Eija Vilppaalla on Suomen kaunein kesätyöpaikka Tampereella – julkkisnäyttelijä palaa tänne vuosi toisensa jälkeen

Näyttelijä Eija Vilpas, millainen esittämäsi henkilö Irma on?

–Hän on rintamalotta ja sairaanhoitaja. Hän on pirteä, puhelias ja utelias. Irma on päästänsä terävä. Välillä vähän puhelinnumerot ja osoitteet unohtuvat, mutta hän on skarppi ja suhteellisen terve. Hän pyrkii elämään nykyaikaista elämää: hän on hankkinut iPadin. Irma osaa varmaan tämän kesän jälkeen käyttää sitä paremmin kuin minä.

Minkä ikäinen Irma on?

–Hän ei ole ihan varma. Kaikki asukkaat täällä Ehtoolehdon hoitokodissa ovat yli 90-vuotiaita. Välillä Irma pohtii, onko hän 93- vai onko hän 94-vuotias. Se selviää kyllä hänelle vielä.

Miten vanha itse olet?

–Täytin juuri viime kesänä 60 vuotta. Olemme esityksen ohjaajan Tommi Auvisen kanssa saman ikäisiä.

Miten sinut on saatu mukaan Pyynikin kesäteatteriin?

–Tykkään ihan hirveästi tästä Pyynikistä, tämä on Suomen kaunein kesätyöpaikka. Laskin juuri, että tämä on jo seitsemäs kesä, kun olen ollut täällä. Ensimmäinen esitykseni oli Akseli ja Elina, jota tehtiin kaksi kesää. Myös Pohjantähden alla pyöri kaksi kesää. Tästä vuodesta minulle soitettiin ajoissa ja tässä on hirveän kiva porukka.

Millaista Ehtoolehdossa on?

–Näillä on kiinteä yhteisö. Siiri, jota Pirkko Hämäläinen näyttelee, on Irman hyvä ystävä. He kulkevat paljon kahdestaan, ajelevat raitiovaunulla ja tekevät kaikkea yhdessä.

–Tämä nyt voisi aivan hyvin tapahtua Tampereellakin.

Kauanko ulkoinen valmistautuminen rooliisi kestää?

–Tämähän on aika helppo juttu. Voi lätkäistä baskerin päähän ja vanhennusmeikit. Kyseessä ei ole mikään iso maski.

Elääkö sinun oma äitisi?

–Elää. Äitini on hyvässä kunnossa, hän on 85-vuotias.

Muistuttaako hän yhtään Irmaa, esittämääsi henkilöä?

–Ehkä ei. Esityksessä nämä ihmiset ovat vähän vanhempia, ja he asuvat palvelutalossa. Äitini asuu vielä kotona ja elää normaalia elämää. Hänen elämäntilanteensa ei muistuta Ehtoolehdon henkilöitä.

Ohjaaja Tommi Auvinen sanoi esityksestä, että sekä tekijäkaarti että hahmot lavalla ovat "aika kokeneita". Auvisen mukaan kaikki tietävät jo, että elämä päättyy kuolemaan. Mutta mikä on elämän tarkoitus?

–Elää päivä kerrallaan. Se on elämän tarkoitus.

Esityksessä on komiikan takana myös sanomaa ja syviäkin pohjavireitä.

–Näillä henkilöillä elämä on jo ehtoopuolella. Siksi jokainen päivä on heille niin kallisarvoinen. Meidän kuusikymppisten - ja miksei viisikymppistenkin – pitäisi oppia sama läksy. Elämä ei saisi olla sellaista "sit kun mä"-elämää. Elämä ei saa alkaa sit kun on loma ja sit ku mä oon maksanut asuntolainen, sit ku sitä ja sitku tätä.

Voi olla että yhtäkkiä huomaa, että se "sit ku" aina siirtyy. Aina tulee jokin uusi tilanne, jota odottaa.

On tärkeätä että ihminen pysähtyy, huomaa että olen tässä hetkessä, ja nautin siitä, että saan olla tässä enkä missään muualla.

