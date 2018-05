Eläviä kanoja, sikoja ja leijuva pronssinen sauruksenjalka – Kesänäyttelyn taiteilija mullisti Göstan

Raili Roth Aamulehti, Mänttä-Vilppula

Komea maatiaiskukko kiekaisee päin tulijaa ja vanhan pääkonttorin portaiden pielessä jököttää valtava marmorimuna. Gösta on selvästi muuttunut käsitetaiteilija Koen Vanmechelenin valtakunnaksi.

Myös museosali on kokenut muodonmuutoksen. Sisälle tulvii yllättävästi valoa. Yläseinältä on avattu näkymä ulos ja uuden kävelysillan koko seinä kasvaa yrttejä.

Katso videolta, miltä Göstassa näytti, kun taiteilija ripusti näyttelyään:

Sillalta aukeaa suora näköyhteys Genetic Memory -installaatioon, jossa lasijalkaiset riikinkukot ovat kokoontuneet neuvonpitoon. Toisissa kulttuureissa riikinkukkoja pidetään sanansaattajina taivaallisen ja maallisen välillä.

–Kello käy, on jo melkein liian myöhäistä. Riikinkukkojen kokoontuminen povaa ankaria aikoja. Meidän on tajuttava, että tulevaisuutemme on riippuvainen kyvystämme jakaa ja luoda yhteyksiä, sanoo Vanmechelen.

Belgialaistaiteilija puolustaa monimuotoisuutta. Hän vastustaa henkisiä ja fyysisiä raja-aitoja. Ne ovat hänen mielestään uhka inhimilliselle kulttuurille ja yhteiskunnan tulevaisuudelle.

Näyttely esittelee Vanmechelenin hankkeita, joiden kautta hän muuttaa maailmaa. Taiteilija vie uutta, kestävää kanaristeytystä lääkäreiden ja luonnontieteilijöiden kanssa köyhille alueille eri puolilla maailmaa.

Kanaristeytyshanke on herättänyt tiedemaailman mielenkiinnon. Uusimmassa kanasukupolvessa on tallella valtava geenipankki, joka antaa tutkijoille informaatiota. Myös Göstan avajaisiin on tulossa mukaan ruotsalaisia tutkijoita, jotka haluavat tutustua taiteilijaan.

–Taide on vapaa tila ideoille. Avoimessa keskustelussa biologien ja erilaisten tutkijoiden kanssa voimme päästä vaikka mihin. Ennen kaikkea haluan luoda tiloja, joissa erilaiset ihmiset ja asiantuntijat voivat kohdata ja keskustella.

Kana vai peto?

Katse pysähtyy ilmassa leijuvaan jättimäiseen T-Rex-pronssiveistokseen. Biologien mukaan osalla dinosauruksista on ollut höyhenpeite. Niiden geenit uinuvat yhä keskuudessamme ja odottavat uutta tulemista, jos tarve vaatii.

Vanmechelenin mukaan peto meissä on vain unohduksissa, mutta ei koskaan kuole.

Vanmechelen on suurentanut T-Rexissä kananjalan dinosauruksen mittakaavaan. Sen viereiseen häkkiin on vangittu valtava muna.

–Olemme niin vieraantuneita luonnosta ja kiireisiä rakentamaan suojamuurejamme. Jonain päivänä kaikki vielä hajoaa ja ulos murtautuu jotain todella pelottavaa.

Vanmechelen käyttää taiteessaan usein osia luonnollisesti kuolleista eläimistä.

Hän teki Göstan näyttelyyn maalaukset Evoluutio I ja Evoluutio II. Väriä ja energiaa hohtavissa teoksissa on mukana kananhöyheniä, viljaa ja intialaisia pigmenttejä.

Medusa-veistosten päistä kiemurtelevat esiin täytetyt kanat ja käärmeet. Medusan hahmo muuttuu veistoksesta toiseen eri maanosan edustajaksi Afrikasta Etelämantereelle.

Myyttien Medusa oli käärmetukkainen nainen, joka muutti katseellaan ihmisen kiveksi. Käärmeessä kohtaavat tappavat ja parantavat voimat, sillä käärmeiden myrkkyä käytetään lääkkeiden valmistuksessa.

Göstan kanat Suomeen

Göstan pihalla tepastelevia kanoja kannattaa katsella tarkasti. Mechelse-maatiaiskanat ovat pitkän risteyttämisen tulos ja taiteellisen hankkeen nykyvaihe.

Jokainen uusi Cosmopolitan Chicken Projectin kanasukupolvi on kasvanut edellisiä sitkeämmäksi, vastustuskykyisemmäksi ja vähemmän aggressiiviseksi. CCP-projekti sai Göstassa täydennystä suomalaisen maatiaiskanan risteytyksestä.

Göstan kanat jäävät kesän jälkeen Suomeen. Kaikille on jo koti tiedossa maatiaiskanojen harrastajien kanaloissa.

Taavetinsaaressa asustaa kesän kosmopoliittinen sika porsaineen. Lucy on unkarilaisen villasian ja teollisuussian risteytys. Emakolle ja sen porsaille on rakennettu saareen sikala ja kaksinkertainen aitaus turvaksi Mäntän villisioilta.

Belgialaistaiteilija on rakentanut Göstan näyttelyn kotistudionsa La Bionistan hengessä. Entiselle eläintarhan tontille rakennettu La Bionista on kuulun arkkitehdin Mario Bottan suunnittelema studio ja teemapuisto, johon tulee eläimiä, taidenäyttelyitä ja ennen kaikkea avoin tila keskustelulle, kiistelylle ja kehitykselle.

Vanmechelenin La Bionista avautuu Genkissä yleisölle vuoden kuluttua.

Koen Vanmechelen: Kyse on ajasta 19.5.–16.9.2018 Serlachius-museo Gösta, Mänttä-Vilppula.