Cheek-elokuva saa kriitikolta kaksi tähteä: "Holma joutuu minuuttitolkulla pudottelemaan pateettisia uupumusmonologeja"

Italialaisten tutkijoiden mukaan kaksoset alkavat jo 14. raskausviikolla tavoitella toisiaan kohdussa. Yhteisen kohtalon eväät identtiset kaksoset saavat vieläkin aiemmin, samassa geeniperimässä.

Kasvuvuosina yhteiselo, yhteispeli ja yhteistyö usein vain tiivistyvät. Melkein kaikki ovat vähintäänkin koulussa tavanneet veljes- tai siskosparin, joka tekee kaiken ja on ”aina yhdessä”.

Miten tähän kaikkeen sopii, että itseriittoisinta suomenkielistä lyriikkaa kautta aikojen on tehnyt Jare Tiihonen: mies, joka on nimenomaan identtinen kaksonen – se toinen puolikas? ”Nää leffat ja kirjat ne on tulossa vielä/Duunaan mitä jehut duunaa/Haluutte mut eduskuntaan/Mä pyöritän Suomee jo muutenkin, peruspullaa” (Cheek: Kuka muu muka).

Kun asetutaan tälle ylivoimaisuuden tasolle, lauseiden takana humisee jo syvä yksinäisyys.

Veljet keskenään

Kohdusta Veljeni vartija kyllä alkaa. Tiihosen veljekset nähdään äitinsä masussa – kylki kyljessä ja toistensa tukena. Se on startti, jonka asettamasta haasteesta ohjaaja-käsikirjoittaja JP Siili ei selviydy. Elokuvan ytimessä on ja pysyy ristiriita – solmu, jota ei ole kunnolla päästy edes hölläämään, saati sitten avaamaan.

Huterassa kehyskertomuksessa lasketaan tunteja Cheekin tulevaan Blockfest-keikkaan. Tähti karauttaa luksusjahdilta kaupungille. Mieleen nousee lapsuus ja nuoruus kaksosveli Jeren kanssa.

Kotona isä (Kai Lehtinen) tissutteli ja nostatti Tiihosen poikien uhoa. Nyrkkiä veljet sitten jakelivatkin, ensimmäisestä koulupäivästä myöhäiseen teini-ikään saakka. Kolttosia harrastettiin ja alkuun veljeksiä yhdisti myös rap.

Veli erillään

Kasvutarinan siinä vaiheessa markkinatalouden rautaiset lait ottavat elokuvan haltuun. Nimestään huolimatta Veljeni vartija on elokuva Cheekistä, suomen suosituimmasta räppääjästä. Siksi mukaan pitää tunkea se kaikki: levy-yhtiöasiat, julkisuus, naiset, seksin ylitarjonta, bileuupumus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, terapia, menestyspaineet, loppuunmyydyt stadionit. Ja lopettamisaikeet. Dissaajat ja vihaajat kuitataan yhdessä näppärässä kohtauksessa.

Vain elämää, ehkä oleellisin käännekohta Cheekin uralla, sivuutetaan maininnalla. Se ei oikein istuisi menestystarinaan, jossa kaikki on kiinni omasta duunista ja lahjakkuudesta.

Sen sijaan linjassa ovat elokuvan rap-kohtaukset, biletys ja on/off-suhde tyttöystävään (Saga Sarkola). Niissä on perusrehvakkaan suomirap-videon tuntu, mikä saattaa faneja miellyttää.

Holma käy kahdesta

Kaksosveli Jere jää alaviitteeksi Lahteen – niin kuin oikeastaan Jarekin. Ihmisenä emme saa kummastakaan paljoa tietää.

Niin ei ainakaan Antti Holman takia olisi ollut tarvis tehdä. Sujuva, taidokas ja uutterasti bodattu kaksoisrooli on parasta koko elokuvassa.

Pian ensimmäisten sekuntien jälkeen unohtuu, että veljeksiä esittää sama näyttelijä. Se on paitsi Holman taitoa, myös ohjaaja Siilin ja muun ryhmän: leikkaajasta ja maskeeraajasta alkaen. Sääli vain, että paremman sanottavan puutteessa Holma joutuu minuuttitolkulla pudottelemaan pateettisia uupumusmonologeja. Tahattomasta huumorista ei ole pulaa.

Elokuvassa vilahtaa pätkä Siilin edellisestä muusikkomuistelmasta, Remu-elämäkerrasta Ganes. Yhtä hyvin läjässä ei Veljeni vartija ole, mutta paremmin sentään kuin Timo Koivusalon Irwin-elokuva Rentun ruusu.