Elektroninen pop ja house vievät ajatukset klubisyksyyn – kuuntele kolme kovaa uutuusbiisiä

Stina Alapirtti Aamulehti

Hämärä on suomalainen, uusi elektronista musiikkia soittava duo, joka koostuu laulaja ja biisintekijä Nina Niskalasta ja säveltäjä-tuottaja Ville Erikssonista. Heidän singlensä Ukkonen ilmestyi Spotifyyn ja muihin verkkopalveluihin keskiviikkona 22. elokuuta. Hämärän omien sanojen mukaan Suomessa vallitsee elektropopin puutostila, mistä jokainen tietenkin saa olla mitä mieltä haluaa.

Itse olen ainakin sitä mieltä, että esimerkiksi Pykärin, Iisan, Vestan ja LCMDF:n kaltaiset tutut nimet ovat pitäneet suomalaisen elektronisen popin kentän varsin virkeänä tähän asti.

Ukkonen käsittelee sanoituksissaan ahdistavaa ja painostavaa tunnelmaa ennen ukkosta, ja onnistuu vangitsemaan ahdistavan tunnelman myös musiikillisesti. Pelikoneen kuuloinen kosketinsoitinraita varmasti jakaa mielipiteitä, enkä oikein tiedä, miten se sopii muuten matalana ja hengästyneenä kulkevan kappaleen äänimaailmaan.

Klubijalka nykii

Columbia Records

Calvin Harrisin nimi on totuttu näkemään tanssihittien tekijätiedoissa. Uusi Promises-sinkku ei tee tanssittavuuteen mitään poikkeusta.

Promisesissa laulusta vastaa 26-vuotias brittitähti Sam Smith. Lisäksi siinä vierailee kanadalainen laulaja Jessie Reyez. Harrisin huhtikuussa julkaisema, Dua Lipan kanssa tehty One Kiss -single on kerännyt Spotifyssä lähes 500 miljoonaa kuuntelukertaa.

Lyriikoiltaan Promises on varsin tyypillinen tanssilattiahitti, jossa pohditaan pariutumisen mahdollisuutta, vaikka kultasormuksia tai lupauksia ei pahemmin olisikaan.

Kappaleessa ei ensikuulemalta ole mitään erityistä, mutta bassoraidan ja Smithin samettisen äänen yhdistelmä saa silti jalat nykimään. House-vaikutteisesta kappaleesta saattaa tulla yksi syksyn klubihiteistä.

Insanity Records

Housesta ja elektronisesta musiikista puheen ollen, 17. elokuuta julkaistu George Kwalin ja Gabrielle Aplinin acid house -vaikutteinen Dream Enough liittyy syksyn tanssittavimpien kappaleiden joukkoon. George Kwali on 22-vuotias, Iso-Britanniasta tuleva DJ, jonka vuoden 2016 kappaletta Crank It kutsuttiin vuoden househitiksi.

Gabrielle Aplin taas on britannialainen laulaja, joka nousi julkisuuteen Youtube-videoidensa avulla. Useamman albumin julkaisseen Aplinin kuulas laulusoundi kuulostaa sekin hieman tanssibiisikliseeltä, mutta miellyttää kieltämättä korvaa.