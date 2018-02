Dominon puolesta kehtaa jo liputtaa! – Saara Aallon toinen euroviisutarjokas on huomattavasti ensimmäistä vakuuttavampi

Antti Lähde Aamulehti

Saara Aallon ensimmäinen euroviisutarjokas, viikko sitten julkaistu Monsters, ei ollut juuri muuta kuin peruspätevä 2010-luvun popkappale. Sellainen, jonka kuuntelee mukisematta, mutta joka ei erotu millään tavalla edukseen lukemattomien kaltaistensa joukosta.

Keskiyöllä julkaistu Domino on sen sijaan kappale, jonka menestymisen puolesta kehtaa liputtaa – vaikka sitten siniristilippua.

Domino yhdistelee nykypopille tyypilliseen tapaan elementtejä elektronisesta tanssipopista, hiphopista (ns. trapista) ja perinteisestä balladismista. Häpeilemättömän isolta kuulostava kappale on tavallaan yhtä aikaa hidas ja nopea, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. (Jos ette, ei se mitään!)

Loreenin hittinikkari mukana

Saara Aalto on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Thomas G:sonin, Bobby Ljunggrenin, Johnny Sanchezin ja Will Taylorin kanssa. Heistä kaksi ensimmäistä on merkitty myös kappaleen tuottajiksi.

Taustavoimista tunnetuin on G:son eli Thomas Gustafsson, todellinen euroviisukonkari. Hänet tunnetaan parhaiten vuoden 2012 voittajakappaleen, Loreenin Euphorian toisena säveltäjänä.

Domino olisi jo viidestoista euroviisukappale, jonka säveltämiseen Gustagsson on osallistunut – jos mukaan lasketaan Taboo, Maltan edustuskappale tälle keväälle.

Myös Ljunggrenilla on vahva euroviisutausta, hän on ollut säveltämässä viittä Ruotsin edustuskappaletta.

Purkupalloja ja dominopalikoita

Dominon teksti kertoo rakastumisesta – laulajan mukaan "siitä hetkestä, kun on niin rakastunut, että jalat lähtee alta".

Kielikuvat ovat yksiselitteisiä ja modernista popista tuttuja: kaatuvista dominopalikoista on laulanut aiemmin The Big Pink (Dominos), kaiken tieltään raivaavasta purkupallosta puolestaan Miley Cyrus (Wrecking Ball).

UMK

Dominossa ilahduttaa sen raikkaus. Aalto laulaa tavallista yksinkertaisemmin ja suoremmin, kuin hymy huulillaan. Mieleen tulee (Cyrusin lisäksi) muutaman 2010-luvun parhaista popsingleistä tehnyt kanadalainen Carly Rae Jepsen, mikä on tietenkin pelkästään hyvä asia.

Lauluntekijätiimin kunnianhimosta – ja osaamisesta – kertoo myös, että jopa kappaleen c-osaan ja viimeiseen säkeistökiertoon on maltettu säästää melodisia ja soundillisia koukkuja. Kaikkea olennaista ei ole vielä kahden minuutin jälkeen kuultu, mikä on viisukarkeloissa harvinaista.

Domino on nyt kuultavissa suoratoistopalveluissa ja musiikkivideo on katsottavissa Yle Areenassa ja YouTubessa.

Saara Aallon kolmas ja viimeinen kilpailukappale julkaistaan Voittajabiisi valitaan 3.3. Metro Areenalta lähetettävässä suorassa UMK18-lähetyksessä. Lähetyksessä esiintyy myös Spice Girls -yhtyeestä tuttu Melanie C.

Voittajakappale valitaan yleisön ja kansainvälisten raatien äänestyksellä.