ti 14.15, 18, 20.30, ke 14.45, 17.45, 20.45, to 14.30, 17.10, 20.30

Maria by Callas ★★★ Dokumenttielokuva jumalaiseksi ylistetystä oopperalaulajasta. S. Niagara su 18.30, ma 14, ti 14, to 14 Plevna pe 14.50, la 14.50, su 14.50, ma 17.30, ti 15.15, ke 14.15, to 18

Mission: Impossible - Fallout ★★★★ Tom Cruise juoksee toiminta-elokuvasarjan jatko-osassa. K12. Plevna pe 14, 17.25, 20.30, la 14, 17.25, 20.30, su 14, 17.25, 20.30, ma 14, 19.45, ti 14, 17.25, 20.30, ke 14, 17, 20, to 14, 19.55

Ocean's 8 ★★★ Ocean's-trilogian spinoff-osassa kahdeksan naista toistaa tuttuja kuvioita. K7. Plevna pe 19.45, la 19.45, su 19.45, ma 19.45, ti 19.45, ke 20.15, to 21.15

Puluboin ja Ponin leffa ★★★★ Veera Salmen lastenkirjoista tuttua anarkistista huumoria. S. Plevna pe 16.30, la 14, su 14, ma 16.20, ti 16.30, ke 16.20, to 16.30

Sicario 2: Soldado ★★★ Amerikka tekee tasan mitä haluaa Meksikon rajalle sijoittuvassa toimintajännärissä. K16. Plevna pe 19.45, la 19.45, su 19.45, ti 19.45, ke 20.45

Solo: A Star Wars Story ★★★★ Nuor iHan Solo tapaa Chewbaccan ja suorittaa muita urotöitä. K12. Plevna pe 18, la 18, su 18, ti 18, ke 17

The Darkest Minds Teineille kehittyy outoja kykyjä tieteisjännärissä. K12. Plevna pe 14, la 16, su 16, ma 18.20, ti 14, ke 18.30, to 14

The Death of Stalin ★★★★ Stalinin hoviin sijoittuva ällistyttävä komedia. K12. Plevna pe 14, la 16, su 16, ma 14, ti 14, ke 14, to 14

The Equalizer 2 ★★ Toiminta-elokuvan jatko-osassa Robert McCall (Denzel Washington) jakaa oikeutta sorrettujen ja riistettyjen puolesta. K16. Plevna pe 15.15, 17.25, 21.10, la 15.15, 17.25, 21.10, su 15.15, 17.25, 21.10, ma 14.45, 17.30, 21, ti 15.15, 17.25, 21.10, ke 15, 21.15, to 18, 21

The Spy Who Dumped Me ★★★ Toimintakomediassa parhaat ystävykset sähläävät Euroopassa ja sekaantuvat toisen vakoojaksi paljastuneen eksän kuvioihin. K16. Plevna pe 14.50, 17, 20.45, la 14.50, 17, 20.45, su 14.50, 17, 20.45, ma 14.45, 17, 20.45, ti 17, 20.45, ke 15, 17.30, 21, to 15.15, 17.15, 20.45

Whitney ★★★ Dokumentti Whitney Houstonin rappioelämää laulaja-aviomies Bobby Brownin kanssa. K7. Plevna to 15.15