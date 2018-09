Ei mitään Väinämöistä – Nämä kuvat tuovat pääosaan Kalevalan naiset, möröt, maahiset ja luonnon

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Kalevala taiteessa tuo mieleen Akseli Gallen-Kallelan maalaukset Lemminkäisen äidistä kuolleen poikansa ruumiin äärellä tai Väinämöisen Ainon perässä. Nyt on esillä jotain aivan toisenlaista.

Pohjolan tyttäret ja Manalan väki on Roy Auringon Kalevala-teemainen näyttely. Maalausten esitystapa on abstrakti.

Kuvataiteessa on tähän asti painottunut miesten Kalevala. Taiteilijat ovat suosineet runoista eniten juuri Lemminkäisen ja Kullervon tarinoita. Väinämöinen on suosituin henkilöhahmo. Roy Aurinko kääntää huomion luontoon, naisiin, mörköihin ja maahisiin. Heidän tehtävänsä on tähän asti ollut usein toimia lähinnä avustajina tai uhreina sankarimiesten seikkailuissa.

Maalaukset on tehty sekatekniikalla käyttäen esimerkiksi akryyli- ja öljyväriä.

Roy Aurinko: Pohjolan tyttäret ja Manalan väki Galleria Mältinrannassa 25.9.2018 asti.