Daniel Day-Lewis jättää kiehtovat jäähyväiset viimeisessä filmiroolissaan

Pekka Eronen

Muistatko ne tv:n kahvimainokset, joissa sello soi ja käsityöläinen kertoili ammatistaan? Ajatus oli, että kyseinen firma suoltaa sumppiaan samalla hartaudella kuin kulloinenkin käden taitaja.

Todellinen ammatti-ihminen laittaa töihinsä aina jotain henkilökohtaista, jotain omasta itsestään.

Tuntuu, että Phantom Threadin räätäli Reynolds Woodcock laittaa luomuksiinsa vielä enemmän – kaiken. Muuta annettavaa maailmalle ei pintaviileällä poikamiehellä ja tyyliniekalla ei olekaan.

Tähden jäähyväiset

Kontrollifriikkiä muotisuunnittelijaa esittää jo ohjaaja Paul Thomas Andersonin There Will Be Bloodissa (2007) leiskunut Daniel Day-Lewis. Irlantilaissukuinen tähtinäyttelijä on ilmoittanut, että juuri tämä filmirooli jää hänen viimeisekseen.

Ikävä tulee, mikäli asia on näin. Jäähyväiset ovat nimittäin kiehtovat. Hallituilla sävyillä Day-Lewis tekee Woodcockista kävelevän arvoituksen, joka peittää koko elokuvan läpikuultamattomaan silkkiin.

Laatupukimo The House of Woodcock vaatettaa 1950-luvun Lontoossa kaiken maailman kuninkaallisia, seurapiiriväkeä ja kuuluisuuksia. Eletään aikaa sodan jälkeen, ennen Beatlesia. Lukemattomissa muistelmissa on vakuutettu, että ne olivat niukkoja, nuhruisia ja synkkiä vuosia.

Tämän elokuvan viisikymmentäluvussa kuitenkin hehkuvat valo ja ylelliset vaateluomukset. Ankeus on ommeltu piiloon saumoihin.

Tähden läpimurto

Juuri saumojen ääreen Anderson katsojaa johdattaakin. Reynolds Woodcock on teflonhahmo, joka on päästänyt edes käsivarrenmitan päähän vain siskonsa Cyrilin (Lesley Manville).

Niinpä todella tyhjän päälle astuu mannermaalta tullut lujaluontoinen nuori tarjoilija Alma, jonka räätälimestari ottaa mallikseen, muusakseen ja rakastajattarekseen.

Luxemburgilainen Vicky Krieps venyy roolissa upeasti. Välillä Woodcock katsoo Almaa rakastavasti ja pukee tämän ylellisiin leninkeihin hehkumaan. Välillä tyttö joutuu pitämään turpansa kiinni ja asettumaan takariviin. Aamiaispöydässä astiat kilahtelevat koleasti kuin luostarin kappelissa.

Rooli on vaikea, mutta Krieps on ottanut elokuvan haltuun jo ennen kuin se tekee yllätyskäännöksen hitchcockmaisen jännittelyn ja mustan huumorin puolelle. Rakkauden valtapelit ja alistamisleikit menevät odottamattomille tasoille.

Lumous jää

Ohjaaja Andersonin elokuvat pakenevat aina yksinkertaisia selityksiä ja tuntuvat murenevan reunoistaan. En voi väittää, että olisin Phantom Threadia varsinaisesti rakastanut, mutta oudon lumouksen se jättää.

Ja varmaa on, että muistin langat ovat neuloneet nämä kasvot, kuvat ja kohtaukset lujasti mielen laskoksiin.