Edinburgh on Harry Potter -fanille elämys – katso, mistä legendaarinen taikamaailma on saanut inspiraationsa

Ida Kannisto, teksti ja kuvat

Korkealla kukkulalla kohoaa tunnettu maamerkki. Keskiaikainen Edinburghin linna erottuu jo kaukaa, toisin kuin sen läheisyydessä sijaitseva mystinen ja tunnelmallinen vanhakaupunki.

Ei ole vaikea uskoa Edinburghin toimineen J.K. Rowlingin luoman velhomaailman inspiraationa ja synnyinsijana.

Edinburgh on lumoava ja tunnettu kummitustarinoistaan.

Skotlannissa on useita linnamaisia kouluja, jotka olisivat voineet toimia innoittajina Tylypahkalle. Edinburghin vanhassa kaupungissa sijaitsevaa, 1600-luvulla perustettua George Heriot’s Schoolia pidetään kuitenkin yleisesti tärkeimpänä inspiraation lähteenä Tylypahkalle.

Eräs suosituimmista kohteista Edinburghiin matkustavien Harry Potter -fanien keskuudessa on vanhankaupungin sydämessä sijaitseva kahvila Elephant House, jossa kirjailija J.K. Rowling on istunut kirjoittamassa varhaisina kirjailijavuosinaan.

Rowlingin on sanottu luoneen ensimmäisiä rivejä Harry Potterin elämästä juuri Elephant Housessa, ja kahvila itse mainostaa itseään Harry Potterin synnyinpaikaksi. Siitä onkin tullut kuuluisa nähtävyys, jonne joutuu usein jonottamaan.

Vaikka kahvila ei ole Harry Potter -teemainen, velhomaailman voi aistia Elephant Housessa vahvasti. J.K. Rowlingin perässä sinne suunnanneet ovat nimittäin jättäneet muistoja jälkeensä.

Kahvilan asiakkaiden käytössä oleva wc on täynnä kirjoihin liittyviä kirjoituksia. Seinät ovat kauttaaltaan eriväristen tekstien peitossa.

Edinburgh News -lehti kertoo, että aikaisemmin kahvila maalasi kirjoitukset peittoon, mutta on sittemmin luopunut tavasta huomattuaan sen olevan ajanhukkaa.

Turistikierros hautausmaalla

Aivan Elephant Housen lähettyvillä, rautaporttien takana aukeaa Greyfriars Kirkyard -hautausmaa, jonka varhaisimmat haudat ovat peräisin 1500-luvun loppupuolelta. Hautausmaan pitkän historian aikana maaperä on täyttynyt vaikuttavista monumenteista, ja hautapaikan ovat saaneet monet paikalliset kuuluisuudet.

Hautausmaata on kutsuttu erääksi maailman kummittelevimmista paikoista, ja se on toiminut inspiraation lähteenä muun muassa J.K. Rowlingille, joka on löytänyt teostensa hahmoille nimiä paikan hautakivistä.

Tarkkasilmäinen voi havaita kiviin kaiverrettujen nimien joukosta muun muassa Tom Riddlen (Tom Valedro), joka on Lordi Voldemortin syntymänimi.

Hautausmaa on inspiroinut myös monen muun hahmon nimeämistä, sillä haudoista löytyvät esimerkiksi Moody (Vauhkomieli) ja McGonagall (McGarmiwa). Hautojen löytäminen voi viedä rutkasti aikaa, mutta internet tarjoaa useita ohjeita ja karttoja suunnistamisen avuksi.

Ostoksia Viistokujalla

Edinburgh on mainio paikka myös tosielämän Viistokuja-kokemukselle. Mutkikas Victoria Street kaartaa alaspäin värikkäiden talojen ympäröivänä vain muutaman minuutin päässä Greyfriars Kirkyardilta ja Elephant Houselta. Kaikki kolme on siis helppo yhdistää samalle reitille.

Viininpunaiset reunukset ja kultainen Diagon House -teksti kiinnittävät katua kulkevan huomion. Astuessaan sisään mitä taianomaisempia esineitä pursuavaan puotiin, voi hetkeksi hypätä todellisuudesta taikamaailmaan.

Kellertävät kermakaljat, violeteissa käärepapereissa kiiltelevät suklaasammakot ja värikkyydessään epäilyttävät Bertie Bottin Joka maun rakeet houkuttelevat hyllyillä. Kapeat puuportaat vievät ylempiin kerroksiin, jossa saatavilla on kaikkea, mitä voisi kuvitella löytävänsä myös Tylyahon putiikeista.

Samalla kadulla on muitakin kiinnostavia puoteja, joiden veikeät kyltit ovat kuin suoraan Viistokujalta – kuten myös myynnissä olevat tavarat. Victoria Streetiltä voi hankkia taikasauvoja, viittoja ja muita taikavälineitä.

Velhokoulu Tylypahkan sijainti on herättänyt keskustelua fanien keskuudessa. Esimerkiksi Harry Potter wiki -fanisivustolla esitetään Tylypahkan sijaitsevan Skotlannin ylämailla. Tätä arvausta tukee se, että Lontoon King’s Crossin asemalta kulkee juna Skotlannin ylämailla sijaitsevaan Invernessiin.

Olipa Tylypahkan sijainnista mitä mieltä tahansa, Skotlannissa pääsee Harry Potter -elokuvissa esiintyviin Tylypahkan pikajunan maisemiin.

Fort Williamista Mallaigiin kulkeva höyryjuna on tuttu näky Harry Potter -elokuvista, samoin kuin Skotlannin ylämailla sijaitseva Glenffinnanin maasilta, joka kuuluu junan reitille.

Upeissa maisemissa puksuttavan höyryjunan voi kuvitella kaartamaan kaunista siltaa. Valokuvauksellinen miljöö on kuin tehty Tylypahkan pikajunalle.

Ida Kannisto