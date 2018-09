Blockfest sujui kesän maksurannekefestivaaleista parhaiten: silti muutamat odottavat yhä rahojen palautusta – "Ensi kesänä Suomessa jopa 30 maksuranneketapahtumaa"

Anni Tolonen Aamulehti

Tamperelainen Blockfest otti ensimmäisenä festivaalina Suomessa maksurannekkeet käyttöön kesällä 2017. Tänä kesänä muun muassa Tikkurila Festivaali, Weekend Festival, Ilosaarirock ja Rockfest muuttuivat cashless-tapahtumiksi, joissa maksuvälineenä käy vain maksuranneke.

Kaikki ostokset cashless-tapahtumissa hoidetaan siis ilman pankkikorttia tai käteistä rahalla, joka on ladattuna rannekkeeseen.

Aamulehteen yhteyttä ottanut helsinkiläinen kaveriporukka kertoo, että porukan neljästä henkilöstä kaksi odottaa yhä, että Blockfest palauttaa käyttämättä jääneet rahat rannekketileiltä.

Molemmat olivat ladanneet omille rannekkeilleen sata euroa, joista käyttämättä jäi noin 40 euroa.

Blockfest mainosti ennen tapahtumaa, että kaikki käyttämättömät rahat palautetaan asiakkaille kaksi viikkoa tapahtumasta. Nyt festivaalista on kulunut kolme viikkoa ja helsinkiläiskaksikko ihmettelee, missä rahat viipyvät.

Blockfestin Eetu Ruusukallio kertoo, että rahat rannekkeilta on jo palautettu kaikille, jotka latasivat rahaa suoraan tililtään. Ongelma koskee Pivo-maksusovellusta käyttäneistä asiakkaista muutamia.

–Ongelma on tiedostettu ja siihen on reagoitu. Kyse on yksittäisistä tapauksista, mutta hekin ovat osin jo saaneet rahansa lähetettyään meille kotisivujemme kautta asiasta lomakkeen, Blockfestin tuotantoassistentti Eetu Ruusukallio kertoo.

Osaa rahoista ei palauteta ollenkaan

Cashless-maksurannekkeiden takana on sekä PayPass että Checkout Finland, joka vastaa rahan lataamisesta ja osin myös rahojen palautuksesta. Maksunvälittäjä on finanssikonserni OP-ryhmän tytäryhtiö.

Maksuvälittäjä Checkout Finlandin toimitusjohtaja Perttu Kröger kertoo, että Suomen kesän viidestä cashless-festivaalista parhaiten sujui Blockfest.

–Blockfest pystyy palauttamaan rahoja myös automaattisesti, kun muiden festivaalien asiakkaista jokainen joutuu täyttämään ja lähettämään lomakkeen. Kyse on toki myös siitä, että tämän festivaalin asiakkaat käyttivät ranneketta jo toista kertaa, Kröger sanoo.

Sitä, miksi Blockfestin kohdalla Pivo-sovelluksessa oli joitakin teknisiä ongelmia rahojen palauttamisen kanssa, Kröger ei osaa kommentoida.

Blockfestin asiakkaista rahansa saivat automaattisesti takaisin ne, jotka latasivat rahan ranneketilille etukäteen. Kröger uskoo, että tapa yleistyy, kuten maksurannekkeet muutenkin.

–Vuosi sitten kesällä maksurannekkeita käytti yksi festivaali, nyt jo viisi. Kiinnostus on ollut nyt niin suurta, että ensi kesänä maksurannekkeita käytetään jo 20–30 festivaalilla Suomessa, Kröger toteaa.

Joillain suomalaisfestivaaleilla on ollut käytäntönä, että esimerkiksi alle viiden euron kokoisia summia ei palauteta rannekkeelta enää asiakkaille.

Jos tapahtumaan osallistuu esimerkiksi 20 000 ihmistä ja jokaiselta jää muutama euro rannekkeelle, puhutaan jo tuntuvista summista.

Perttu Kröger, kuka rannekkeille jäävät summat saa itselleen, maksuvälittäjä vai tapahtumajärjestäjä?

–Tapahtuman järjestäjät pitävät rahat itse. He saavat päättää, minkä kokoista summaa ei tarvitse palauttaa. Esimerkiksi Blockfest ei palauttanut alle euron summaa, jotkut toiset tapahtumajärjestäjät isompaa.