Diabetekseen sairastuminen rohkaisi Tomi Tuulirannan, 41, tavoittelemaan unelmaansa: "Kuusi vuotta sitten en osannut ajatellakaan, että teen töitä Hollywood-näyttelijöiden kanssa"

Mira Metsälä

Kamera on vienyt valokuvaaja Tomi Tuulirantaa ihmeellisiin paikkoihin. Näihin lukeutuvat muun muassa monet elokuvastudiot ja etenkin paikat, joissa kuvattiin Iron Sky -elokuvan jatko-osia.

–Elän unelmaani parhaillaan. Kuusi vuotta sitten en olisi uskaltanut ajatellakaan, että teen töitä Hollywood-näyttelijöiden kanssa elokuvamaailmassa, Tuuliranta toteaa.

Mäntästä lukiovuosien jälkeen lähteneen Tuulirannan, 41, elämä on kokenut melkoisen mullistuksen viime vuosien aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten Tuuliranta teki päivätyönsä Soneralla Keski-Suomessa.

Kuka? Tomi Tuuliranta 41-vuotias valokuvaaja ja markkinointipäällikkö. Asuu Vihtavuoressa, kotoisin Mäntästä. Koulutus: palveluliiketoiminta (YAMK) sekä valokuvaajan ammattitutkinto (VAT) Perheeseen kuuluu vaimo, kaksi lasta ja epärotukoira Viivi. Harrastuksiin kuuluvat kaikenlaiset kädentyöt, oman valaisinmalliston suunnittelua ja tekemistä. Mäenlaskuvälineiden muun muassa skibiken suunnittelua ja rakentelua. Kesäisin sukellus ja kalastus. On mukana neljässä elokuvaprojektissa: Iron Sky The Coming Race, ensi-ilta 21.8.2018, Iron Sky The Ark, ensi-ilta 2/2019, Backwood Madness, ensi-ilta 8/2018 sekä suomalaisessa rikoselokuvassa.

Tuuliranta piti kuvaamisesta ja visuaalisuudesta jo silloin. Viimeinen sysäys alan vaihtoon oli, kun hän sairastui diabetekseen.

–Siinä vaiheessa rupesin miettimään, että ei hitto, ei tässä enää vanhuuteen kuitenkaan kuole. Pikkuhiljaa kypsyttelin ajatusta ja vuonna 2010 lähdin virallisesti opiskelemaan valokuvausta, Tuuliranta kertoo.

–Samalla tein päätöksen, että en minä päivätöihini Soneralle tule jäämään. Siitä sitten hyppy tyhjyyteen, ei ollut kuin mies ja kamera. Eikä yhtään asiakasta.

Alku elokuva-alalle

Valokuvausopinnot olivat alku myös elokuva-alalle. Tuuliranta kertoo, että suurena scifin ystävänä hän kävi elokuvissa katsomassa ensimmäisen Iron Sky -elokuvan ja tapasi silloin fanina elokuvantekijät ensimmäistä kertaa elokuvan ennakkonäytöksessä.

–Iron Sky olikin monella tapaa uusi ja erilainen elokuva Suomen maassa, niin toteutuksen kuin rahoituksenkin puolesta. Aloin jo ensimmäisen Iron Sky -näytöksen aikana miettiä, alkavatkohan ne tehdä jatko-osaa tälle, tämä on hieno leffa, Tuuliranta kertoo.

Tomi Tuuliranta

Iron Sky teki Tuulirantaan niin suuren vaikutuksen, että hän lähetti pari–kolme kuukautta myöhemmin sähköpostia elokuvan tuottajalle Tero Kaukomaalle. Tuuliranta kertoi Kaukomaalle ideastaan, jota voisi hyödyntää, mikäli elokuvasta tehdään jatko-osa.

–Ehdotin Kaukomaalle läpileikkauksen tekemistä koko tuotannosta vaihe vaiheelta storyboard-palaverista ensi-iltaan asti. Vuoden verran se otti aikaa, ennen kuin Kaukomaa vastasi sähköpostiini ja pyysi matkustamaan Helsinkiin tapaamiseen, Tuuliranta kertoo.

Kaukomaa halusi nähdä Tuulirannan työskentelyä ja kuvia ennen varsinaista päätöstä elokuva-projektiin mukaanpääsystä. Tuulirannan ensimmäinen varsinainen keikka ja kosketuspinta elokuvamaailmaan oli storyboard-palaveri vuonna 2014.

Palaverissa mukana olivat kuvaaja Mika Orasmaa, ohjaaja Timo Vuorensola, Kaukomaa ja Anssi Rauhala, joka piirsi elokuvassa käytettäviä storyboard-kuvia.

–Se oli aika kova paikka ja pelkäsin, että sössin koko homman heti alkumetreillä. Vuorensola kuitenkin piti kuvista ja hän oli antanut niistä hyvää palautetta. Kuvat olivat kertovia, niissä oltiin läsnä ja tilanteen tunnelma välittyi kuvista hyvin, Tuuliranta kertoo.

Varsinaisista trailereista ensimmäinen Tuulirannan keikka oli tanssiva Putin Helsingin Ravintola Saslikissa. Näyttelijä Kari Ketonen esitti Putinia ja tilat olivat Tuulirannan mukaan hyvin ahtaat.

–Se oli ensimmäinen koetinkivi, missä yritettiin vangita tunnelmaa. Kuvauksia varten oli varattu yksi kabinetti ja se oli sisustettu Putinin toimistoksi. Makasin välillä selälläni lattialla, välillä kamerajalustan alla kyljelläni ja otin sieltä kuvia, Tuuliranta muistelee.

–Se ei ehkä vielä varmistanut projektissa mukanaoloani. Tästä mentiin sitten vielä kuukausi eteenpäin, kun kuvattiin Jukka Hildénin Jeesus-kohtaus. Ne kuvat julkaistiin jo useissa tiedotusvälineissä ja nehän järkyttivät kovasti ihmisiä. Sieltä sai kyllä ihan hienoa kuvaa ja tuotantokin näki, että ehkä se osaa ottaa niitä kuvia.

Tomi Tuuliranta

Tomi Tuuliranta

Ovet elokuvamaailmaan olivat Tuulirannan osalta auenneet. Hän kertoo, että Iron Skyn myötä hän on päässyt mukaan myös muihin tuotantoihin, sillä Suomessa elokuvapiiri on varsin pieni ja elokuvissa on paljon samoja ihmisiä taustalla.

–Tällä hetkellä olen mukana neljässä eri leffatuotannossa: Iron Sky The Coming Race, Iron Sky The Ark, Backwood Madness ja yksi suomalainen rikoselokuva, Tuuliranta kertoo.

Tuulirannan tehtäviin kuuluu kuva- ja markkinointimateriaalien tekeminen tuotannolle. Se pitää sisällään making of -kuvauksen, näyttelijöiden potrettikuvauksen, pressikuvien ottamisen lehdistölle ja medialle ympäri maailmaa sekä leffajulisteiden ja -postereiden tekemisen ottamistaan kuvista.

–Kaikkihan ajattelevat, että on yhtä glamouria työskennellä elokuvamaailmassa. Sitä se ei kuitenkaan ole, Tuuliranta toteaa.

Tomi Tuuliranta

Jalat vereslihalla

Hän tietää, mistä puhuu, sillä hän oppi asian kantapään kautta Iron Skyn kuvauksissa Belgiassa. Työpäivät neljän kuukauden kuvausrupeamalla olivat keskimäärin 12–16-tuntisia ja kävelykilometrejä tuli päivää kohden 15–20.

Lisätuskaa toi aluksi myös väärä kenkävalinta, minkä vuoksi Tuulirannan jalat olivat vereslihalla.

–Leffakamera käynnistyi yhdeksän tai puoli kymmenen aikaan aamulla, sitä ennen olivat harjoitukset. Illalla lopetettiin yhdeksän aikaan. Sen jälkeen otin vielä varmuuskopiot kuvista. Puolelta öin pääsin nukkumaan ja aamulla sitten taas kuuden jälkeen ylös ja studioille, joten ei siinä oikein ollut muuta elämää. Kyllä siinä glamourit karisi hyvin tehokkaasti, Tuuliranta sanoo.