Bruno Mars nappasi Grammy-gaalan kaikki kolme arvostetuinta palkintoa

STT New York

Laulaja-lauluntekijä Bruno Mars on voittanut musiikkialan vuotuisessa Grammy-gaalassa kaikki kolme arvostetuinta palkintoa: vuoden albumin, vuoden levytyksen ja vuoden laulun.

Vuoden albumiksi valittiin Marsin albumi 24K Magic, vuoden levytykseksi albumin nimikkokappale ja vuoden lauluksi kappale That's What I Like.

That's What I Like -kappaleen tekijätiimiin kuuluvat Marsin ohella lauluntekijät Brody Brown, James Fauntleroy ja Philip Lawrence sekä tuotantotiimi The Stereotypes.

Kaikki kolme arvostetuinta Grammyä ovat 2000 luvulla voittaneet myös Adele vuosina 2017 ja 2012, Dixie Chicks vuonna 2007, Norah Jones vuonna 2003 ja Santana vuonna 2000. Jones voitti samana vuonna myös vuoden nousevan artistin palkinnon.

Flirttiä ja statussymboleita

Havaijilla syntynyt ja kasvanut 32-vuotias Mars tunnetaan kevyestä retrofunkista. Kummankin voittajakappaleen sanoituksissa puhutaan flirttailemisesta ja ylellisistä statussymboleista kuten 24 karaatin timanteista, joihin vuoden levytyksen nimikin viittaa.

Mars oli aiemmin selittänyt 24K Magic -kappaletta brittiläiselle musiikkisivusto NME:lle toteamalla, että hänen mielestään 95 prosenttia musiikista kertoo rakkaudesta ja jo luolamiehet hakkasivat kiviä vastakkain saadakseen kaikki ihmiset kerääntymään nuotion ympärille ja tuntemaan olonsa seksikkäiksi.

Kanadalaislaulaja Alessia Cara puolestaan vei parhaan uuden artistin Grammy-palkinnon. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleistaan Here, Scars to Your Beautiful ja Stay. Hän esittää myös Disneyn Vaiana-elokuvassa kappaleen How Far I'll Go.

21-vuotiaan Caran laulajanura alkoi Youtubesta, jossa hän esitti omia versioitaan tunnetuista kappaleista.

Kiitospuheessaan Cara paljasti, että hänellä oli lapsena tapana leikkiä suihkussa Grammy-palkinnon vastaanottamista.

JUSTIN LANE

Punaisella matolla nähtiin valkeita ruusuja

New Yorkissa järjestetyssä gaalassa useat viihdemaailman tähdet kantoivat tänä vuonna valkeita ruusuja. Kukilla osoitetaan tukea syrjinnän ja häirinnän vastaiselle kamppailulle sekä tasa-arvolle.

Ruusun kanssa gaalaan saapuivat muun muassa artistit Lady Gaga, Kelly Clarkson, Sting ja Khalid.

Aikaisemmin elokuva-alan Golden Globe -gaalassa suuri osa juhlavieraista tuki häirinnän vastaista kampanjointia pukeutumalla mustaan.

Tänä vuonna Grammyista muodostui rap- ja R&B-musiikin juhlaa.

Halutuimpien palkintojen saajiksi olivat ehdolla niin Bruno Mars, Jay-Z, Childish Gambino kuin Kendrick Lamarkin. He kaikki olivat ehdolla sekä vuoden levytys että vuoden albumi -kategorioissa. Lisäksi Jay-Z oli kappaleellaan 4:44 ja Bruno Mars kappaleellaan That's What I Like ehdolla vuoden laulu -palkinnon saajaksi.

Grammyt jaetaan nyt 60. kerran. Gaala palasi New Yorkiin 15 vuoden tauon jälkeen. Aiempina lähivuosina Grammyt on jaettu Los Angelesissa.