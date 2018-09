Eläydy Tampereen 1918 taisteluun joko punaisen tai valkoisen puolella

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Tampere 1918 -näyttelyyn voi tutustu eläytymällä joko punaisten puolella taistelleen Aaton tai valkoisten joukossa olleen Matin elämään.

Näyttely kertoo, mitä Tampereella tapahtui keväällä 1918. Näyttelyssä on ensimmäistä kertaa esillä keväällä 1918 eri taistelupaikoilta ja Tampereen kaupungin kaduilta kerättyjä esineitä.

Näyttelyyn kuuluu myös ääniä ja kertomuksellista materiaalia.

Taistelijoiden lisäksi näkökulmia antavat siviilit ja sivustakatsojat. Kokemukset tuodaan esille uuden tekniikan avulla.

Draamallisen opastuksen on käsikirjoittanut ja sen esittää Markus Henriksson. Tänä sunnuntaina on opastuksen vuorossa on valkoisten puolella taistellut Matti.

Näyttelyä suositellaan 13 vuotta täyttäneille.

Tampere 1918 -näyttelyn draamallinen opastus Vapriikissa su 23.9. klo 16.30: Matti 1918. Normaali opastus klo 14.