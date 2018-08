Tänään tv:ssä: Downton Abbeyn Elizabeth McGovern Suuressa gangsterisodassa

Pekka Eronen

Suuri gangsterisota

★★★★ Kohupaljastus: Downton Abbeyn emännän Coran synkkä gangsterimenneisyys! Tuostahan saisi hyvän otsikon, mutta oikeasti se menneisyys on Coran esittäjällä Elizabeth McGovernilla. Sergio Leonen rikoselokuvassa hän on Deborah, jota Robert De Niron esittämä newyorkinjuutalainen gangsteri Noodles rakastaa. Tuon viimeisen sanan voi laittaa lainausmerkkeihin, sillä raiskausteema on massiivisen eepoksen pimeä puoli. (USA/Italia 1984)

Yle Teema & Fem perjantai 3.8. klo 21.00

Valamiehet

★★★ Amerikkalaisen kohuoikeudenkäynnin taustapeli on härskiä hommaa. Gary Fleder ohjasi John Grishamin romaanista lakijännärin, jossa ammutun miehen leski haastaa murha-aseen valmistajan. Oitis sekä syyttäjä että puolustus alkavat syynätä valamiehistöä kuin kalastaja verkkojaan: mikä kohta saattaisi pettää? Siinä sivussa porukkaan valittu John Cusack ja Rachel Weisz yrittävät puuhata omia vilppejään. (USA 2003)

Sub perjantai 3.8. klo 21.00

Star Trek

★★★ J.J. Abrams loi hittisarjan Lost ja tarttui sitten vieläkin isompiin scifi-hankkeisiin. Star Wars palasi ryminällä, ja tässä elokuvassa sai uutta virtaa vieläkin pitemmän linjan avaruusooppera. Television alkuperäinen Star Trek päivittyi, kun Chris Pine ja Zachary Quinto ottivat vieno hymy suupelissä haltuun kapteeni Kirkin ja suippokorva Spockin roolit. Jälkimmäisen alkuperäinen tulkki Leonard Nimoy pääsi mukaan. (USA/Saksa 2009)

Nelonen perjantai 3.8. klo 23.55