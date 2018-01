Cheek-elokuva sai kriitikoilta tyrmäävät arviot: Tahattoman ja tahallisen hilpeä, ei suuria yllätyksiä, aivot sulavat

Elina Laurila Aamulehti

Tänään ensi-iltansa saanut Cheek-elokuva Veljeni vartija ei ole herättänyt elokuvakriitikoissa suurta innostusta. Tähän mennessä julkaistuissa arvioissa elokuva on saanut tähtiä yhdestä kolmeen.

Aamulehden kriitikko Pekka Eronen antoi elokuvalle kaksi tähteä.

Lue lisää: Cheek-elokuva saa kriitikolta kaksi tähteä: "Holma joutuu minuuttitolkulla pudottelemaan pateettisia uupumusmonologeja"

Cheekistä eli Jare Tiihosesta ja tämän kaksosveljestä Jerestä kertovan elokuvan on ohjannut JP Siili ja pääosan kaksoisroolissa nähdään Antti Holma.

Kokosimme yhteen elokuvasta tähän mennessä kirjoitettuja kritiikkejä. Lopputulos on surullinen. Yhdeksässä kritiikissä annettujen tähtien keskiarvo on 2,17 viidestä.

"Tahattoman ja tahallisen hilpeä"

★★★

"Teknisesti ja tuotannollisesti Veljeni vartija on varsin tavanomainen suomalaisen elokuva, joka ei tarjoa suuria yllätyksiä. [...] Suomalaisen rap-tähteyden ja menestyvän taiteilijan kiirastulen kuvauksena Veljeni vartija on kuitenkin ihan pätevä." (Juho Rissanen, Iltalehti)

"Holma tekee erinomaista työtä. [...] Elokuvan suurin ongelma on rautalangan vääntäminen. Katsojan hoksauskykyyn ei luoteta." (Marko Ahonen, Keskisuomalainen)

"Kaiken kaikkiaan elokuva on kuitenkin viihdyttävä. Se on tahattoman ja tahallisen hilpeä, se seilaa erilaisissa tunnetiloissa ehkä jopa vahingossa ja se jää mieleen kummittelemaan. Kuten Cheek, niin myös Veljeni vartija tahtoo olla jotain, mitä se ei lopulta ehkä edes ole. Elokuvasta saattaakin tulla samanlainen kulttikalkkunatapaus kuten vaikkapa Ponterosasta." (Niko Ikonen, Episodi)

"Faneille varmasti riittää"

★★

"Pian ensimmäisten sekuntien jälkeen unohtuu, että veljeksiä esittää sama näyttelijä. Se on paitsi Holman taitoa, myös ohjaaja Siilin ja muun ryhmän: leikkaajasta ja maskeeraajasta alkaen. Sääli vain, että paremman sanottavan puutteessa Holma joutuu minuuttitolkulla pudottelemaan pateettisia uupumusmonologeja. Tahattomasta huumorista ei ole pulaa." (Pekka Eronen, Aamulehti)

"Ohjaaja JP Siilin ja Aleksi Bardyn käsikirjoittama draama tarttuu Jare Henrik Tiihoseen henkilönä niin varovasti, että elokuvan tärkeimmäksi mittatikuksi jää sen antama pintavaikutelma." (Taneli Topelius, Ilta-Sanomat)

"Kyseessä on melko perinteinen ryysyistä rikkauksiin tarina. [...] Veljeni vartija on suunnattu faneille, ja näille se varmasti riittää. Muille se voi ehkä vähän syventää Cheekistä syntynyttä julkisuuskuvaa, mutta vain hyvin vähän." (Timo Alho, Etelä-Saimaa)

"JP Siilin ohjaama ja yhdessä Aleksi Bardyn kanssa kirjoittama elokuva on epätasainen, usein mainosmainen ja aina naiivi. Se asenteeltaan setämäisen opettavainen ja siinä on enemmän selostusta kuin draamaa, jossa olisi jännitteitä tavoittelevaa kaarta. Silti se on myös viihdyttävä, etenkin loppusuoralla." (Suomen Kuvalehti)

"Vuoden huonoimpia"

★1/2

"Cheekistä kertova uutuusdraama Veljeni vartija on vuoden huonoimpia elokuvia. Katsojan täytyy rakastaa Cheekiä todella antaumuksella pitääkseen elokuvasta." (Martta Kaukonen, Me Naiset)

"Aivot sulavat kuunnellessa"

★

"Visuaalisesti Veljeni vartija näyttää Cheekin musiikkivideolta eli pakastepizzamainokselta. [...] Tuotesijoittelu on kautta linjan päälle liimattua ja pistää miettimään, eikö Suomen isoimmasta räppäristä ole oikeasti varaa tehdä elokuvaa ilman Dr. Oetkerin ja Gigantin mainoksia? Dialogista puolet on viittauksia Cheekin lyriikkaan, puolet lahtelaisia mihinkään liittymättömiä elämänviisauksia kuten ”mikää ei oo nii arvokasta ku aika”. Aivot sulavat kuunnellessa." (Anton Vanha-Majamaa, Helsingin Sanomat)