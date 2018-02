Elastisen ainoa ikärajaton keikka on kevään Likkojen lenkillä

Stina Kivinen Aamulehti

Likkojen lenkki -tapahtuma juhlii pyöreitä vuosia kotimaisen musiikin säestämänä. Rap-artisti Elastisen kevään ainoa ikärajaton konsertti on Tampereella järjestettävän liikuntatapahtuman yhteydessä. Muita esiintyjiä ovat Pete Parkkonen ja Antti Wiskari.

Elastisen keikan liput sisältyvät Likkojen lenkin osallistumismaksuun, mutta konserttiin on myynnissä lippuja myös erikseen. Parkkonen esiintyy tapahtuman aluksi ja Wiskari yleisön saavuttua maaliin.

Pirkanmaan pitkäikäisin liikunta- ja elämystapahtuma Likkojen lenkki täyttää keväällä 30 vuotta.

Lauantaina 19. toukokuuta järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla juoksijoille 10 kilometrin lenkki ja kävelijöille 2,5 ja 7,5 kilometrin lenkki. Tapahtumassa on myös ohjattuja ryhmäliikuntatunteja ja Rock the City -kaupunkiseikkailu.