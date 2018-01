Elokuva Pitch Perfect 3 tekee kaiken periaatteessa oikein, mutta raikkaus kärsii formaatin hiomisesta

Kari Salminen

The Barden Bellas -tarina on ihan Tuhkimoa, mutta vielä enemmän laulaen. Jos High School Musical -elokuvat nostivat vintaasin Fame-ilmiön takaisin kankaille television loputtomien talenttiohjelmien siivilöimänä, Pitch Perfect -trilogia teki temput todellisen altavastaajana ja vieläpä todellisuuteen perustuen.

Mickey RapkininPitch Perfect on dokumentaarinen kirja Barden Collegen naispuolisten laulajien a cappella -kuoron – siis ilman soitinsäestystä laulavan ryhmän – kamppailusta, joka kuuluu yliopistojen ja muiden koulujen väliseen kisakulttuuriin siinä kuin pallopelitkin.

Loppumittelö jää taltioimatta

Pitch Perfect -trilogian päätösosan alkusanomaa voi vähän moittiakin. Tytöt ovat töissä, ja töissä on tietysti kurjaa. Tekisi mieli vain esiintyä ja laulaa. Ei ehkä kaikkein moraalisin sanoma.

Beca, Fat Amy, Chloe ja ne muut kokoontuvat yhteen, mutta elämä ei ole esiintyjänäkään aina herkkua. Paluukeikka ei ole sitä, mitä odotettiin, ja seuraavissa kisoissa fuskataan oikein instrumenteilla. Sitten tarvitaan jo armeijan apua.

Kolmannen episodin metka idea on se, että Bellat saavat seurakseen kameroita, joilla tehdään dokumenttia lauluyhtyeen vaiheista. Ikävää vain, että loppumittelö jää taltioimatta. Näin todellisuuteen pohjaava fiktiivinen popmusikaali-komedia pitää sisällään dokumentintekoa tästä todellisuudesta sepitteeksi etääntyneestä ilmiöstä.

Tai jotain. Apua, missä on todellisuuden ovi?

Aina oikeaa asiaa

No, totta on lopulta se, että musiikki ja laulaminen ovat aina oikeaa asiaa, vaikka puitteet olisivat paperia ja pirtelöä. PP3 soi ja laulaa hyvin, muun pirskahtelun ja kuplinnan voi melkein unohtaa. Parempaa esittelyvideota tähdille on vaikea edes kuvitella, jos nyt osaajat enää sellaista tarvitsevat.

Aikuisten oikean elämän vastaisuus ilmenee halussa paeta työn maailmasta ja toisaalta pakonomaisen onnistumisen satukertomuksessa. Musikaalin lajissa tämä on yleistä, mutta ei se siitä totta tee.

Se, mikä alkoi ruohonjuuritason yrittteliäisyytenä ja onnistumisen kaukokaipuuna, on muuttunut sarjan edetessä rahantekomasiinaksi, joka jossain määrin syö juuri pohjaa, josta alkuperäinen tarina ponnisti. Mikään ei olekaan enää niin viattoman innostavaa.

Pitch Perfect 3 tekee oikeastaan kaiken muodollisen iloisesti oikein. Riskejä on vältetty ja kierroksia nostettu. Ainakin raikkaus kärsii formaatin hiomisesta. Mutta kuten sanottua, laulu on elementti, joka pitää pinnalla.